Непростые времена

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Андрейс ПИЛДЕГОВИЧС: нам следовало бы начать переосмысление программы "Восточное партнерство".

Беларусь должна продемонстрировать прогресс в вопросах свободы СМИ, неправительственных организаций, прав национальных меньшинств и освобождения политзаключенных. При выполнении этих условий Александр Лукашенко сможет принять участие в саммите государств "Восточного партнерства" в конце мая в Риге.

Сложные времена, которые переживает сегодня Европа, дают Беларуси шанс разморозить отношения с ЕС и ослабить санкции, тем более что Евросоюз дает понять: он готов к сотрудничеству. Латвия, которая ближайшие полгода будет председательствовать в Совете Европы, готова способствовать нам в этом. Стабильная Беларусь становится одним из факторов стабильности на границах ЕС.



"Латвийское председательство в ЕС началось в очень непростое время. Аннексия Крыма Россией, трагические события на востоке Украины в большой степени подорвали представления о международных договоренностях по вопросам безопасности, чего не случалось со времен Второй мировой войны. Дополнительными вызовами стали серьезные экономические проблемы и турбулентность в ряде стран еврозоны, возрос уровень террористических угроз. Евросоюз не может согласиться с постоянной нестабильностью у своих границ, отсутствием безопасности и несостоявшимися государствами", - заявил на пресс-конференции посол Латвии Михаилс Попковс.



Приоритетами Латвии во время председательства в Совете Европы станут повышение конкурентоспособности Евросоюза и его участников, создание и формирование единого и безопасного цифрового рынка, укрепление роли Европы в процессах, которые происходят вокруг региона. "Заинтересованность ЕС в стабильных соседях очевидна, при этом я хотел бы особо отметить, что европейская политика добрососедства не направлена против интересов третьих стран", - заявил М. Попковс.



В связи с новыми вызовами выходит на первый план и программа "Восточное партнерство". По словам посла, "политика соседства и программа "Восточное партнерство" являются одними из ключевых приоритетов, и в 2015 году ЕС планирует завершить пересмотр программы".



"Формат "Восточного партнерства" должен стать площадкой для новых идей и предложений. Мы считаем, что одной из главных задач Европы является установление плодотворных отношений с соседями наших соседей, поэтому еще одним приоритетом является взаимодействие со странами Центральной Азии", - сказал посол.



Государственный секретарь МИДа Латвии Андрейс Пилдеговичс заявил, что "нам следовало бы совместно с партнерами начать переосмысление этой программы". Каждая страна - член "Восточного партнерства" получит свою "дорожную карту" сотрудничества, чтобы программа "отвечала традициям, представлениям, национальным интересам всех партнеров". Кто-то, например Молдова, хочет вступить в ЕС, кто-то, как Азербайджан, намерен строить отношения на уровне двусторонних договоров, в соответствии с их намерениями и будет скорректировано содержание программы.



Что касается Беларуси, то стороны сосредоточились на переговорах по упрощению визового режима. "Удастся сделать хороший задел по миграционной политике, по упрощению визовых процедур. Возможно, к концу нашего председательства мы выйдем на некоторые документы, связанные с миграцией, с договором по реадмиссии", - сказал Пилдеговичс.



Евросоюз не скрывает, что в последние месяцы Беларусь и ее президент значительно улучшили свой имидж в его глазах.



"Мы высоко ценим сдержанную и конструктивную позицию, которую занимает Беларусь в отношении очень непростого конфликта в Украине. Как председательствующие в Совете Европы, мы будем прилагать все усилия для того, чтобы найти выход из этого драматического, кровавого конфликта, - сказал А. Пилдеговичс. - И, учитывая новый подход, мы хотели бы видеть Беларусь представленной на саммите "Восточного партнерства" в Риге на самом высоком уровне".



"Каков будет этот уровень, покажут несколько ближайших месяцев, окончательное решение будет принято белорусским руководством. Мы почувствовали серьезную заинтересованность белорусской стороны в участии в этой программе, - сказал высокопоставленный сотрудник латвийского МИДа. - Уровень представительства будет зависеть от того, удастся ли нам в оставшееся время наработать достаточно практических вопросов, появятся ли новые импульсы для расширения повестки дня".



На переговорах в белорусском МИДе А. Пилдеговичс поднимал вопросы, "связанные с правами человека, с демократическими институциями, свободой слова, защитой этнических меньшинств".



"Весь санкционный режим мы не сможем отменить, вопросов накопилось очень много, но нам кажется, что надо идти вперед. Политика открытости со стороны Беларуси вселяет некоторый оптимизм", - сказал он. На каком уровне будет представлена Беларусь, зависит от шагов, которые она предпримет "в ближайшие несколько месяцев". Политзаключенными, по словам Пилдеговичса, в Беларуси являются Николай Статкевич, Игорь Олиневич и Николай Дедок.



Дипломат подчеркнул, что в ЕС хотели бы, чтобы в будущем Беларусь стала членом Совета Европы, участвовала в работе Европейского суда по правам человека, присоединилась к Болонскому процессу, чтобы совместно работать в образовательном поле. Необходимо наладить экологический мониторинг общего водного пространства: реки Западной Двины и Даугавы.



Евросоюз готов к сотрудничеству, и Беларуси в нынешней непростой экономической ситуации не лишней будет поддержка, которую оказывает Европа соседям в рамках "Восточного партнерства". У руководства страны есть время, чтобы сделать хоть несколько шагов навстречу Евросоюзу.