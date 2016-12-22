Неформальное общение в Сочи

Павлюк БЫКОВСКИЙ

Неформальные контакты не подразумевают подписания какого-то коммюнике или объявления о результатах переговоров.

Главным событием отпуска президента Беларуси Александра Лукашенко стала неформальная встреча в Сочи 8 февраля с его российским коллегой.

О том, что белорусский лидер уехал в отпуск, агентство БЕЛТА сообщило 2 февраля. Тогда же стало известно, что президенты двух стран намерены провести неформальную встречу. В то же время пресс-служба президента РБ не уточняет, когда начался отпуск А. Лукашенко и когда он завершится.



В пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин 7-8 февраля посетит Сочи, где примет участие в съезде Федерации независимых профсоюзов России, посетит праздничное ледовое шоу "Год после Игр" (пройдет в честь годовщины со дня открытия XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр), а также, среди прочего, проведет "неформальные беседы с президентом Кыргызской Республики Алмазбеком Атамбаевым и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко".



Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил агентству ТАСС, что с президентом Кыргызстана российский лидер встретится в субботу, 7 февраля, а с президентом Беларуси - в воскресенье, 8 февраля. Ю. Ушаков пояснил, что данные встречи носят характер неформальных бесед, о которых руководители договорились заранее.



Неформальные контакты не подразумевают подписания какого-то коммюнике или объявления о результатах переговоров. На момент подготовки данного материала к печати стороны никакой информации не раскрывали.



Следует отметить, что на встрече с журналистами 29 января А. Лукашенко высказал ряд претензий российской стороне (см. "БР" № 5/2015), львиная доля которых касалась ограничений на поставки белорусского мяса в Россию. Буквально накануне встречи ситуация нашла компромиссное решение (см. материал на стр. 2-6).



Если неформальная встреча А. Лукашенко и В. Путина прошла в конструктивном ключе, то запланированное на 3 марта заседание Высшего госсовета белорусско-российского Союзного государства состоится в срок и руководители двух стран смогут озвучить перспективные направления сотрудничества.



Что касается позитивных итогов сотрудничества, то достичь их будет сложно, ведь товарооборот Беларуси и России в последнее время сокращается, а не растет.