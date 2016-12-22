Не наказаны, но перетасованы

Павлюк БЫКОВСКИЙ

Александр Лукашенко больше не намерен шутить и играть в демократию

Смену премьер-министра и председателя правления Нацбанка должны утвердить 15 января на своих внеочередных сессиях Палата представителей и Совет республики. Последнему, возможно, предстоит еще избрать и нового спикера.

"26 назначений, которые, может быть, для кого-то: явились новостью, но я решил это сделать, не дожидаясь Нового года, для того чтобы вы привыкли, когда люди будут отдыхать, к своим кабинетам", - заявил 27 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко.



По большому счету, глава государства никак не обосновал свои кадровые решения. Он не высказал претензий к освобождаемым от должностей чиновникам - часть из них пересядет в другие кресла, часть попадет в так называемый кадровый резерв, один вице-премьер вышел в отставку. А. Лукашенко лишь сослался на якобы существующую традицию в год накануне президентских выборов менять правительство.



Однако правительство слагает полномочия перед вновь избранным президентом, а ротация кадров на уровне премьер-министра, если и происходит, то обычно после, а не до выборов. По крайней мере, ни один премьер-министр Беларуси не был назначен за год до президентских выборов, так что тут, похоже, глава государства, начинает новую традицию.



Интересно, что уже в понедельник, 29 декабря, после богатой на кадровые перестановки субботы, Нацбанк заявил о "нормализации ситуации на финансовом и валютном рынках республики" и принял решение о снижении размера комиссионного сбора при покупке населением иностранной валюты. В это время новый глава Нацбанка был уже назначен, но еще не представлен коллективу. Однако ситуация уже нормализовалась...



Новый премьер-министр не сможет стать президентом.



В Указе № 618, которым президент освободил Михаила Мясниковича от должности премьер-министра, основания для данного решения не сообщаются.



Указом № 619 новым премьер-министром назначен бывший глава Администрации президента Андрей Кобяков - это решение президенту еще предстоит согласовать с Палатой представителей.





Андрей КОБЯКОВ

29 декабря при представлении в должности А. Кобякова глава государства вновь упомянул грядущие президентские выборы и сообщил, что это назначение не спонтанный шаг, а продуманное решение, которым он "переболел минимум полгода".



"Андрей Владимирович Кобяков для вас человек не новый. У него большой опыт экономической, дипломатической и руководящей деятельности. Десятилетний стаж в качестве заместителя премьер-министра, последние два с лишним года он возглавлял Администрацию президента", - сказал глава государства.



А. Лукашенко почему-то уточнил, что решение о кадровых перестановках он принял самостоятельно: "Никто не лоббировал никакие должности. До последнего момента вообще многие не знали, чем им придется заниматься. Это было лично мое решение".



По Конституции Беларуси, в случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей его полномочия до принесения присяги вновь избранным президентом переходят к премьер-министру. По идее, должность главы правительства может быть неплохой стартовой позицией для выдвижения кандидатом в президенты. Но вот уже во второй раз главой правительства назначается чиновник, который не может претендовать на пост президента Беларуси, так как родился в РСФСР (первым был Владимир Ермошин).



В ст. 80 Основного Закона сказано, что "президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению". В 2001 году Конституционный суд высказал правовую позицию, что рождение за пределами БССР в семье неграждан БССР указывает на то, что гражданство Республики Беларусь было приобретено не по рождению, а лишь в связи с переездом на территорию БССР.



Глава государства никак не высказался относительно данной правовой коллизии.



Что касается бывшего премьер- министра М. Мясниковича, то президент по своей квоте назначил его членом Совета республики и, как сообщили в телеотчете СТВ, согласовал для назначения в установленном порядке на должность председателя Совета республики.



В верхней палате Национального собрания эту новость никак не комментируют. Похоже, что 15 января действующий спикер Совета республики Анатолий Рубинов последний раз будет выполнять эти обязанности. В отчете пресс-службы президента с совещания 27 декабря о согласовании кандидатуры М. Мясниковича на пост председателя Совета республики не сообщается.



Не только ротация.



В Совете министров произошла не только ротация кадров, но и перераспределение полномочий.



Бывший первый вице-премьер Владимир Семашко стал просто вице-премьером и занял освобожденную Петром Прокоповичем позицию (тот стал председателем наблюдательного совета БПС-Сбербанка). Новым первым вице-премьером назначен Василий Матюшевский, который до этого возглавлял правление БПС-Сбербанка.



Сообщается, что за В. Семашко сохраняются вопросы координации промышленного и топливно-энергетического комплексов, строительство АЭС. А. Лукашенко, сказал, что сфера ответственности В. Семашко будет расширена.



