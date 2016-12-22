Надежда на санкции и минский протокол

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Пушки не умолкают.

В Донбассе продолжается война по всей линии соприкосновения правительственных войск Украины и формирований ДНР-ЛНР, подкрепленных военнослужащими России.

Особенность последних дней: начались обстрелы позиций украинских военных в населенных пунктах, значительно возросло количество жертв среди мирного населения.



Расстрел пассажирского автобуса под Волновахой, теракт в Донецке, обстрел жилых кварталов Мариуполя, в результате которого погиб 31 человек, гибель мирных жителей в Дебальцево и Углегорске... Все эти события, а также захват боевиками более 500 квадратных километров украинской территории, продвижение к полумиллионному Мариуполю вызвали ответную реакцию на Западе.



Парламентская ассамблея Совета Европы еще на одну сессию лишила Россию права голоса. Последовало жесткое заявление Совета Евросоюза, в который входят министры иностранных дел ЕС.



"Совет шокирован большим количеством жертв. Совет отметил доказательства постоянной и растущей поддержки, которую Россия оказывает сепаратистам, что подчеркивает ответственность России. Совет предполагает, что Россия: побудит сепаратистов немедленно прекратить враждебные действия и выполнить свои обязательства по минскому протоколу", - говорится в заявлении Совета ЕС.



Также главы МИДов Евросоюза призвали Украину "оперативно принять правовые меры, позволяющие Международному уголовному суду рассмотреть предполагаемые преступления против человечности, совершенные на территории Украины. То есть впервые перед лидерами ДНР-ЛНР и российским руководством замаячил призрак Гааги.



Идет разговор об ужесточении экономических санкций против России, но когда дело касается экономических интересов отдельных стран ЕС (теперь против высказываются Греция, Чехия и Австрия), согласование позиций происходит долго. Между тем Запад еще надеется на благоразумие сепаратистов.



"Мы не допустим забвения Минска, Минск должен остаться базисом для урегулирования и, надеюсь, для деэскалации конфликта", - заявил после заседания Совета ЕС министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.



Профессор кафедры политологии национального университета Киево- Могилянская академия Алексей Гарань так прокомментировал "БР" перспективы "Минского формата": "В Украине считают, что соглашения, подписанные в Минске, должны исполняться. Эти соглашения были подписаны Россией, боевиками, тут единая позиция Украины и Европы, и именно на них нужно опираться. Рано или поздно нарушающий соглашения Путин все равно должен будет вернуться к их выполнению. У него нет сил для долговременной экономической конфронтации с Западом. Он может хорохориться, предпринимать шаги, которые приводят к трагическим последствиям, но со временем он должен будет вернуться к переговорам, поскольку экономика России слабая. Путин будет стремиться исполнять не все части минских соглашений. Сейчас он вряд ли пойдет на установление украинского контроля над границей. Но он должен начать какое-то движение - хотя бы перемирие и обмен военнопленными".



Кроме экономических санкций, у Европы не осталось никаких рычагов влияния на Россию. В ответ на лишение права голоса и "осуждение России в подстрекательстве и эскалации конфликта" российская делегация покинула сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, а затем было заявлено, что Россия вообще может выйти из состава Совета Европы. Как заявил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, вслед за выходом из Совета Европы Россия может отменить мораторий на смертную казнь, введение которого было условием вступления в СЕ.



Украинские аналитики считают уровень международной поддержки Украины на сегодня достаточным.



"Последние решения ПАСЕ, Европарламента, Совета ЕС - однозначно в пользу Украины, это то, что нам нужно. Заявлено, что санкции могут быть расширены. В резолюции Европарламента говорится и о военной помощи Украине. Это в первую очередь техника, снаряжение, и это для нас очень важно. Важна и экономическая, финансовая помощь, которая постоянно оказывается", - заявляет А. Гарань.



По словам Алексея Гараня, сегодня Запад поставляет в Украину оборудование, медикаменты, снаряжение, "оружия пока нет", но решение Европарламента открывает возможности и для поставок оружия.



В последние дни в Украине проходила очередная волна мобилизации, в строй встали еще 75 тысяч человек. Достаточно ли у Украины сил, чтобы противостоять превосходящим силам противника?



"Украинцы воюют с Путиным, и мы его сдерживаем. Ведь если бы у Путина была возможность захватить Мариуполь в конце августа, он бы это сделал. Если бы была возможность полностью захватить Донецкую и Луганскую области, он бы тоже это сделал, а пока он контролирует только треть Донбасса, 3% территории Украины. Два факта, которые препятствуют этому, - западные санкции и то, что украинская армия дает отпор", - заявил А. Гарань.



Как признал профессор Гарань, сил у Украины в этом конфликте меньше, но "есть понятие неприемлемого ущерба". "Груз-200 идет в Россию. И хотя официальная пропаганда это скрывает, о гибели россиян становится известно. И этот фактор его останавливает тоже", - сказал он.



Пока на российскую экономику в полной мере не начали действовать западные санкции, а поток нефтедолларов не оскудел, у России и самопровозглашенных республик еще есть время, чтобы улучшить свои позиции перед тем, как придется осуществлять мирный план.



Новый план мирного урегулирования сепаратисты уже привезли в Минск, вот только никто не намерен его обсуждать. Парадокс: чтобы склонить одну из сторон к выполнению подписанного ею же мирного плана, надо продолжать войну.

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Встреча в Минске вечером 31 января Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Украине завершилась безрезультатно. Бои на Донбассе не прекращались даже вовремя ее проведения.



Новое требование сепаратистов - линия разделения сторон должна проходить по линии противостояния на сегодняшний день, то есть продвинуться вглубь украинской территории по сравнению с сентябрем прошлого года.



Также сепаратистов не устраивает Леонид Кучма в качестве представителя от украинской стороны. Якобы, он не уполномочен принимать решения.



"Украинская сторона не намерена выполнять какие-либо ультиматумы", - заявил по итогам переговоров Леонид Кучма.



Украина настаивает на исполнении Минских договоренностей и хотела бы видеть за столом переговоров тех лидеров сепаратистов, кто подписал Минские соглашения - Игоря Плотницкого и Александра Захарченко. ДНР-ЛНР не являются стороной переговоров, в отличие от Украины, России и ОБСЕ, и появление за столом переговоров каждый раз новых людей, представляющих никем не признанные правительства, вносит еще больше недоверия и нервозности при проведении переговоров, считает украинская сторона.