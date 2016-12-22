Нечего делить

Татьяна МАНЕНОК

Падение мировых цен уполовинит белорусский нефтяной "пирог"

Переговоры с Россией об условиях работы "нефтянки" отложены из-за налогового маневра РФ, а также из-за неясной ситуации с мировой конъюнктурой на рынке нефти.

Беларусь является практически чистым импортером нефти: она покупает около 22 млн. тонн для загрузки двух своих НПЗ, в то время как самостоятельно добывает всего лишь 1,645 млн. тонн нефти.



Тем не менее резкое падение мировых цен на нефть вряд ли можно назвать благом для страны, учитывая прямые потери (от экспорта своей нефти) и косвенные: снижение валютной выручки от экспорта нефтепродуктов, а также сужение российского рынка как основного для поставок белорусской продукции.



Плюс и минусы.



Для Беларуси плюс то, что низкие цены на нефть позволяют стране-импортеру снизить энергетические затраты. Для Беларуси этот эффект очевиден.



За 11 месяцев 2014 года Беларусь закупила в России 20,447 млн. тонн нефти - заметно больше, чем за аналогичный период 2013 года, когда было импортировано 19,165 млн. тонн. Однако заплатила за импортируемое сырье на 215,49 млн. USD меньше. Помогли цены: если в январе - ноябре 2013 года Беларусь покупала российскую нефть по 392 USD/тонна, то в таком же периоде 2014 года - по 356,9 USD/тонна (это прошлогодние цены, они не учитывают последствий налогового маневра, который стартовал в РФ 1 января 2015 года).



В то же время от снижения мировых цен на нефть Беларусь несет прямые потери, поскольку является экспортером собственной нефти.



В 2015 году "Белоруснефть" планирует добыть 1,645 млн. тонн нефти (столько же было добыто в 2014 и 2013 годах). При этом Беларусь по договоренности с Россией в рамках ЕЭП с 2011 года получила возможность всю свою нефть поставлять на экспорт (в 2010 году такого права у нее не было - вся белорусская нефть перерабатывалась на отечественных НПЗ).



Из-за снижения мировых цен на нефть валютная выручка Беларуси от экспорта собственной нефти за 11 месяцев 2014 года снизилась в сравнении с аналогичным периодом 2013 года на 67 млн. USD.



За это время страна поставила на экспорт 1,482 млн. тонн нефти на 1,066 млрд. USD, а за такой же период 2013 года продала 1,48 млн. тонн на 1,133 млрд. USD. В 2014 году Беларусь недосчиталась валютной выручки из-за ухудшения ценовой конъюнктуры на нефть: цена экспортируемой белорусской нефти за 11 месяцев 2014 года снизилась до 719,3 с 765,6 USD/тонна в январе - ноябре 2013 года.



Отметим, что в 2013 году валютная выручка от экспорта белорусской нефти составляла 1,241 млрд. USD, в 2012 году - 1,288 млрд. USD. По итогам 2014 года этот показатель будет ниже, а в 2015 году, при сохранении существующих тенденций на нефтяном рынке, упадет еще больше.



Страдает и белорусский бюджет. В 2013 году он получил 633,96 млн. USD экспортных пошлин на нефть (в отличие от нефтепродуктов, пошлины при экспорте белорусской нефти перечисляются в бюджет Беларуси), в 2014 году этот объем будет ниже, а в 2015 году еще больше упадет (не только из-за цены на нефть, но и из-за налогового маневра в РФ, вследствие чего пошлина на нефть резко снижена).



Беларусь не станет Эмиратами.



Беларусь несколько лет добивалась того, чтобы экспортные пошлины на нефтепродукты оставались в ее бюджете, а не перечислялись в Россию. В октябре 2013 года А. Лукашенко даже заявил, что построил бы Эмираты в своей стране, не будь перечисления в Россию вывозной пошлины за нефтепродукты.



"Мы перечисляем в бюджет России только за нефтепродукты, вывезенные на Запад, 4 миллиарда долларов. А если бы они остались в стране? Я бы построил здесь Эмираты", - сказал А. Лукашенко.



Увы, построить Эмираты в Беларуси не получится, хотя в 2015 году весь объем экспортных пошлин на нефтепродукты остается в белорусском бюджете (таким образом Россия компенсировала Беларуси издержки от налогового маневра).



Но из-за падения цен нефтяной "пирог", на который еще можно было рассчитывать ранее, как минимум уменьшится вдвое.



