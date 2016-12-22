Интеграция для модернизации

Андрей ШИНГАРЕВ

Алесь ЛОГВИНЕЦ: для интеграции с Евросоюзом необходимы структурные реформы в экономике Беларуси.

Cоздание Евразийского экономического союза не ставит крест на европейском будущем Беларуси.

Такое мнение в интервью "БР" высказал заместитель председателя движения "За свободу" политолог Алесь Логвинец.



"Евразийский проект - по сути мертворожденный, он нужен только руководству России, чтобы запустить возрождение империи. Прямых экономических выгод Беларуси он не несет. Он создает возможность для властей получать новые кредиты, но не поможет Беларуси модернизировать и сделать эффективной нашу экономику. Только сближение с Евросоюзом, только введение европейских стандартов позволит Беларуси решить проблему экономического кризиса", - подчеркнул он.



В феврале представители кампании "Народный референдум" проводят в разных городах Беларуси серию общественных слушаний на тему экономической интеграции с ЕС и создания безвизового пространства.



По мнению А. Логвинца, который принимает участие в таких слушаниях, Беларуси сегодня нужно думать о создании зоны свободной торговли с ЕС, тем более что это не исключает зоны свободной торговли со странами СНГ и ЕАЭС. Актуальным для Беларуси является и вопрос присоединения к ВТО, в который уже вступила Россия и намерен вступить Казахстан.



Однако для интеграции с Евросоюзом необходимы структурные реформы в экономике Беларуси.



"Реформы в Беларуси однозначно нужны, нужны для большей эффективности нашей экономики - и это те самые реформы, которые сблизят Беларусь с ЕС. Когда мы говорим о структурных экономических реформах в Беларуси, то, естественно, речь идет об уменьшении роли государства и о приватизации (но о приватизации не как о самоцели, а как о средстве сделать экономику эффективной). Это и создание более прозрачных, понятных условий для деятельности субъектов хозяйствования, шаги в направлении стабилизации национальной валюты. Беларуси очень важно создать нормальные условия для привлечения иностранных инвестиций: европейские компании придут сюда, если в Беларуси будет правовое государство, будут гарантии частной собственности. Такие конкретные шаги могут позволить улучшить ситуацию в стране", - отметил зампредседателя движения "За свободу".



Разумеется, сближение с ЕС подразумевает и глубокую политическую реформу, нацеленную на соблюдение европейских стандартов демократии и прав человека. В свою очередь, Евросоюз будет готов оказать серьезную поддержку Беларуси в проведении реформ и преодолении последствий экономического кризиса, подчеркивает А. Логвинец.



Эксперт констатирует, что противодействие сближению с Евросоюзом со стороны Москвы обязательно будет, однако это не значит, что "нужно сидеть сложа руки и ждать, пока Россия развалится".



Отдельной проблемой является введение безвизового режима с Евросоюзом. Продвижение в этом вопросе возможно в ближайшем будущем, тем более что переговоры об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС уже ведутся. Разрешение этой проблемы сделает Европу более открытой для Беларуси и положительно скажется на уровне проевропейских настроений в стране.



Напомним, согласно исследованию, проведенному Белорусским институтом стратегических исследований (BISS) в рамках проекта "Рефорум", 76% белорусов в той или иной степени поддерживают идею реформ. Между тем по отношению к характеру реформ большинство населения в целом занимает антилиберальную позицию, полагая, что преобразования должны вести к повышению государственного влияния во всех сферах жизни.