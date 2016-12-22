Триумф обреченности

Андрей ШИНГАРЕВ, политический обозреватель "БР"

Главной причиной хронической раздробленности оппозиции являются, мягко говоря, нездоровые общественно-политические реалии Беларуси.

Катастрофически неудачный для оппозиции 2014 год делает участие демократических сил в будущих президентских выборах делом практически бессмысленным.

Переговоры о едином кандидате, а вместе с ними и вся подготовка к президентской кампании были полностью провалены, и теперь оппозиция пойдет на выборы в 2015 году несколькими обособленными группами.



Парада альтернативных кандидатов, подобного тому, что видели в Беларуси в 2010 году, конечно, уже не будет: для этого у демсил нет ни ресурсов, ни желания. Кандидатов, скорее всего, будет двое, не исключено, что он будет даже один, но в любом случае консолидированных действий объединенной оппозиции мы не увидим.



Закончили скандалом.



Демократические силы входили в 2014 год, разделившись на две коалиции: "Народный референдум" и Гражданский альянс за справедливые и честные выборы для лучшей жизни "Талака".



Лидеры "Народного референдума", в который входят Партия БНФ, движение "За свободу", кампания "Говори правду" и Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), считали, что кандидата в президенты от оппозиции должен определить Конгресс демократических сил. "Талака", основными игроками которой являлись Объединенная гражданская партия и Белорусская партия левых "Справедливый мир", настаивала на проведении праймериз.



Перспективы достижения консенсуса между двумя коалициями выглядели туманно, однако весной появилась надежда, что договориться о механизме определения единого кандидата все-таки получится, ввиду того что идея праймериз умерла сама собой. Даже пробный тур праймериз, который "Талака" намеревалась устроить 23 марта на местных выборах в Бобруйске, провести не удалось, после чего Конгресс демсил остался единственным вариантом процедуры определения единого.



В начале июня лидеры оппозиции уже заявляли о том, что предварительные договоренности о проведении конгресса достигнуты - осталось лишь согласовать механизмы выдвижения делегатов. Звучали оптимистические прогнозы о том, что уже осенью может начаться выдвижение делегатов, а сам конгресс состоится в начале 2015-го.



Однако на этом июньском оптимизме все и закончилось. С июня по ноябрь семь наиболее влиятельных оппозиционных структур (ОГП, "Справедливый мир", "Говори правду", Партия БНФ, "За свободу", БСДП и оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия") вели довольно-таки вялые и совершенно безрезультатные переговоры о Конгрессе демсил. Непубличные переговоры закончились публичным скандалом, подведшим черту под разговорами о едином кандидате.



Представители "Народного референдума" 17 ноября неожиданно пригласили журналистов на незапланированную пресс-конференцию, и объявили о том, что пять оппозиционных структур (четверка "Народного референдума" плюс БХД) подписали проект соглашения о процедуре созыва Конгресса демсил.



Однако сразу же стали всплывать неприятные подробности. Сопредседатель БХД Павел Северинец назвал произошедшее "подставой": по его словам, "Говори правду", Партия БНФ и "За свободу" нарушили договоренности насчет того, что об этом документе не станет известно до 1 декабря, когда ОГП и "Справедливый мир" вынесут свое окончательное решение по данному вопросу.



Зампред "Говори правду" Андрей Дмитриев заявил, что подобных договоренностей на самом деле не было, а выход к прессе объяснил необходимостью подтолкнуть партнеров по оппозиции к положительному решению.



Лидер ОГП Анатолий Лебедько в свою очередь отметил, что готов подписать соглашение, но сначала хочет услышать фамилию кандидата в президенты от "Народного референдума". Представители же "Народного референдума" заявили, что они готовы назвать фамилию, но сначала хотят увидеть подпись ОГП под документом.



В итоге ОГП и "Справедливый мир" к соглашению так и не присоединились, а 1 декабря зампред "За свободу" Юрий Губаревич объявил СМИ, что тема выдвижения единого кандидата от оппозиции на выборах 2015 года фактически закрыта.



Военный синдром.