По оценкам Минфина Беларуси, экспортные пошлины в этом году ожидаются в объеме 1,89 млрд. USD. А теперь сравним: в 2013 году Беларусь перечислила в российский бюджет 3,32 млрд. USD экспортных пошлин на нефтепродукты, по итогам 2014 года эта сумма может составить около 3 млрд. USD.



Но и 1,89 млрд. USD - это предварительные оценки, поскольку белорусский бюджет-2015 сверстан с учетом мировой цены нефти 83 USD/баррель (для справки: в 1 тонне российской нефти 7,3 барреля), а в последнее время цена опустилась ниже 50 USD/баррель. Здесь работает следующая формула: чем ниже цена нефти на мировом рынке, тем ниже ставка экспортной таможенной пошлины. При резком снижении цен на нефть уменьшается и объем вывозных пошлин, которые теперь перечисляются в белорусский бюджет.



Правительству Беларуси придется оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию.



"Естественно, это требует адекватных мер реагирования с нашей стороны, поэтому правительство просчитывает модель вариантного развития ситуации, и уже имеется черновой вариант, поскольку пока никто в мире не может предсказать, на каком уровне остановится цена нефти, как в дальнейшем будут развиваться экономические события у наших ближайших партнеров (Россия, страны СНГ), а также в Европейском Союзе, где тоже не все просто в экономике", - заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков журналистам 18 января.



Дальнейшее падение цен на нефть может привести к секвестру бюджета. "Это говорит о том, что мы должны очень внимательно посмотреть на свои бюджетные расходы... Тем не менее от того, от чего можно отказаться, наверное, придется отказаться или решить ту или иную проблему финансирования чуть позже", - отметил А. Кобяков.



Переговоры отложили.



Из-за неясности ситуации на мировом рынке нефти могут быть отложены и переговоры Беларуси и России по нефтепошлинам на 2016 год, которые стороны договорились продолжить в начале 2015 года.



"С учетом неопределенности на мировом нефтяном рынке, оценки последствий для стран, думаю, эти переговоры с начала года перейдут к его первой половине", - отметил замминистра финансов Беларуси Дмитрий Кийко.



При этом позиция белорусской стороны остается прежней: все вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты, произведенные из российской нефти, должны зачисляться в бюджет Беларуси.



Однако если мировая цена на нефть упадет в целом за год ниже 70 USD/баррель, переговоры о дальнейшем распределении экспортных пошлин на нефтепродукты между бюджетами Беларуси и России вообще могут не понадобиться.



По оценкам белорусского Минфина, при цене на нефть не ниже 70 USD/баррель бюджет Беларуси ежегодно до 2025 года будет получать 1,5 млрд. USD нефтепошлин. Такая договоренность была достигнута при подписании договора о ЕАЭС в мае 2014 года.



Как отметил Д. Кийко в ходе онлайн-конференции 15 января, "договоренность, достигнутая с Россией, о зачислении в бюджет 1,5 млрд. USD вывозных таможенных пошлин - это своего рода страховка и для бюджета Беларуси". "Если цены на нефть будут оставаться сравнительно низкими, то обеспечивается полное зачисление в бюджет вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты и в 2016, и в 2017 годах без принятия дополнительных решений", - сказал он.



Заметим, однако, что эти договоренности были подписаны в то время, когда мировая цена на нефть была в 2 раза выше - около 100 USD/баррель. Тем не менее, думается, что в ситуации практически двукратного падения мировых цен на это сырье российская сторона вряд ли будет требовать от своего союзника переделить этот сильно истощившийся нефтяной пирог между бюджетами двух стран. Ведь если мировые цены на нефть опустятся за год ниже 70 USD/баррель, Беларусь получит даже меньше экспортных нефтепошлин, чем это гарантировано двусторонними соглашениями (1,5 млрд. USD).



Напомним, цена российской нефти для Беларуси на фоне снижения мировых цен с 1 января 2015 года в сопоставимых условиях увеличилась. Причина - в налоговом маневре, который проводит Россия. Это означает снижение ставок экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и одновременно, по сути, увеличение на эту сумму внутренней стоимости нефти.



Это, в свою очередь, потребовало от правительства господдержки нефтяной отрасли: снизить акцизы на нефтепродукты на 22% и повысить внутренние цены на автомобильное топливо. Однако вряд ли этих мер будет достаточно для развития белорусских НПЗ.