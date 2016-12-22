Список политзаключенных сократился

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Активист незарегистрированной организации "Малады фронт" Эдуард Лобов вышел на свободу.

Напомним, Э. Лобов был задержан 18 декабря 2010 года, накануне президентских выборов. 24 марта 2011 года он был признан виновным по ст. 339 ("Хулиганство") и приговорен к 4 годам лишения свободы в условиях усиленного режима. Правозащитники признали активиста узником совести.



Свой четырехлетний срок Э. Лобов отбыл полностью и освободился из колонии "Волчьи норы" под Ивацевичами утром 18 декабря.



Журналистам 26-летний активист заявил, что в тюрьме его политические взгляды не изменились и что эмигрировать из страны он не планирует.



Следует отметить, что в начале декабря на свободу вышел бывший фигурант дела о "массовых беспорядках" В. Парфенков - он также отбыл свой срок полностью.



Теперь в местах лишения свободы остаются пять человек, которых правозащитники признают политзаключенными: Николай Статкевич, Игорь Олиневич, Николай Дедок, Евгений Васькович и Артем Прокопенко.