Лукашенко гарантирует отсутствие перемен

Павлюк БЫКОВСКИЙ

В зале пресс-конференции. Фото БЕЛТА

Рекордной по продолжительности и преимущественно мягкой по тональности оказалась 29 января пресс-конференция президента Беларуси Александра Лукашенко.

Глава государства подтвердил неизменность своей позиции по большинству вопросов.

Президент чуть больше 7 часов общался с журналистами, хвалил главного редактора "Народнай волi" Иосифа Середича за конструктивность, признался, что читает газету "Белорусы и рынок", спрашивал, все ли неудобные вопросы заданы, требовал, чтобы министры обязательно отвечали на вопросы журналистов...



Изменение тональности выступления А. Лукашенко с традиционно жесткой на мягкую могло натолкнуть на мысль, что в стране происходит некоторая либерализация в околополитической сфере. Однако по существу ответы президента показали, что ни о какой либерализации речь не идет, да и необходимости в реформах глава государства не видит: "Скажите: какие реформы нужны? Я же понимаю, на что они намекают... На то, чтобы мы порезали предприятия, раздали, а неэффективные закрыли. Закрыть - ума много не надо. Но надо думать о последствиях всегда".



А. Лукашенко заверил журналистов, что до конца своего президентства не откажется от белорусской модели социально ориентированной экономики. "Мы эту модель нащупали, мы эту модель создали, мы этот путь определили, и по нему надо идти не шарахаясь, особенно в период кризиса", - сказал президент.



Николай Статкевич останется за решеткой.



Камнем преткновения в отношениях Беларуси и Запада является наличие в нашей стране политических заключенных. А. Лукашенко продолжает отрицать сам факт того, что за решеткой находятся политзаключенные (дескать, у нас в Уголовном кодексе нет политических статей), но готов обсуждать с заинтересованными лицами и организациями условия освобождения тех или иных лиц.



Глава государства сравнил экс-кандидата в президенты Николая Статкевича с другими "сидельцами", которых он ранее освободил по их просьбе: "И эти сидельцы были более значимы, чем Статкевич". Из слов президента следует, что если Н. Статкевич не пишет ходатайство о помиловании, то он якобы не хочет быть на свободе: "Все хотят, кроме него, наверное, чтобы он был на свободе".



Президент предложил задававшему вопрос корреспонденту радио "Свобода" Валерию Калиновскому поехать в колонию и собрать подписи заключенных за освобождение бывшего кандидата в президенты. "Потом я проверю, насколько это было честно, без подкупа. Отпустят его коллеги, где вы живете, дайте адрес - привезут вам его. Я уже пойду на сделку с совестью", - сказал А. Лукашенко.



Глава государства прямо сказал, что не будет переживать, если из-за отказа освободить Н. Статкевича его не пригласят на саммит программы ЕС "Восточное партнерство". "Не рвусь на это "Восточное партнерство". Мне посиделок хватило на 20 лет. Я вижу, как там решаются вопросы. Хотя и не отвергаю этого", - сказал А. Лукашенко.



Приходится крутиться.



Что касается отношений с Западом и Россией, то А. Лукашенко продолжает балансировать, пояснив, что "жизнь такая. Надо вертеться на этой горячей сковородке. Если вовремя не повернешься - поджарят. Еще не повернешься - съедят", и "наше геополитическое положение диктует подобную политику".



"Да, на Востоке живет наш старший брат", - сказал президент. Он заверил, что Беларусь остается верна союзническим обязательствам: "Мы никогда не были предателями. Если мы брали на себя обязательства, мы свято их выполняли".



"Сегодня с Евросоюзом и США стремятся сотрудничать все, в том числе Российская Федерация. Можно ли нас упрекать за то, что мы также хотим спокойной жизни на Западе? Нельзя другую политику проводить", - сказал А. Лукашенко.



При этом глава государства с фатализмом отметил: "Лукашенко на Западе любить никогда не будут".



Сложности между братьями.



По белорусско-российским отношениям А. Лукашенко высказывался несколько раз. Президент сообщил, что в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным в декабре прошлого года он пожаловался на тональность российских СМИ в освещении спорных вопросов по поставкам белорусской продукции в РФ.



"Я спросил: почему вы меня лично и белорусский народ оскорбляете? И документы ему на стол: РБК, "Первый канал" и так далее. Почему это происходит? Мы же договорились, что после "Батьки-1, 2, 3, 4" никаких личных оскорблений мы допускать в адрес друг друга не можем", - сказал А. Лукашенко.



Напомним, речь идет о фильме "Крестный батька" о политических исчезновениях в Беларуси, который накануне президентских выборов 2010 года показывал российский канал НТВ.



Также А. Лукашенко объяснил, что осенью прошлого года он шутил, когда требовал от России вернуть исконные белорусские земли - "с любой практической точки зрения такой вопрос никогда не стоял и не стоит".



"Когда я говорил о смоленских, псковских, брянских землях (хотя в истории это было), когда меня доставали, что завтра Путин придет с батальоном, захватит наши земли белорусские, то я тогда риторически ответил, что нет оснований у нас больше отрывать. Это была риторическая шутка", - сказал президент.



Нам не нужна головная боль, заявил он. "Ну представьте: Смоленск, Брянск и Псков дополнительно к Беларуси. Это пол-Беларуси. Вы понимаете, сколько там проблем? Поэтому с любой практической точки зрения такой вопрос никогда не стоял и не стоит", - сказал А. Лукашенко.



"Есть отдельные умники, которые заявляют, что Беларусь - это, как они говорят, часть русского мира и чуть ли не России. Забудьте. Беларусь - суверенное и независимое государство", - утверждает президент, но тут же называет белорусов русскими. "У меня не укладывается в голове, как это русским воевать с русскими? Когда меня начинают настораживать подобным образом или говорить о том, что после Крыма Путин придет в Беларусь, я вообще представить себе, допустить этого не могу", - сказал А. Лукашенко.



"Забудьте. Мы всегда были гостеприимны к любому человеку, но заставим любого человека уважать наш суверенитет и независимость. Мы свои земли никому не отдадим", - сказал президент.



"Мы четко определили свою политику, и я в очередной раз об этом заявляю: Россия - святое! Русский народ, россияне для меня - святое!" - убеждал А. Лукашенко.



"Нет, сам я не уйду".



Белорусский лидер утверждает, что пока он президент, в Беларуси не будет ни войны, ни революций, и "нет, сам я не уйду": "Снимать свою кандидатуру на выборах или не идти на выборы я не имею права, если у меня нет на это оснований... Если я буду живой и здоровый в 2015 году, вы, возможно, меня увидите в списках кандидатов в президенты. Проголосуете против - я это восприму как должное".



"Да, я политик, я должен бороться, как это принято по законам политики. У меня есть некий багаж, меня трудно в чем-то уличить, зацепить за что-то. Отправите на пенсию - пойду. У меня должность такая, что если я что-то захочу, то мои хотелки во внимание не принимаются. Я - президент страны. Я меньше делаю, чего хочу, а больше - чего вы хотите", - обрисовал свое видение ситуации А. Лукашенко.