Ирина КРЫЛОВИЧ

В Минске прошло заседание межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству. Фото БЕЛТА

Визит в Грузию планирует совершить Александр Лукашенко в апреле.

"Знаковое событие будет иметь место в апреле - встреча президентов двух стран в Грузии", - процитировало 2 февраля РИА "Новости" министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца.



В этот день в Минске прошло заседание межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству, и, как передает РИА "Новости", глава Минсельхозпрода Беларуси предложил обсудить повестку дня заседания, чтобы "в апреле перед президентами продемонстрировать результаты практической работы".



Между тем официальные белорусские СМИ не упомянули о планируемом визите, который может стать первым официальным визитом Александра Лукашенко в Грузию. На следующий день возможность такого визита подтвердил МИД Грузии.



"Предложение о визите поступило от белорусской стороны, после этого работа в связи с этим не прекращалась", - заявили в МИДе Грузии, не уточнив при этом возможную дату визита.



Что же касается тематики уже второго заседания белорусско-грузинской межправительственной комиссии, то, так как в Минск приехал министр сельского хозяйства Грузии Отар Данелия, основной акцент на заседании был сделан на сотрудничестве в области сельского хозяйства.



При этом Леонид Заяц подчеркнул, что уровень внешнеторгового сотрудничества не может сегодня удовлетворять обе стороны, поскольку не соответствует потенциалам стран, и оценил весь белорусский экспорт в Грузию как недостаточный.



"Возможности Беларуси значительно шире, - констатировал Леонид Заяц. - Поэтому мы будем использовать все инструменты нашего законодательства, все возможности, чтобы в полной мере представить интересы нашего государства, в частности, на продовольственном рынке Грузии".



Среди "инструментов" были названы экспортное кредитование, субсидирование процентных ставок по кредитам нерезидентов Беларуси, международный лизинг, реализация белорусской продукции в рамках госпрограмм Грузии. По словам Леонида Зайца, это далеко не весь перечень механизмов, которые стороны могут использовать для развития взаимодействия.



Кроме того, грузинской стороне был предложен традиционный набор белорусского экспорта: продукция мясо-молочной промышленности (в том числе с сертификатом "Халяль"), сельхозтехника, а также техобслуживание уже имеющейся в стране техники.



"Я думаю, что есть хороший резерв в развитии наших отношений, причем не только в области сельского хозяйства, но и по другим направлениям", - довольно обще оценил перспективы сотрудничества между нашими странами Отар Данелия.



Среди других направлений - подготовка к подписанию ряда международных соглашений и договоров, в частности об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов, о сотрудничестве таможенных органов и их взаимопомощи, о сотрудничестве в области туризма, охраны интеллектуальной собственности, а также в сфере стандартизации, метрологии и оценки соответствия.



Стоит отметить, что сегодня двусторонняя нормативно-правовая база наших стран будет строиться в новых условиях. С одной стороны, после выхода Грузии из СНГ обнулились все соглашения, подписанные в рамках содружества, с другой - Грузия, подписав соглашение об ассоциации с ЕС, сегодня уже работает с Евросоюзом в условиях практически открытого рынка и формирует свою нормативную базу в соответствии с выбранным европейским вектором.



Таким образом, визит А. Лукашенко в Грузию может стать знаковым не только потому, что он первый за всю историю его президентства, но и с точки зрения налаживания взаимоотношений с одной из трех стран (Украина, Молдова, Грузия), которые Евразийскому экономическому союзу предпочли интеграцию с ЕС.



Напомним, еще в сентябре прошлого года А. Лукашенко посетил с визитом Молдову, которая также подписала соглашение об ассоциации с ЕС.



Подчеркнув, что Беларусь с уважением относится к решению Молдовы подписать и ратифицировать соглашение об ассоциации с ЕС, он отметил, что это никак не скажется на сотрудничестве двух стран.



"Не драматизируйте. Проблема в одном: сложилась новая ситуация, и в ней нужны новые подходы, иные действия. Надо создавать новые формы, искать новые пути сотрудничества. Такова жизнь. Это конкуренция", - заявил А. Лукашенко, находясь в Молдове.



Такая же риторика наверняка будет использована и во время его визита в Грузию, которая в свое время, так же как Украина, ощутила на себе политику России в отношении стран, сделавших выбор в пользу ЕС, а не ЕАЭС.



Интересно, что как раз на прошлой неделе госминистр Грузии по вопросам евроинтеграции Давид Бакрадзе встретился в Киеве с главой украинского МИДа Павлом Климкиным, и они договорились координировать политику в сфере европейской интеграции. "Были очерчены пути взаимодействия сторон в вопросах европейской интеграции, в частности, практической имплементации заключенных с Европейским Союзом соглашений об ассоциации", - говорится в сообщении украинского МИДа.



Как известно, вопрос практической имплементации соглашения об ассоциации с ЕС является одним из самых острых в будущем раскладе российско-украинских экономических и политических взаимоотношений. И А. Лукашенко, выстраивая двусторонние взаимоотношения с Грузией, Молдовой и Украиной, очевидно, не только пытается держать руку на пульсе, но и рассчитывает по возможности сыграть в собственную игру.

Справка "БР"

По данным Белстата, за 11 месяцев 2014 года товарооборот Беларуси с Грузией составил 51,8 млн. USD, сальдо сложилось отрицательное - минус 14,9 млн. USD. Экспорт белорусских товаров в Грузию вырос на 0,9% и составил 18,5 млн. USD, импорт товаров из Грузии сократился на 2,4%, до 33,3 млн. USD.

По итогам 2013 года экспорт белорусских товаров в Грузию составлял 21,8 млн. USD, снизившись по сравнению с 2010 годом почти вдвое. И если в 2010 году Грузия имела 0,17% в общем объеме белорусского экспорта, то по итогам 2013 года удельный вес экспорта в Грузию упал до 0,06%. При этом удельный вес товаров из Грузии в общем объеме импорта в Беларусь составил 0,1%.

Основными статьями грузинского импорта в Беларусь являются ферросплавы, минеральная вода, вина и соки. За 10 месяцев 2014 года минеральной воды было поставлено на 9,6 млн. USD, что составляет более 60% всего импорта минеральной воды в Беларусь за этот период. Вина из Грузии за 10 месяцев было поставлено на 3,9 млн. USD. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт по этой статье снизился на 30%. По итогам 2013 года из Грузии было поставлено в Беларусь ферросплавов примерно на 9 млн. USD, или 14% от всего импорта в Беларусь по данной товарной позиции.