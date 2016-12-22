Ротация друзей

Павлюк БЫКОВСКИЙ

Михаил Мясникович определил путь для наращивания экспорта

Анатолий Рубинов 16 января досрочно прекратил полномочия председателя Совета республики, новым спикером верхней палаты Нацсобрания избран Михаил Мясникович.

"К сожалению, состояние здоровья не позволяет мне работать в полную силу", - обосновал свой не- ожиданный уход с поста председателя Совета республики Анатолий Рубинов.



Следует отметить, что 19 декабря на закрытии сессии Совета республики о проблемах со здоровьем спикер еще не говорил. Но уже 27 декабря, когда президент освободил Михаила Мясниковича от должности премьер-министра, телеканалы сообщили, что президент согласовал его кандидатуру для назначения в установленном порядке на должность председателя Совета республики (см. "БР" № 1/2015).



16 января глава государства поблагодарил А. Рубинова за работу, назвал своим другом и почему-то опроверг версию об уходе по состоянию здоровья: "Он человек скромный. Никогда не скажет истинной причины. Мы с ним долго обсуждали эти вопросы. Вы знаете, что это мой очень близкий друг, человек, который немало сделал для нашего государства. Дело не в болезни" (цитата по БЕЛТА).



Новоизбранный спикер Совета республики М. Мясникович выступил с программной речью, в которой призвал к стабильности законодательства без "революций и потрясений".