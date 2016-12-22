Закрылась осенняя сессия

Павлюк БЫКОВСКИЙ

Депутаты ушли на каникулы.

Палата представителей и Совет республики 19 декабря завершили сессионную работу. Депутаты приняли около 70 законопроектов, сенаторы одобрили 52.

Подводя итоги осенней сессии, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сделал акцент на принятие пакета бюджетных документов на 2015 год (см. "БР" № 49/2014). "С учетом непростых внешнеэкономических условий финансовые ресурсы страны сконцентрированы на решении задач сохранения макроэкономической стабильности, развития реального сектора, стимулирования экспорта", - заявил спикер нижней палаты.



В. Андрейченко сказал, что бюджет, а также изменения, внесенные в Налоговый кодекс, учитывают интересы отечественных производителей, предусматривают постепенный уход от практики перекрестного субсидирования, создавая тем самым условия для снижения себестоимости продукции, повышения ее конкурентоспособности.



"Это особенно актуально в связи со вступлением в силу Договора о Евразийском экономическом союзе, который ратифицирован в ходе сессии. Безусловно, создание общего рынка открывает дополнительные возможности, и мы просто обязаны ими грамотно распорядиться", - подчеркнул В. Андрейченко.



При этом спикер выступил против "всякого рода изъятий и ограничений", а также осудил проблемы с транзитом и поставками белорусской продукции на российский рынок.



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Председатель Совета республики Анатолий Рубинов одним из важнейших, "я бы сказал, судьбоносных событий для нашей страны" назвал ратификацию Договора о Евразийском экономическом союзе. "С 1 января 2015 года для Беларуси, России, Казахстана, а также Армении, которая присоединяется к этому союзу, начинается принципиально новый этап развития интеграционных взаимоотношений", - сказал спикер верхней палаты.



А. Рубинов призвал любые недоразумения в сфере торгово-экономических отношений решать "не в одностороннем порядке, а на основе рассмотрения этих вопросов интеграционными органами управления".



"Сегодня международная обстановка настолько усложнилась, настолько усилились конфронтационные процессы между Западом и Россией, что любые, даже мелкие противоречия, если они возводятся в принцип, могут породить элементы недоверия между союзниками, а следовательно, ослабить позиции не только самой России, но и Союзного государства, и вновь созданного Евразийского экономического союза. Этого нам допустить нельзя", - подчеркнул он.



В межсессионный период, который продлится до 2 апреля, законодатели будут работать в избирательных округах.