Закрылась осенняя сессия

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№ 50 (1133)
22-31 декабря 2014 г.
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№ 50 (1133) 22-31 декабря 2014 г.
Подводя итоги осенней сессии, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сделал акцент на принятие пакета бюджетных документов на 2015 год (см. "БР" № 49/2014). "С учетом непростых внешнеэкономических условий финансовые ресурсы страны сконцентрированы на решении задач сохранения макроэкономической стабильности, развития реального сектора, стимулирования экспорта", - заявил спикер нижней палаты.
В. Андрейченко сказал, что бюджет, а также изменения, внесенные в Налоговый кодекс, учитывают интересы отечественных производителей, предусматривают постепенный уход от практики перекрестного субсидирования, создавая тем самым условия для снижения себестоимости продукции, повышения ее конкурентоспособности.
"Это особенно актуально в связи со вступлением в силу Договора о Евразийском экономическом союзе, который ратифицирован в ходе сессии. Безусловно, создание общего рынка открывает дополнительные возможности, и мы просто обязаны ими грамотно распорядиться", - подчеркнул В. Андрейченко.
При этом спикер выступил против "всякого рода изъятий и ограничений", а также осудил проблемы с транзитом и поставками белорусской продукции на российский рынок.
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Председатель Совета республики Анатолий Рубинов одним из важнейших, "я бы сказал, судьбоносных событий для нашей страны" назвал ратификацию Договора о Евразийском экономическом союзе. "С 1 января 2015 года для Беларуси, России, Казахстана, а также Армении, которая присоединяется к этому союзу, начинается принципиально новый этап развития интеграционных взаимоотношений", - сказал спикер верхней палаты.
А. Рубинов призвал любые недоразумения в сфере торгово-экономических отношений решать "не в одностороннем порядке, а на основе рассмотрения этих вопросов интеграционными органами управления".
"Сегодня международная обстановка настолько усложнилась, настолько усилились конфронтационные процессы между Западом и Россией, что любые, даже мелкие противоречия, если они возводятся в принцип, могут породить элементы недоверия между союзниками, а следовательно, ослабить позиции не только самой России, но и Союзного государства, и вновь созданного Евразийского экономического союза. Этого нам допустить нельзя", - подчеркнул он.
В межсессионный период, который продлится до 2 апреля, законодатели будут работать в избирательных округах.
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