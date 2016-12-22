Кризис оказался в тени

Андрей ШИНГАРЕВ

Александр ЯРОШУК: будь сегодня внешнеполитическая ситуация иная, вероятно, можно было бы рассуждать о росте социальной напряженности и протестных настроений.

Беларуси необходима либерализация экономики, а не принятие "репрессивных" декретов, снижающих трудовые гарантии рабочих. Такое мнение в интервью "БР" высказал председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук.

"Вместо закручивания гаек, поиска каких-то тунеядцев и ухудшения правовых условий трудящихся надо было делать шаги по экономической либерализации, по развитию мелкого и среднего бизнеса. Власть не признает никакой иной модели экономики, кроме командно-административной, и в соответствии с этой парадигмой принимает свои решения", - считает глава БКДП.



По его мнению, реформы в Беларуси должны быть направлены против той "репрессивной" практики в сфере трудовых отношений, которую символизируют президентские декреты № 29 и № 5, установившие контрактную систему и ужесточившие дисциплинарные требования.



Говоря о ситуации в профсоюзном движении, А. Ярошук отмечает, что улучшения условий деятельности независимых белорусских профсоюзов сегодня не наблюдается. Последние законодательные акты руководства страны (прежде всего Декрет № 5 "Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций") говорят скорее об обратных тенденциях в этом вопросе.



"Они (законодательные акты. - Прим. А. Ш.) существенно ухудшают правовое положение трудящихся и делают невозможным нормальную деятельность независимых профсоюзов. Да, возможно, такого давления на профсоюзы, какое было лет 10 назад, сейчас нет. Хотя, скорее, оно приобрело более изощренное формы, однако не прекращалось ни на день", - говорит он.



А. Ярошук отметил, что наилучшей иллюстрацией нынешнего положения дел могут служить события, которые произошли в Бобруйске в конце 2014 г. Тогда в ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов" лишились работы несколько высококвалифицированных рабочих - по их собственному утверждению, за принадлежность к Свободному профсоюзу Белорусскому.



Последние законодательные ужесточения в сфере прав трудящихся А. Ярошук связывает с ухудшением социально-экономической ситуации в стране, реагировать на которое власти решили "закручиванием гаек".



По словам А. Ярошука, нынешний финансово-экономический кризис, безусловно, серьезно отразился на белорусских рабочих, однако на фоне войны в Украине эти проблемы воспринимаются ими все же не столь остро.



"Будь сегодня внешнеполитическая ситуация иная, вероятно, можно было бы рассуждать о росте социальной напряженности и протестных настроений. Мы видим, как резко потеряли эффективность многие предприятия, в том числе в связи с тем, что есть проблемы с российскими рынками. Многие предприятия работают неполную рабочую неделю, в том числе стратегические предприятия, такие как МАЗ, "Гомсельмаш" - они работают по 3-4 дня. Мы видим высокий уровень инфляции, задержки заработной платы, да и сама зарплата упала в долларовом выражении и, вероятно, еще будет падать. Да, ситуация меняется к худшему, но роста социальной напряженности нет, и тому есть простое объяснение. Оно связано с тем, что сейчас мы наблюдаем у наших соседей в Украине. Внутренние проблемы людей оказались отодвинуты на второй план", - подчеркивает председатель БКДП.



С его точки зрения, в тени внешнеполитического фактора окажутся и президентские выборы, которые должны состояться в Беларуси осенью 2015 г.



"Нет большого смысла рассуждать о нынешних президентских выборах. И чем дальше, тем меньше будет смысла. Потому что мы сейчас переживаем момент, когда ситуация совершенно непредсказуема и никто не может сказать, что будет завтра-послезавтра. Вероятно, можно говорить, что главные события, которые будут касаться судьбы нашей страны, будут происходить за пределами Беларуси. Сейчас все проблемы отодвинуты на второй план - все внимание приковано к тому, как развиваются события в Украине. Мы не знаем, как будет развиваться внешнеполитический контекст, но он напрямую отразится на нашей ситуации", - считает лидер БКДП.