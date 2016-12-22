Татьяна МАНЕНОК

Михаилс ПОПКОВС: потенциал для развития сотрудничества у нас есть.

Диверсификация и повышение эффективности экспорта отечественной продукции сейчас возведены в ранг приоритетных задач для правительства Беларуси.

Решать ее белорусская сторона намерена в том числе путем реализации совместных проектов в соседней Латвии.

О том, каких реальных шагов в направлении углубления белорусско-латвийского сотрудничества можно ждать в ближайшее время, корр. "БР" беседует с послом Латвии в Беларуси Михаилсом ПОПКОВСОМ.



- Господин посол, в конце прошлого года министр сообщения Латвии дважды посещал Беларусь в канун заседания белорусско-латвийской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Итогом прошедшего в декабре заседания этой комиссии стало подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством сообщения Латвии и Министерством иностранных дел Беларуси о сотрудничестве в области транспорта и транзита грузов. Что означает подписание этого документа?



- Меморандум оговаривает комплекс мер для улучшения нашего сотрудничества в области транспорта и логистики. В частности, речь идет об увеличении потока экспортных белорусских грузов через Рижский свободный торговый порт. Этот порт является самым близким для перевалки белорусских нефтепродуктов, самым удобным с точки зрения логистики для поставок на внешние рынки продукции "Нафтана".



Так что потенциал для развития сотрудничества у нас есть, и его нужно реализовывать. На заседании межправкомиссии этот вопрос был одним из важнейших. Мы наметили ряд конкретных мер, которые могут значительно повысить использование этого потенциала.



Однако о реализации конкретного проекта пока говорить рано. Для его подготовки с латвийской стороны задействованы правительство в лице Министерства сообщений, Рижская дума как один из совладельцев совместно с государством Рижского порта, ряд стивидорных компаний и другие.



- Ранее латвийская компания Dinaz уже пыталась реализовать похожий проект по созданию совместного с белорусами терминала в Рижском порту для перевалки белорусских нефтепродуктов. Переговоры велись долго, однако на такой высокий уровень, как сейчас, не выходили. Господин посол, увидели ли вы особую заинтересованность белорусской стороны в реализации данного проекта?



- Да. В переговорах на эту тему принимали участие представители правительства, ряда министерств и ведомств, МИДа, Белорусской нефтяной компании. Переговоры прошли очень продуктивно. Мы пришли к единому мнению относительно того, что нужно сделать в Латвии и в Беларуси для того, чтобы реализовывать имеющийся потенциал с выгодой для обеих сторон.



- И что же надо делать?



- Латвия заинтересована в укреплении торгового сотрудничества с Беларусью, в том числе в области транспорта, логистики. Это одна из важнейших сфер экономики, которую наше государство обязано развивать в той мере, в какой оно может это делать. Речь, в частности, может идти о создании железнодорожной инфраструктуры, влиянии на железнодорожные тарифы. Но сам бизнес в портах Латвии оперируется частными компаниями.



В меморандуме отражается готовность правительства Латвии и Министерства сообщений оказывать поддержку проекту, который нацелен на более эффективное использование возможностей и Беларуси, и Латвии. Кроме того, с помощью имеющихся в руках правительства инструментов Министерство сообщений Латвии готово оказать содействие белорусской стороне в части улучшения сотрудничества с компаниями, которыми владеет государство, в частности с Латвийской железной дорогой.



Мы договорились, что при достижении договоренностей о реализации проекта латвийская сторона будет способствовать выработке на долгосрочной основе приемлемых тарифов на перевозку грузов, которые в этом проекте будут задействованы.



Хотел бы заметить, что белорусской стороне гораздо проще решать подобного рода вопросы: в частности, ЗАО "Белорусская нефтяная компания" (БНК) принадлежит государству, там управление сосредоточено в одних руках, так что можно излагать консолидированную позицию. Со стороны Латвии в процесс вовлечены частные компании, на позицию которых ни правительство, ни Рижская дума повлиять не могут. Но при этом латвийское государство четко изложило свое мнение: мы будем поддерживать данный проект.



- Не случится ли так, что если стороны будут неактивны, то проект может не состояться или уйдет к конкурентам?



- Белорусские партнеры хорошо понимают, как работает процедура в Латвии. Вопросы, на которые они обратили внимание, касались нескольких факторов.



Прежде всего белорусская сторона хотела видеть в этом проекте заинтересованность на политическом уровне правительства Латвии. Это мы сделали: подписали меморандум, где латвийская сторона взяла на себя обязательства решить проблемные вопросы в тех сферах, на которые она может влиять. Таким образом, это не только политическая декларация поддержки проекта, но и обещание поддержать проект конкретными мерами в тех сферах, в которых латвийское государство может это сделать (в частности, в вопросах железнодорожных тарифов).



Вторая группа вопросов касалась позиции Рижской думы, которая наравне с государством управляет портом и имеет там определенное влияние (к примеру, в вопросе назначения управляющего портом). Это касалось видения Рижской думой перспектив развития порта и, в частности, соблюдения при реализации новых проектов всех необходимых современных требований экологии.



Дело в том, что Рижский порт находится в черте города, а часть его терминалов расположена практически в центре города. Генеральные планы развития города и порта предусматривают вынесение наиболее "чувствительных" с точки зрения экологии терминалов (уголь, аммиак и т. д.) подальше от центра - в устье Даугавы, ближе к Рижскому заливу. Для этого порт делает очень многое: развивает новые причальные площадки, углубляет фарватеры, намывает грунты и т. д.