Интересно, что если про В. Семашко президент сказал довольно много, то его преемника В. Матюшевского охарактеризовал очень лаконично: "Кандидат экономических наук. Хорошо знает экономическую, финансовую и банковскую системы. Владеет спецификой инвестиционной деятельности". А какую сферу будет курировать первый вице-премьер?



Отметим, что, напутствуя нового главу Нацбанка, президент предложил сделать акцент на развитие фондового рынка: "предприятия выпустят ценные бумаги, соберут деньги и направят их на собственное развитие". Может быть, именно этим займется первый вице-премьер?



В Указе № 626 сказано, что бывший вице-премьер Анатолий Тозик, который курировал социальную сферу, выходит в отставку. На его место назначена бывший председатель Новополоцкого горисполкома, член Совета республики Наталья Кочанова. Назначены новые министры: образования (Михаил Журавков), по налогам и сборам (Сергей Наливайко), промышленности (Виталий Вовк) и экономики (Владимир Зиновский), а также главы Белстата (Инна Медведева) и Госком- имущества (Андрей Гаев). Президент также согласовал назначение первого заместителя министра экономики (Александр Заборовский) и заместителя министра образования (Раиса Сидоренко).



В отчетах БЕЛТА и телеканалов сказано, что от занимаемых должностей освобождены "в связи с переходом на другую работу" Михаил Мясникович, Надежда Ермакова, Петр Прокопович, Анатолий Тозик, Сергей Маскевич, Владимир Полуян, Владимир Цалко, Георгий Кузнецов и Константин Сумар, однако в соответствующих указах такой оговорки нет. После освобождения от должности В. Цалко вакантным остался пост министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.



У штаба новый начальник.





Александр КОСИНЕЦ

Новым руководителем Администрации президента назначен Александр Косинец, который до этого был председателем Витебского облисполкома. 30 декабря при представлении А. Косинца в должности президент опять упомянул предстоящие выборы ("народ даст оценку нашей общей работе").



"Должность главы Администрации президента - одна из ключевых в нашей системе управления. Не раз мы говорили: Администрация президента - это штаб главы государства. И от того, кто возглавит этот штаб, зависит многое", - сказал А. Лукашенко.



У нового главы АП два новых заместителя - бывший министр экономики Николай Снопков и первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета республики Игорь Бузовский. Последнему поручено присмотреть себе преемника и в будущем освободить пост в БРСМ. А. Лукашенко выразил надежду, что опыт прежней работы Н. Снопкова на экспертном уровне в полном объеме будет задействован в АП.



Перед своим штабом А. Лукашенко поставил три задачи: "сберечь мир и порядок в стране, обеспечить рост экономики и достойный уровень жизни людей".



Нацбанку поручено навести порядок на эфемерном рынке.





Павел КАЛЛАУР

Смену руководства Нацбанка в этом плане стоит отметить особо. Из Банка БелВЭБ в Нацбанк возвращается Павел Каллаур. На посту председателя правления Национального банка он сменит Надежду Ермакову, а та уйдет работать в БелВЭБ. Интересно, что если П. Каллаур в этом банке был председателем правления, то Н. Ермакова будет председателем наблюдательного совета.



В Указе № 621 об освобождении Н. Ермаковой от должности председателя правления Нацбанка основания для принятия данного кадрового решения не упоминаются, но сказано об уведомлении об этом Совета республики. В Указе № 622 упоминается согласование с Советом республики назначения П. Каллаура главой правления Нацбанка.



При представлении в новой должности П. Каллаура 30 декабря президент как-то особенно его не характеризовал, но отметил, что знает его давно, еще когда сам был депутатом Верховного Совета XII созыва (с 1993 года П. Каллаур был заместителем руководителя Нацбанка).



А. Лукашенко заявил, что Нацбанк больше не будет "регулятором неизвестно чего, потому что коммерческие банки ни от кого не зависят, они самостоятельны, им нельзя указать, им нельзя поручить что-то".



"Вы должны управлять всеми банками в стране так, как вы считаете нужным во имя решения тех задач, которые стоят перед Национальным банком", - сказал президент.



"Хватит баловаться, шутить и играть в демократию. Новых потрясений страна получить не должна. Государственные интересы должны быть выше корпоративных. А если кто-то из банков не согласен работать по этим правилам - принимайте меры. У вас все в руках - действуйте! Значит, с такими руководителями вам не надо работать", - заявил президент.



"Наш финансовый рынок - это что-то эфемерное. Наведите, пожалуйста, здесь порядок", - попросил А. Лукашенко.

Более подробно о кадровых перестановках см. приложенный файл:

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