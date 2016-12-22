Агрессия: на кону — будущее страны

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Попытки вернуть ситуацию в русло переговоров пока остаются безуспешными.

В двадцатых числах января прошлого года на майдане в Киеве появились первые жертвы — Сергей Нигоян, Михаил Жизневский и Юрий Вербицкий.

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В память о них тысячи киевлян, в том числе первые лица страны, участвовали в траурных мероприятиях. Год назад и в страшном сне не могло привидеться, что сегодня счет убитым в Украине пойдет на тысячи.



Как сообщил представитель мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Бочуркив, в конфликте в Донбассе погибли более 5 тыс. человек, полмиллиона ранены, около миллиона вынуждены были покинуть свои дома, 5,2 млн. проживают в зоне конфликта, из них 1,4 млн. находятся в угрожающем положении и нуждаются в гуманитарной помощи.



И это не окончательные цифры, так как в ходе боев на линии соприкосновения, которые продолжаются уже вторую неделю, гибнут сотни людей. Пресс-секретарь МИД Украины Евгений Перебийнис сообщил, что со дня подписания минских соглашений боевиками ДНР и ЛНР было захвачено 500 кв. км украинской территории.



Донецкий аэропорт полностью разрушен, и неизвестно, сколько украинских военнослужащих остались под его руинами. Более 20 находятся в плену, и им уже устроили "коридор позора" на улицах Донецка.



Из последних сил украинские военные удерживают в аэропорту только несколько зданий, участников АТО выбили из трех блок-постов на подступах к аэропорту. Каждый день в Украине происходят диверсии и теракты. За два дня подорваны два стратегически важных моста.



"Россия развернула такую работу по дестабилизации обстановки, чтобы в дальнейшем на переговорах закрепить максимально смещенную границу размежевания", - заявил пресс-секретарь МИД Украины.



Теракт произошел и на территории ДНР, в Донецке. Из миномета был обстрелян троллейбус, восемь мирных жителей погибли. Представители ОБСЕ, побывавшие на месте трагедии, сделали вывод, что снаряды прилетели с северо-запада. На этом направлении, заявляет Минобороны Украины, расстояние до линии соприкосновения - более 15 км, место происшествия "находится вне границ действия артиллерии такого типа".



Украинские власти назвали произошедшее "грязной провокацией", которая должна отвлечь внимание мирового сообщества от расстрела пассажирского автобуса в Волновахе. Российские СМИ, разумеется, обвиняют в произошедшим вооруженные силы Украины. Украинское руководство призывает ДНР и ЛНР срочно вернуться к минским договоренностям и прекратить огонь, чтобы не допустить дальнейших жертв среди мирного населения.



В выступлении перед участниками Давосского экономического форума президент Петр Порошенко заявил, что, помимо Крыма, оккупировано 7% территории Украины. По его словам, в Донбассе находится 9 тыс. российских военнослужащих, 500 единиц бронетехники и тяжелой артиллерии.



"Если это не агрессия, то что такое тогда агрессия?" - спросил Порошенко. "Украина уникальная страна для инвестиций, и единственная преграда для нашего успеха - это война, поэтому мы должны остановить ее", - заявил Порошенко.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг затрудняется подтвердить данные Порошенко, так как НАТО "наблюдает передвижение российских войск через границу и обратно и высокую концентрацию войск на границе". "Мы зафиксировали также увеличение численности российской тяжелой техники на востоке Украины - танков, артиллерии, бронетранспортеров, систем ПВО. Это не способствует мирному решению путем переговоров", - заявил Столтенберг.



Попытки вернуть ситуацию в русло переговоров пока остаются безуспешными. Встреча министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины в Берлине 21 января закончилась ничем. Главное, не удалось зафиксировать линию размежевания и отвод от нее тяжелых вооружений.



Начавшееся наступление сепаратистов, подкрепленных российскими военнослужащими и техникой, происходит не случайно. Итоги минских соглашений, хотя и поговаривают, что не все пункты из них обнародованы, не закрепляют главной цели, которую преследует Россия в Украине, - выделение из состава страны ДНР и ЛНР в качестве субъектов с широкими полномочиями, через которые можно было бы осуществлять влияние на политику Киева.



Самостоятельные страны ДНР и ЛНР, а тем более "Новороссия", о которой российские политики уже и не упоминают, России в условиях падающих цен на нефть и политической изоляции не нужны. Тем более что экономика этого региона плотно связана с Украиной, оттуда поступают необходимые для региона ресурсы - электроэнергия, вода и железная руда для металлургических комбинатов, а также дотации угольной промышленности.



Но союзники Украины, некоторые из которых ранее не понимали, почему украинское руководство против федерализации, сегодня уже убедились в необходимости сохранения унитарной Украины. За год, переживая великие трудности, и сам украинский народ сплотился и почувствовал себя единой нацией.



В выступлении на Давосском форуме Петр Порошенко заявил, что "сегодня мы готовы провести референдум по любым вопросам - языка, религии или территориального устройства, и я уверен, что украинцы не хотят федерализации и проголосуют за сохранение унитарности".



"Наша цель - территориальная целостность Украины", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель в интервью журналу Forbes. Таким образом, будущее страны, ее европейские перспективы зависят от стойкости украинских военных на линии соприкосновения и возможности Украины обеспечить свои вооруженные силы новейшей боеспособной техникой.



