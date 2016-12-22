Российская девальвация помогла

Татьяна МАНЕНОК

Цены на газ для производителей азотных удобрений снижены

Цена импортируемого из России природного газа снижена в этом году для Беларуси примерно на 12 USD/ тыс. куб. м.

По данным "БР", полученным в профильном ведомстве, сейчас газ для Беларуси на границе с Россией стоит 139 USD/тыс. куб. м, а для "Белтопгаза", который поставляет его внутренним потребителям, с учетом транспортировки его стоимость составляет 156 USD/тыс. куб. м.



Получается, что в сравнении с прошлогодней ценой, составившей около 168 USD/тыс. куб. м, Беларусь в этом году получила от России своего рода газовый бонус.



Однако на этот раз более низкая цена на стратегическое для Беларуси сырье - не результат долгих и упорных переговоров правительственных чиновников или президентов, как это было еще несколько лет назад. Новая, более щадящая цена стала следствием резкой девальвации российского рубля и падения мировых цен на нефть, к чему привязана формула ценообразования на газ при его поставках в Беларусь.



О том, что "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" заключили на 2015-2017 годы очередные трехлетние контракты на поставку и реализацию природного газа в Беларусь, а также его транзитную транспортировку через территорию Беларуси в третьи страны, ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" сообщило еще в декабре 2014 года, однако детали контракта тогда не разглашались.



Несмотря на то что российский газ в этом году для Беларуси подешевел, производственники этого практически не почувствуют.



Для реального сектора цена газа в 2015 году прогнозируется на уровне 2014 года, сообщил ранее на пресс-конференции заместитель министра энергетики Беларуси Вадим Закревский, отвечая на вопрос корр. "БР". "Что касается цементных заводов, стекольной отрасли, то они имеют преференциальные тарифы и по электроэнергии, и по газу. Поэтому мы сбалансировали 2015 год исходя из объемов 2014 года. Соответственно, и тарифная составляющая для них будет такая же", - пояснил В. Закревский.



Правительство Беларуси заморозило для предприятий тарифы на газ, тепловую и электроэнергию с 2011 года - после того как Россия "отцепила" Беларусь от европейской цены на газ и стороны подписали новое соглашение по условиям поставки газа в Беларусь.



Отметим, что в 2014 году закончился трехлетний контракт на поставки российского газа в Беларусь. В соответствии с ним цена поставок газа в Беларусь в 2012-2014 годах определялась исходя из соглашения между правительствами Беларуси и России "О порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь" от 25 ноября 2011 года.



Стороны договорились, что в 2012 году цена газа для Беларуси составляла 165,6 USD/тыс. куб. м. Соглашением также предусмотрено, что с 1 января 2013 года и до выхода стран Таможенного союза на равнодоходные цены стоимость газа для Беларуси определяется исходя из его цены в Ямало-Ненецком автономном округе РФ плюс стоимость транспортировки до Беларуси.



При создании Единого экономического пространства (ЕЭП) Россия, Беларусь и Казахстан взяли на себя обязательства выйти на равнодоходные цены на газ на внутреннем рынке к 1 января 2015 года. (Для справки: для России равнодоходной ценой на газ является экспортная цена за вычетом пошлины, расходов на транспортировку и всех затрат на хранение и реализацию газа на внешних рынках.)



Однако Россия оказалась не готова к переходу с 1 января 2015 года на равнодоходные цены на газ при поставках на внутренний и мировой рынки (Правительство РФ сдвинуло этот срок на 2017 год).



А коль так, то для Беларуси цена на газ в новом трехлетнем контракте (на 2015-2017 годы) по-прежнему определяется исходя из межправительственного соглашения о поставках газа в Беларусь в 2012-2014 годах.

Справка "БР"

В январе - ноябре 2014 года Беларусь закупила в России 17,943 млрд. куб. м газа на 3,053 млрд. USD, за такой же период 2013 года было закуплено 18,271 млрд. куб. м на 3,02 млрд. USD. Цена импортируемого газа в январе - ноябре 2014 года составила 170,175 USD/тыс. кубометров, в то время как за аналогичный период 2013 года - 165,29 USD.

ОАО "Белтрансгаз" переименовано в ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в апреле 2013 года, а "Газпром" владеет полным пакетом акций "Белтрансгаза" с 25 ноября 2011 года.

"Газпром трансгаз Беларусь" продает газ на внутреннем рынке потребителям Беларуси с учетом наценки. В 2012 году она составляла 15,95 USD/ тыс. кубометров. Начиная с 2013 года наценка индексируется на уровень инфляции (такой порядок предусмотрен до 2031 года). После 2031 года наценка будет регулироваться неким "уполномоченным органом" Беларуси в соответствии с белорусским законодательством. Однако она не может быть ниже 11,09 USD/тыс. кубометров и должна обеспечивать "компенсацию затрат и инвестиций ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", включая экономически обоснованную норму прибыли".