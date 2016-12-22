Война: конца не видно

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

В ответ на эскалацию конфликта на востоке Украины Европарламент признал, что правовых ограничений для поставок в Украину вооружения нет.

Шаткое перемирие на линии соприкосновения украинских войск и военизированной группировки ДНР - ЛНР было прервано на прошлой неделе.



Наблюдатели уже отметили, что периодические обострения обстановки совпадают с приездом на территорию Донецкой и Луганской областей российских "гуманитарных конвоев". Сепаратисты не скрывают, что в них прибывают топливо для техники и боеприпасы, которые и дают им возможность вести боевые действия. Последний, одиннадцатый по счету, "гуманитарный конвой" прибыл в Донецкую и Луганскую области 6 января.



Этот и все предыдущие конвои не смогли досмотреть ни представители украинских властей, ни представители Красного Креста - проезжают они через пункты пропуска, которые официально закрыты украинскими властями и не контролируются ими.



Но содержимое конвоев получатели не скрывают: в Сети появилось видео разгрузки последнего, где, разгружая снаряды для установок залпового огня, боевики приговаривают: "Этот - для Порошенко, этот - для Яценюка".



Но снаряд не долетел до Порошенко. Крупнейшая после малайзийского "Боинга" катастрофа с большим количеством гражданских жертв случилась на подконтрольной украинской власти территории, в 15 км от линии фронта. Снаряд, выпущенный из системы залпового огня "Град", попал в рейсовый автобус на трассе Донецк - Мариуполь возле населенного пункта Волноваха. Погибли 13 человек, ранены 16.



В Волновахе ни на день не опускали украинский флаг, поэтому украинским военным нет никакого смысла обстреливать этот город - там нет ни сепаратистов, ни "зеленых человечков" из России. Снаряд прилетел с линии фронта, сепаратисты целились, по сведениям Совета по национальной безопасности и обороны Украины, в "украинский блокпост", хотя в этом месте расположен только пост ГАИ.



В Украине 15 января был объявлен траур. А всего после подписания минских договоренностей погибли 140 мирных граждан Украины.



Прокуратура Украины признала ДНР и ЛНР террористическими организациями, теперь же Украина требует и от мирового сообщества признать это. Верховная рада обратилась к странам ЕС, Европарламенту, Совету Европы, другим международным организациям, а также США, Канаде, Австралии и Японии признать ДНР и ЛНР террористическими.



Но в Европарламенте нет единства относительно ситуации в Украине. На заседании Европарламента 15 января депутаты осудили теракты, совершенные сепаратистами, все же оставив возможность договориться с ДНР и ЛНР в минском формате.



Зато евродепутаты предложили расширить санкции против России, включив туда ядерную отрасль и запретив российским компаниям проводить международные транзакции. Новые санкции не будут введены только при условии выполнения Россией "четкого набора показателей". В резолюции Европарламента политика России в Украине названа "агрессивной и экспансионистской", Россию обвиняют в ведении "необъявленной гибридной войны против Украины".



Однако некоторые депутаты Европарламента уже высказывают мнение, что отдельные страны ЕС могли бы предоставить оружие Украине, например на условиях аренды, чтобы в противостоянии силы сторон были равными.



Об этом говорится и в резолюции Европарламента от 15 января: "Европарламент напоминает, что 16 июля Совет ЕС отменил эмбарго на поставки оружия Украине и, таким образом, сейчас нет каких-либо возражений, в том числе правовых ограничений для государств-членов предоставлять во- оружение Украине".



Возобновились тяжелые бои в районе Донецкого аэропорта, участились провокации на подступах к Мариуполю и другим городам. Ежедневно приходят сведения о гибели украинских военнослужащих и десятках раненых.



Из-за резкого обострения конфликта некоторые страны ОБСЕ отозвали своих граждан, входящих в состав наблюдательной миссии ОБСЕ, из опасного региона. ОБСЕ уже пригласила на восток Украины экспертов, которые призваны оценить, насколько ситуация безопасна для наблюдателей.



Международная помощь в Украину продолжает поступать в виде кредитов, а также в виде армейской одежды и амуниции.



Во время визита в Германию премьер-министра Арсения Яценюка 8 января канцлер Ангела Меркель заявила о предоставлении Украине кредита на сумму 500 млн. EUR, а 13 января Минфин США заявил о выделении Украине кредита в размере 2 млрд. USD в течение полугода.



Кредит США дается на проведение экономических реформ и "для недопущения банкротства страны", так как в 2015 году Украина должна выплатить 11 млрд. USD долгов, которые набрало правительство Виктора Януковича.



Кредит Германии будет направлен на восстановление инфраструктуры в восточных областях Украины. "Не мы сделали 40 млрд. долгов за три года", - заявил А. Яценюк, подчеркнув, что кредиты пойдут на погашение долгов, а не на выплаты пенсионерам или бюджетникам.



Также Германия привозит и собирает силами своих строителей домики из сэндвич-панелей для беженцев на окраинах Харькова и Днепропетровска. Разместиться в них смогут тысячи людей, а между тем в Украине более 600 тысяч беженцев из Крыма, Донецкой и Луганской областей.



Канада сосредоточилась на военной помощи и дипломатической поддержке украинских властей. Три корабля с одеждой, обувью и другим снаряжением для украинской армии направлены правительством Канады и частично разгружены в порту Одессы.



В Украине по-прежнему высок уровень недоверия к официальным структурам, существуют опасения, что без контроля волонтеров все будет разворовано и окажется на рынке. Потому гуманитарную помощь разгружают и развозят в военные части под контролем волонтеров, они же выкладывают в Сеть фото о том, как проходит ее распределение.



Волонтеры вслед за комбатами и активистами Майдана стали еще одним кадровым источником для обновления государственных структур Украины. Например, руководитель одной из самых известных волонтерских инициатив "Крылья Феникса" Юрий Бирюков назначен советником президента Петра Порошенко, а также помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения Вооруженных сил. Директором департамента госзакупок Министерства обороны назначена волонтер Нелли Стельмах.



Еще один серьезный шаг, который свидетельствует о желании руководства Украины побороть коррупцию в органах МВД, - назначение первым заместителем министра внутренних дел грузинки Екатерины Згуладзе. Она будет планировать и осуществлять реформу в МВД.



Е. Згуладзе была замминистра внутренних дел Грузии на протяжении 8 лет, она известна тем, что уволила в рамках борьбы с коррупцией 15 тысяч сотрудников полиции и набрала новых, используя современные рекрутинговые технологии. Параллельно полицейским подняли зарплату - и коррупция в МВД Грузии была побеждена.



Верховная рада начала разрабатывать изменения в законодательство, которые позволят провести судебную реформу и гарантировать гражданам справедливость в судах. Бизнес-омбудсменом (на учреждении такого поста настаивали кредиторы Украины) назначен бывший еврокомиссар по вопросам налогообложения, статистики и борьбы с мошенничеством Альгирдас Шемета из Литвы.



Украина оказалась в исключительно тяжелой ситуации: кроме ведения военных действий, приходится бороться с финансовым кризисом и падением производства, коррупция на местах никуда не исчезла и практически не поддается искоренению. Очевидно, что международной поддержки, которую Украина получает сегодня, недостаточно для стабилизации в стране.



Американский миллиардер Джордж Сорос посетил Киев 12 января и встретился с ведущими украинскими политиками. Миллиардер признал, что для проведения реформ нужны деньги, а их-то как раз в стране и нет.



Сорос готов принять участие в создании фонда, который гарантировал бы приток иностранных инвестиций в Украину в условиях ведения войны, - об этом рассказали депутаты, которые встречались с миллиардером.