Войти в зону компетентности

Андрей ШИНГАРЕВ

Владимир Мацкевич: об экономических проблемах должны говорить специалисты, успешные предприниматели и банкиры.

Оппозиция должна делать ставку на политическую проблематику, а не на социально- экономические вопросы.

Такое мнение в интервью "БР" высказал философ и методолог, председатель рады Международного консорциума "ЕвроБеларусь" Владимир Мацкевич.



"Я думаю, что политической оппозиции как раз и надо ставить политические вопросы. Только на политических вопросах они имеют шанс вызвать доверие, пусть не у большинства, но хотя бы у думающей части общества. Ведь проблемы белорусской оппозиции не в том, что она не имеет поддержки большинства - она не имеет поддержки собственного электората, тех людей, которые уже разобрались, откуда наши проблемы. То есть белорусская оппозиция не пользуется поддержкой именно из-за того, что говорит о том, чего не может делать и на что не может повлиять", - отмечает он.



Все последние социологические исследования фиксируют высокую популярность идеи перемен в Беларуси. Так, согласно данным зарегистрированного в Вильнюсе Независимого института социально-экономических и политических исследований, кардинальных перемен в Беларуси хотели бы 51,9% граждан, а поддержка рыночных реформ еще выше - 63,2%.



Еще более высокая поддержка перемен была зафиксирована Белорусским институтом стратегических исследований (BISS, Вильнюс) в ходе исследования общественного мнения в рамках проекта "Рефорум". На вопрос "Нужны ли в Беларуси реформы?" положительно ("да" и "скорее, да") ответили 76% белорусов, притом что среди госслужащих Беларуси идею реформ поддерживают 86%, а среди представителей деловой среды - 98%.



Однако социологические исследования фиксируют и другую особенность: под реформами белорусы понимают почти исключительно социальные и экономические изменения, причем зачастую в самом примитивном смысле - повышение зарплат и пенсий. Политические же преобразования белорусы считают гораздо менее важными и не увязывают напрямую экономические реформы с политическими.



С точки зрения В. Мацкевича, такое положение вещей объясняется не аполитичностью белорусов, а политической, гражданской и правовой безграмотностью значительной части населения.



"Эта безграмотность тщательно культивируется СМИ. Взрослые люди не ходят в школу, не посещают публичные лекции и семинары, большую часть информации они черпают из СМИ. А эти СМИ зачастую создают ложную, превратную картину действительности, то есть попросту врут", - подчеркивает председатель рады "ЕвроБеларуси".



При этом популярно мнение, согласно которому в своей работе с населением оппозиция должна делать ставку на социально-экономическую проблематику, отодвигая на задний план вопросы политические, ведь именно такая расстановка приоритетов характерна для большинства белорусских граждан.



В. Мацкевич считает такую точку зрения ошибочной. "Тот, кто говорит, что не может сделать то, чего он не контролирует, естественно, не вызывает доверия. Я могу рассуждать о том, как правильно организовывать полеты в космос, но поскольку я не специалист в этой области, то чего стоят мои высказывания? Когда представители оппозиции, люди, имеющие физическое или гуманитарное образование, начинают рассуждать о том, как управлять экономикой, почему избиратель должен им доверять?" - задается он вопросом.



По словам В. Мацкевича, об экономических проблемах должны говорить специалисты, успешные предприниматели и банкиры. В устах же оппозиции подобные рассуждения воспринимаются просто как досужие разговоры.



"Другое дело - профсоюзные лидеры, они могли бы поднимать социально-экономические вопросы. Но для того чтобы профсоюзные лидеры могли быть убедительными, за ними должны стоять определенные силы. В Беларуси же профсоюзы были задавлены еще во второй половине 90-х годов", - считает В. Мацкевич.



Делать же ставку на экономическую проблематику, не имея рычагов влияния в этой сфере, бессмысленно.



"Да, острые темы нужно поднимать, но в каком виде и на что может рассчитывать человек, который их поднимает? Оппозиция, которая отрезана от власти, от всяческого влияния, может их поднимать не более чем как досужие разговоры", - убежден В. Мацкевич.