Чтобы понять, почему все произошло именно так, необходимо учитывать, под влиянием какого внешнего фактора прошел весь 2014 год и, очевидно, будет проходить 2015-й. Этим фактором, разумеется, являются события в Украине.



И дело тут даже не в том, что украинские события заметно повысили рейтинг действующего белорусского президента, а в глазах Запада избавили его от репутации "главного злодея" Европы. Дело в том, что та часть белорусского общества, которая является традиционным электоратом демократических сил, а вместе с ней и сама оппозиция, оказались во многом дезориентированы и деморализованы.



События в Украине раздвинули представления о реальности, в которой мы существуем, дав понять, что революции в XXI веке отнюдь не исключают пролитие крови. Стало отчетливо ясно, что, учитывая характер действующего президента, в Беларуси не то что невозможна "бархатная революция" а-ля Чехословакия-1989, но маловероятна даже и такая революция, которую мы видели в Украине: на фоне того, что теоретически может произойти у нас, поблекнут расстрелы на Институтской.



А вслед за этим наступило понимание того, что белорусский Майдан (в том или ином виде, с тем или иным результатом) может стать поводом для военного вмешательства со стороны Кремля. И если уж между собой белорусы еще как-нибудь разберутся, то что делать с путинскими "зелеными человечками" - совершенно непонятно.



Самым очевидным результатом этого понимания стал отказ от идеи "Площади-2015". Теперь кто-то из политиков прямо заявляет, что массовые протесты в ходе кампании 2015 года планировать не стоит, кто-то предлагает ограниченный вариант протестов, кто-то призывает учитывать протестный сценарий хотя бы теоретически. Но по факту все эти вариации на тему протестов означают только одно: "Площади-2015" не будет.



Укороченный сюжет.



Исчезновение идеи "Площади-2015" (вполне закономерное и неизбежное) не стоит недооценивать.



Следует помнить, что массовые акции протеста после выборов были краеугольным камнем президентских кампаний 2006 и 2010 годов. Фактически в обоих случаях разыгрывался сюжет из двух частей. Первая часть - собственно выборы, где победа априори отдавалась властям ввиду общей убежденности в отсутствии честного подсчета голосов. Вторая часть - массовые акции протеста после выборов, где шансов на успех у демсил было ненамного больше, однако теоретическую вероятность победы исключать было нельзя, и потому именно на эту часть сюжета всегда делалась ставка. Причем обе части сюжета были тесно взаимосвязаны: "Площадь" придавала смысл участию оппозиции в выборах, а сами выборы давали надежду на успех "Площади", так как рассчитывать на массовые протесты можно было лишь во время президентской кампании, когда решается судьба верховной власти.



Теперь же отказ от идеи "Площади-2015" стал однозначным признанием того, что оппозиция смирилась со своим будущим поражением даже на уровне публичной риторики. Экс-кандидат в президенты, узник совести Николай Статкевич в своем открытом письме, присланном летом из могилевской тюрьмы, прямо заявил, что оппозиции "возможно, придется отказаться от борьбы за победу во время выборов".



Вместе с тем появился и принципиальный вопрос: какой смысл участвовать в президентской кампании в сложившихся обстоятельствах? Этот смысл, судя по всему, каждый оппозиционный политик взялся подбирать индивидуально.



Демобилизующий фактор.



Уже неоднократно говорилось, что главной причиной хронической раздробленности оппозиции являются, мягко говоря, нездоровые общественно-политические реалии Беларуси, сформировавшие специфическое восприятие оппозиционерами собственной деятельности.



Существуя на протяжении последних 18 лет в условиях практически полного отсутствия реальной политической жизни и непрекращающегося прессинга со стороны правоохранительных органов, демократические политики не верят в то, что способны что-то изменить в стране. То есть они чувствуют себя скорее диссидентами, чем политиками, от чьих действий что-то реально зависит.



События же 2014 года только усилили у оппозиции "синдром диссидента", убедив их в бессмысленности предстоящей президентской кампании: ведь она неспособна ни привести к смене власти, ни хотя бы частично изменить расклад сил внутри страны.



