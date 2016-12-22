Предостерег, пообещал и пожурил

Андрей ШИНГАРЕВ

Сам съезд БРСМ прошел 19-20 января без сенсаций.

Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил молодежи о необходимости защищать Родину от внешней угрозы, а также противостоять сценариям "зарубежных театралов от политики".

Об этом глава государства говорил 20 января в Минске на 42-м съезде ОО "Белорусский республиканский союз молодежи".



"Сегодня ни одно государство не чувствует себя защищенным от попыток вмешательства в его внутренние дела и от терроризма. То, что происходит в мире и уже в непосредственной близости от наших границ, практически у порога нашего дома, заставляет вспомнить уроки истории и заветы поколения победителей о необходимости как зеницу ока беречь Отечество, охранять мир и спокойствие на родной земле", - цитирует А. Лукашенко его пресс-служба.



Призвав не забывать о защите Родины, президент традиционно предостерег молодежь и от "деструктивного поведения", которое пытаются навязать "зарубежные театралы от политики".



"Цель наших недоброжелателей - сделать молодежь той разрушительной слепой силой, которая поможет прорваться к власти зарубежным ставленникам и поживиться за счет будущих поколений, за счет ограбления страны. Эти вызовы и угрозы надо не просто видеть, но и решительно им противостоять", - заявил он.



А. Лукашенко также вспомнил о важности сохранения национальной культуры Беларуси.



"Культура - вот что делает белоруса белорусом, а не просто "тутэйшым", в какой бы точке земного шара он ни находился. Наше богатейшее наследие - не только литература, музыка, архитектура, но и язык, который мы должны знать, история, которую мы должны помнить, и ценности, которые мы должны уважать", - отметил он.



По словам А. Лукашенко, одна из важнейших задач БРСМ - находить и выращивать лидеров, способных повести молодежь к важным для общества и государства делам.



При этом он отметил неудовлетворительный уровень кадрового обеспечения государственной молодежной политики: несмотря на многочисленные программы, некоторые резервисты из перспективного кадрового реестра не получают реального продвижения по госслужбе. Глава государства привел цифры, согласно которым, в 2013 году госслужащие в Беларуси в возрасте до 29 лет составляли менее 16%. В законодательных органах трудятся только 3% молодых специалистов, а в местных органах исполнительной власти - чуть больше 11%.



А. Лукашенко пообещал не оставлять молодых людей один на один с их проблемами. Президент пожурил молодежь, например за неоправданные запросы, которые приводят к тому, что молодые люди составляют третью часть безработных, зарегистрированных в органах службы занятости. "Зеленые" выпускники вуза хотят всего и сразу. Не хотят работать на низовых должностях, считают, что им положена максимально возможная зарплата", - отметил он.



Сам съезд БРСМ прошел 19-20 января без сенсаций. Новым первым секретарь ЦК БРСМ был единогласно избран Андрей Беляков, ранее занимавший пост второго секретаря. А. Беляков сменил Игоря Бузовского, который в конце декабря был назначен заместителем главы Администрации президента.