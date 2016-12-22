Девальвация подстегнула цены

Татьяна МАНЕНОК

Цены на топливо повысились в среднем на 4,7%.

Снижения акцизов на нефтепродукты в этом году на 22% оказалось недостаточно для поддержки белорусских НПЗ в условиях проводимого в России налогового маневра и ускорившейся девальвации белорусского рубля.

Концерну "Белнефтехим" с 13 января пришлось повысить в среднем на 4,7% цены на автомобильное топливо. Теперь цена дизельного топлива (К5) составляет 12.300 BYR за литр, бензина Аи-95-К5 - 11.900, Аи-92-К5 - 11.100 BYR/л.



Первое в этом году изменение ценников концерн "Белнефтехим" пояснил двумя факторами.



"Цены на нефтепродукты проиндексированы с целью частичной компенсации роста курса доллара к белорусскому рублю", - отмечает пресс-служба концерна. Кроме того, как сказано, цены пересмотрены "в связи с ростом стоимости российской нефти для белорусских НПЗ при введении с 1 января 2015 года налогового маневра в Российской Федерации".



По имеющимся данным, еще в начале этого года правительство не торопилось принимать решение о повышении цен на автомобильное топливо, хотя имело право сделать это с начала января, ведь теперь оно может пересматривать ценники в конце каждого квартала исходя из привязки цены бензина к курсу доллара.



Напомним, новые правила по ценообразованию топлива на внутреннем рынке работают с конца 2014 года: с 1 октября прошлого года литр бензина Аи-92 в Беларуси стал стоить 1 USD, а дальше, как было объявлено, ценники будут меняться вместе с курсом национальной валюты.



Намерение чиновников оттянуть повышение цен можно было понять, ведь потребителю трудно объяснить, почему в Беларуси цены на автомобильное топливо растут на фоне стремительного падения мировых цен на нефть (с начала октября 2014 года средняя стоимость барреля нефти на мировом рынке упала с 90 ниже 50 USD/тонна, то есть чуть ли не в 2 раза).



К тому же ранее одним из мотивов повышения цен на нефтепродукты на внутреннем рынке белорусский регулятор называл намерение "подтянуть" их к российскому уровню (что, кстати, удалось сделать). Однако с учетом двукратной девальвации российского рубля теперь цены на топливо в России стали заметно ниже (примерно на 40-50%).



13 января из-за разовой девальвации белорусского рубля автомобильное топливо в долларовом эквиваленте в Беларуси подешевело практически на четверть. На 13 января 2015 года официальный курс доллара составлял 14.310 BYR/USD. Таким образом, цена бензина Аи-92-К5-Евро снизилась до 0,78 USD/л (на 22%), Аи-95 - до 0,83 USD/л (на 23,1%), дизтоплива - до 0,86 USD/л (на 21,8%), "Нормаля-80" - до 0,7 USD/л (на 22,2%).



После этого держать ценники на прежнем уровне стало невозможным.



Следует также учитывать, что из-за налогового маневра в этом году белорусским НПЗ приходится покупать российскую нефть дороже, чем в прошлом. Причем платить за эту нефть приходится в валюте и авансом.

Справка "БР"

В 2014 году цены на автомобильное топливо увеличивались 4 раза. В результате "Нормаль-80" подорожал в Беларуси на 20,9%, бензин Аи-92-К5-Евро - на 20,5%, Аи-95 - на 20%, дизтопливо - на 19,8%.

В 2013 году цены на автомобильное топливо повышались 5 раз. Стоимость "Нормаля-80" выросла на 17%, Аи-92 - на 23,7-26,6%, дизтоплива - на 25,5%, Аи-95 - на 26,7%. В 2012 году автомобильное топливо дорожало 4 раза. Стоимость "Нормаля-80" увеличилась на 32,4%, Аи-92 - на 21,9%, Аи-95 - на 23%, дизтоплива - на 21,4%. В 2011 году стоимость топлива повышалась 11 раз и снижалась один раз. "Нормаль-80" подорожал в 2,4 раза, Аи-92 - в 1,99 раза, Аи-95 - в 1,88 раза, дизтопливо - в 2,44 раза.