На переговорах обсуждались вопросы, связанные с расположением интересующего белорусскую сторону терминала по перевалке нефтепродуктов. Латвийская сторона дала четкий ответ на эти вопросы. Также шла речь и том, как развивать проект, увеличивая уже существующий транзит и не поступаясь экологическими требованиями.



Таким образом, можно сказать, что почва для реализации проекта подготовлена: достигнуты договоренности на уровне перевозчиков, Латвийская железная дорога предоставила письменные гарантии того, что она готова на взаимовыгодной основе рассмотреть вопросы тарифов исходя из гарантированных объемов перевалки белорусской продукции. Сейчас идут переговоры между БНК и частными латвийскими компаниями, заинтересованными в реализации проекта.



- О сроках говорить пока рано?



- Это зависит от того, как БНК договорится с потенциальными партнерами. По всей видимости, это будет контракт между БНК и частной компанией Латвии.



- Похоже, белорусская сторона не боится "привязываться" собственностью к стране ЕС в стремлении максимально увеличить эффективность экспорта.



- Мы видим заинтересованность белорусской стороны в реализации данного проекта и со своей стороны сняли наиболее чувствительные вопросы, которые ее беспокоили: поддержка проекта правительством Латвии, железнодорожные тарифы и вопросы экологии.



- Между тем еще пару лет назад на латвийско-белорусской межправкомиссии обсуждались возможности перевалки калийных удобрений через Рижский порт. Сейчас этот вопрос уже не обсуждается?



- В ходе заседания межправкомиссии с белорусской стороны прозвучало, что если мы будем успешно сотрудничать по нефтяному проекту, она не исключает возможности расширения товаропотока через Рижский порт и другие латвийские порты за счет других видов грузов.



Шла речь о возможной перевалке некоторых видов генеральных грузов с предварительной соответствующей подготовкой этих грузов на портовых площадках к транспортировке в третьи страны по морю. В данном случае производственную площадку можно рассматривать как часть экспортной программы локализации. Если партнеры будут найдены, то, возможно, мы продвинемся и по этим проектам, потому что в Рижском порту пока еще есть свободные площадки для развития.



Что касается калия, то в последнее время белорусская сторона не проявляла интереса к перевалке калийных удобрений через Рижский порт. Однако мы готовы рассмотреть предложения, если они будут.



- Какие еще проекты стоят в повестке белорусско-латвийского сотрудничества?



- Среди приоритетных хотел бы назвать развитие пограничной и приграничной инфраструктур. Латвия и Беларусь - страны-соседи, у нас общая граница протяженностью более 170 км, и благоустраивать ее - общая задача. Раньше этими вопросами занималась межведомственная рабочая группа по развитию пограничной инфраструктуры. Теперь эта группа получила более высокий статус - подкомиссии межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Мы вышли на согласование конкретных графиков реконструкции пограничных пунктов.



Поставлена задача первым делом обустроить нейтральную полосу, которая является узким "горлышком" на пограничных переходах. Следующий этап - реконструкция и расширение действующих переходов с обеих сторон. На эти цели будут привлечены европейские деньги, а также ресурсы заинтересованных министерств, пограничных и таможенных служб двух стран.



Дальше нам нужно расширять инфраструктуру: делать по несколько полос в каждую сторону непосредственно перед переходами, площадки для отдыха и ожидания водителей большегрузных автомобилей и т. д. От этого зависят скорость и комфорт прохождения границы нашими гражданами.



- Латвия с 1 января 2015 года впервые в своей истории стала председателем Евросоюза. Что это означает для страны?



- С одной стороны, это большая ответственность и вызов для небольшой страны, какой является Латвия, с другой - для нас это уникальная возможность повысить свое влияние на те процессы, которые идут в Европейском Союзе, и на решения, которые принимает ЕС. В первую очередь в сферах, где мы считаем свои знания достаточно серьезными, - это программа Европейского добрососедства и "Восточного партнерства".



Со странами - членами "Восточного партнерства" мы долгое время жили в одной стране, мы знаем ситуацию и их проблемы. У нас есть видение, как ЕС может более эффективно выстраивать свою политику в отношении этих стран. И это видение мы хотим донести до наших партнеров, до наших друзей в ЕС и надеемся, что оно станет частью той политики, которую ЕС будет выстраивать в дальнейших отношениях со своими соседями и соседями наших соседей.



- В мае этого года в Риге планируется провести саммит "Восточного партнерства". На ваш взгляд, что станет его лейтмотивом? Ранее выражалась надежда на подписание к этому саммиту договора о либерализации визового режима между ЕС и Беларусью.



- Предполагаем, что саммит должен признать прогресс Грузии, Молдовы и Украины в деле углубления связей с Евросоюзом и программ реформ в этих странах. Также должна быть дана первая оценка временного применения договора об ассоциации с ЕС, включая договор о всеобъемлющей зоне свободной торговли с Грузией и Молдовой.



Саммит должен продемонстрировать интерес и открытость ЕС в деле установления связей с Арменией, Азербайджаном и Беларусью путем поиска индивидуальных форм сотрудничества. При этом мы исходим из того, что будет уважаться индивидуальный выбор каждой страны и партнера.



Что касается договора об облегчении визового режима с Беларусью и договора о реадмиссии (оба договора рассматриваются в пакете), то переговоры рабочих групп идут. Мы надеемся, что к Рижскому саммиту мы придем к какому-то видению этих договоров. Пока есть некоторая разница во взглядах - в первую очередь на договор об облегчении визового режима. Но в целом работа идет, и идет позитивно. Выйдем ли мы на подписание - пока трудно сказать. Это зависит прежде всего от того, каким будет прогресс в согласовании некоторых конкретных положений этих договоров.