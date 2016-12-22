Павлюк БЫКОВСКИЙ

Перед министром ставится задача, а если для ее реализации полномочий не хватает, то полномочия предоставляются. Фото БЕЛТА

Палата представителей 15 января дала согласие на назначение новым премьер-министром Андрея Кобякова. Президент озвучил свое видение перераспределения полномочий в правительстве.

Президент Беларуси Александр Лукашенко представил в Овальном зале нового премьер-министра Андрея Кобякова. Тот ответил на несколько вопросов депутатов, а потом в результате тайного голосования Палата представителей приняла решение о согласии на его назначение.



Пожалуй, самым интересным на заседании оказалось выступление А. Лукашенко. Глава государства определил важнейшие задачи, которые предстоит реализовать обновленному составу правительства (они звучали традиционно), но при этом сделал два ярких замечания, на которых необходимо заострить внимание.



Первым по значимости, наверное, следует считать перекладывание ответственности на правительство за ситуацию в экономике. Подобные попытки президент делал в конце срока работы на посту премьер-министра Сергея Сидорского и фактически весь срок руководства Совмином Михаила Мясниковича.



"Напоминаю, что управлять экономикой должно правительство", - сказал А. Лукашенко.



Показательно, что об этом приходится напоминать или даже сообщать широким массам, ведь никто не сомневается, что всем у нас в стране управляет глава государства. Такие настроения в обществе хороши в благополучное время. Помните, как в сказке Э. Т. А. Гофмана Крошка Цахес присваивал чужие заслуги? Но ведь на чужие провалы он не претендовал!



Между тем А. Лукашенко вроде бы задумал перераспределение полномочий в правительстве и описал, как это может выглядеть, но не сказал однозначно, когда начнется данная реформа и начнется ли она вообще.



"Важнейшая задача премьер-министра - четкая координация всей работы. Проще говоря: развести министров и вице-премьеров так, чтобы заместитель премьер-министра не мог действовать по старинке, когда давались производственные указания и министр был этим повязан по рукам и ногам, не мог действовать самостоятельно", - сказал А. Лукашенко.



Если понимать сказанное буквально, то в стане утвержденных Всебелорусским народным собранием прогнозных показателей намечается серьезная реформа. Но из дальнейших слов президента можно сделать вывод о возможном сокращении значения промежуточного звена между главой государства и министрами, то есть функций премьер-министра и вице-премьеров. "Прежде всего, правительство должно быть коллегиальным органом, где главное звено - это министр", - сказал он.



В общем, министры должны "отвязаться" от премьер-министра и вице-премьеров. При этом вроде бы речь идет о расширении компетенций министра. Президент несколько неосторожно сказал: "Решения министра должны выполняться немедленно. Любое решение, которое он примет, - законно".



"Если говорить коротко то, о чем я сказал, министр не имеет права, будь то отчитываясь, в парламенте, будь то докладывая президенту, сказать, что у него не хватало полномочий и не хватало некой нормативно-правовой базы", - продолжил свою мысль А. Лукашенко.



Сказанное напоминает ельцинское "Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить". Но на практике ни Чечне, ни Татарстану суверенными Россия стать не позволила. Вот и сейчас в Беларуси не очень понятно, широко ли "разевать рот" министрам, пытаясь увеличить свои полномочия.



Президент высказывается на эту тему предельно неопределенно: "По моему поручению в правительстве уже готовятся соответствующие изменения в нормативно-правовую базу - если это потребуется".



Следует понимать так, что прожекты готовят на всякий случай? Но А. Лукашенко продолжает: "Поэтому я требую в ближайшие сроки представить эти изменения, если это нужно. У нас времени на раскачку нет".



То есть министры уже должны иметь все полномочия, соответствующие документы нужно приготовить в ближайшее время, а вступят ли в силу эти самые документы, пока неизвестно. Вероятно, министры должны угадать и уже сейчас взять полномочий столько, сколько им, возможно, потом предоставят, но не превысить свои служебные полномочия, чтобы не потерять пост или не сесть по статье.



Для реализации данной новации в русском языке требуется введение нового времени типа "незавершенное настоящее в неопределенном будущем". Ну, или Совмин должен объявить тендер на приобретение машины времени.



В ситуации неопределенности глава государства дает пример правильного, по его мнению, использования всей полноты служебных полномочий: "Даже в сложные моменты, которые у нас были в конце 2014-го - начале этого года, даже по сложным направлениям, таким как ценообразование, было поручено Министерству торговли и министру взять под контроль эти вопросы. Они это сделали. Притом без шума, без крика и без гвалта. Так должно быть впредь".



Таким образом, получается следующий алгоритм: перед министром ставится задача, а если для ее реализации полномочий не хватает, то полномочия предоставляются.



Помните, как при введении моратория на рост цен до 15 января Минторг ссылался на Указ президента от 5 декабря 2014 г. № 567 "О дополнительных мерах по защите прав потребителей"? Однако в тексте данного документа таких полномочий министерству не было предоставлено, если они не упомянуты в пункте 5, скрытом от общественности грифом "для служебного пользования".



В указе президент поручил Минторгу контролировать соблюдение законодательства о ценах и ценообразовании, но, по сути, глава государства хотел заморозить цены. Желание в основном было исполнено. Именно такой алгоритм действий выступил сейчас в качестве примера всем министрам.



"Мы это будем контролировать жесточайшим образом", - заверил А. Лукашенко. Вот в последнем совершенно не приходится сомневаться.