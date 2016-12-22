Список политзаключенных сократился

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22 декабря 2016
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№ 50 (1133)
22-31 декабря 2014 г.
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№ 50 (1133) 22-31 декабря 2014 г.
Напомним, Э. Лобов был задержан 18 декабря 2010 года, накануне президентских выборов. 24 марта 2011 года он был признан виновным по ст. 339 ("Хулиганство") и приговорен к 4 годам лишения свободы в условиях усиленного режима. Правозащитники признали активиста узником совести.
Свой четырехлетний срок Э. Лобов отбыл полностью и освободился из колонии "Волчьи норы" под Ивацевичами утром 18 декабря.
Журналистам 26-летний активист заявил, что в тюрьме его политические взгляды не изменились и что эмигрировать из страны он не планирует.
Следует отметить, что в начале декабря на свободу вышел бывший фигурант дела о "массовых беспорядках" В. Парфенков - он также отбыл свой срок полностью.
Теперь в местах лишения свободы остаются пять человек, которых правозащитники признают политзаключенными: Николай Статкевич, Игорь Олиневич, Николай Дедок, Евгений Васькович и Артем Прокопенко.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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