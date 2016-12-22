Рейтинг прекратил рост

Павлюк БЫКОВСКИЙ

Нынешний уровень электоральной поддержки действующего президента несколько ниже, чем обычно бывает накануне избирательной кампании, но не является катастрофическим.

Снижение электорального рейтинга Александра Лукашенко зафиксировали независимые социологи. Рейтинг вернулся к показателям весны-лета прошлого года.

Процент голосов, полученный А. Лукашенко при ответе на открытый вопрос: "Если бы завтра снова состоялись выборы президента Беларуси, за кого бы вы проголосовали?", в декабре относительно сентября снизился на 5,2 пункта и составил 40%. Такие данные опубликовал зарегистрированный в Вильнюсе Независимый институт социально-экономических и политических исследований*.

* Национальный опрос общественного мнения (методом face-to-face interview опрошено 1.504 жителя Беларуси 18 лет и старше, предельная ошибка репрезентативности не превышает 3%) проводился в декабре 2014 года. Данные опубликованы на сайте НИСЭПИ (www.iiseps.org).

Таким образом, впервые с декабря 2013 года социологи фиксируют вместо роста рейтинга главы государства его некоторое снижение. Опрос проводился до введения ограничений на покупку иностранной валюты и фактической девальвации белорусского рубля, что, вероятно, могло дополнительно негативно повлиять на рейтинг А. Лукашенко.



Вместе с тем данное снижение рейтинга не идет ни в какое сравнение с действительно серьезным падением сентября 2011 года, когда после трехкратной девальвации национальной валюты за А. Лукашенко собирались голосовать только 20,5% белорусов.



Нынешний уровень электоральной поддержки действующего президента несколько ниже, чем обычно бывает накануне избирательной кампании, но не является катастрофическим. Кроме того, в НИСЭПИ фиксируют, что баланс доверия и недоверия к А. Лукашенко весь минувший год был положительным. В декабре 49,9% опрошенных говорили, что доверяют президенту, 35,6% - об обратном, а 14,5% затруднялись ответить.



Тему доверия продолжает и вопрос: "Президент А. Лукашенко недавно заявил: "Честность и справедливость, которую я вам обещал, до сих пор во главе моей политики". Согласны ли вы с этим заявлением?". Доли согласных и несогласных совпали - по 42,3%. В НИСЭПИ констатируют, что рейтинг доверия А. Лукашенко превысил на 7,6 пункта долю респондентов, верящих в честность и справедливость его политики.



Еще более показательны ответы на вопрос: "Пошли бы вы лично защищать Александра Лукашенко от какой-либо угрозы?". На него положительный ответ дали 18,7%, отрицательный - 62,2%, а 19,1% затруднились ответить.