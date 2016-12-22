Ротация друзей

Четверг
22 декабря 2016
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№ 3 (1136)
19-25 января 2015 г.
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№ 3 (1136) 19-25 января 2015 г.
"К сожалению, состояние здоровья не позволяет мне работать в полную силу", - обосновал свой не- ожиданный уход с поста председателя Совета республики Анатолий Рубинов.
Следует отметить, что 19 декабря на закрытии сессии Совета республики о проблемах со здоровьем спикер еще не говорил. Но уже 27 декабря, когда президент освободил Михаила Мясниковича от должности премьер-министра, телеканалы сообщили, что президент согласовал его кандидатуру для назначения в установленном порядке на должность председателя Совета республики (см. "БР" № 1/2015).
16 января глава государства поблагодарил А. Рубинова за работу, назвал своим другом и почему-то опроверг версию об уходе по состоянию здоровья: "Он человек скромный. Никогда не скажет истинной причины. Мы с ним долго обсуждали эти вопросы. Вы знаете, что это мой очень близкий друг, человек, который немало сделал для нашего государства. Дело не в болезни" (цитата по БЕЛТА).
Новоизбранный спикер Совета республики М. Мясникович выступил с программной речью, в которой призвал к стабильности законодательства без "революций и потрясений".
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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