В прессе ответы на вопрос, какой смысл участвовать в выборах, оппозиционные политики давали разные: демонстрация ценностной альтернативы, увеличение числа сторонников перемен, нанесение политического урона действующей власти и т. д. Однако, судя по всему, и самим оппозиционным лидерам такие объяснения кажутся не слишком убедительными и отнюдь не более значимыми, чем локальные смыслы каждого отдельного политика (последний шанс поучаствовать в президентских выборах, необходимость сохранить политическую структуру, укрепить собственные позиции в демократическом сообществе и т. д.).



Достаточных же оснований для того, чтобы отказываться от этих локальных смыслов, умерить амбиции, преодолеть взаимную антипатию и недоверие, никто, по-видимому, просто не нашел.



Иными словами, вызванный во многом украинскими событиями отказ от борьбы за победу оказался колоссальным демобилизующим фактором для и так не слишком склонных к ответственному поведению оппозиционных политиков.



На дне.



На самом деле провал переговоров о едином кандидате следует считать катастрофическим результатом не потому, что это лишает оппозицию шансов на успех в 2015 г. (таких шансов и так фактически не было), а потому, что демсилы не смогли выполнить свою самую главную задачу на данный момент - объединиться.



Следует понимать, что в глазах общества вопрос единства оппозиции имеет огромное значение: более 40% белорусов поддерживают идею выдвижения единого кандидата. При этом в глазах демократически ориентированной части общества значимость этой проблемы еще выше. (Под демократически ориентированной частью общества имеется в виду 15-20% населения, которое традиционно считает себя в оппозиции действующей власти и из голосов которого складываются рейтинги оппозиционных лидеров.)



Согласно результатам сентябрьского опроса Независимого института социально-экономических и политических исследований (Вильнюс), совершенно не верит в успех оппозиции в 2015 году 52% населения, однако 16,8% опрошенных верят в победу демсил при условии наличия единого кандидата - и это второй по популярности ответ на вопрос о перспективах оппозиции в следующем году.



Почти столько же (16,9% опрошенных) заявили, что избрание единого кандидата повысит авторитет оппозиции в их глазах. Этот вариант ответа с отрывом обошли "деятельность, направленная на помощь простым гражданам" (39,8%) и "убедительная программа развития Беларуси" (32%).



Однако третье место "единого кандидата" не должно вводить в заблуждение. Ввиду особенностей общественно-политической жизни Беларуси оппозиционерам вряд ли удастся на деле "помочь простым гражданам", а "убедительная программа развития" - понятие весьма относительное, учитывая, что эту программу все равно мало кто будет читать. То есть выдвижение единого кандидата - это попросту единственный и самый надежный способ повышения своего авторитета.



По большому счету, все, чего хотела общественность от оппозиции на предстоящих президентских выборах, - это единства. Никто даже не думал требовать от демсил того, чтобы они победили или хотя бы всерьез бросили вызов власти. И, по большому счету, всем было безразлично, кто станет единым кандидатом - Милинкевич, Лебедько, Некляев или еще кто-нибудь, потому что принципиальной разницы между ними никто не видел. Все просто хотели проведения достойной кампании и консолидированного подхода к волнующим людей проблемам.



Это минимальное требование, которое одновременно являлось и смыслом участия в кампании, выполнено не было, поэтому оппозиция, не завоевав доверия колеблющейся части электората, сделала еще один шаг к полной утрате взаимосвязи с демократически ориентированной частью общества. В такой ситуации о расширении своей электоральной базы за счет "массового белоруса" демсилам не стоит и мечтать.



Оппозиция просто перестает быть интересной. Характерно, что в обществе скандал со срывом переговоров о едином кандидате привлек к себе гораздо меньший интерес, чем даже многие локальные внутриоппозиционные конфликты двух-трехлетней давности. Оказалось, что даже людям, которые действительно интересуются политикой и хотят демократических преобразований, плевать, кто виноват: А. Лебедько, желающий услышать фамилию претендента, или А. Дмитриев, требующий сначала поставить подпись под соглашением.



События последнего года дают все больше оснований утверждать: когда бы в Беларуси ни наступили перемены, их лидерами станут не нынешние руководители оппозиции и, вероятно, даже вовсе не представители нынешних демократических сил, а люди совершенно новые, за которыми не тянется бесконечный шлейф скандалов и неудач.