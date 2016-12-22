Правительство размышляет о будущей пятилетке

Павлюк БЫКОВСКИЙ

По мнению Петра ПРОКОПОВИЧА, девальвации не будет. Фото БЕЛТА

Отчет вице-премьера Петра Прокоповича 19 декабря в Национальном собрании хоть и подводил итоги 2014 года, в основном был устремлен в будущее. У парламентариев для докладчика не нашлось ни одного вопроса.

"В целом итоги 2014 года можно считать положительными, потому что две главные задачи выполнены. Но еще более сложные задачи будут в следующем году с учетом ситуации, которую невозможно спрогнозировать, в России и Украине и с учетом того, что в стране достаточно внутренних вопросов, которые нужно решать. Поэтому 2015 год тоже будет непростой", - сказал П. Прокопович.



Две решенные, по его мнению, задачи - это, во-первых, недопущение снижения жизненного уровня населения и, во-вторых, достижение "относительной сбалансированности в экономике, в том числе на финансовом и валютном рынке".



"В 2015 году впервые запланирован темп роста ВВП на уровне 100,2-100,7%, и впервые планируем снижение экспорта наших товаров и услуг. Это минимальные показатели, но мы должны делать все необходимое для того, чтобы реальные достижения были относительно выше", - сказал П. Прокопович.



Он констатировал, что уровень налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования в Беларуси выше, чем в России, Казахстане и других странах, из-за чего белорусские предприятия неконкурентоспособны. Вице-премьер призвал исправить ситуацию, хотя бы через 2-3 года.



П. Прокопович также призвал снять с предприятий нагрузку по перекрестному субсидированию в сфере покупки энергоносителей. "Оно (субсидирование. - Прим. П. Б.) лежит огромным бременем на предприятиях, которые платят за наше население", - сказал вице-премьер.



По его словам, в 2016-2017 годах предприятия будут избавлены от этой нагрузки (население будет субсидироваться за счет бюджета). "Это сразу же улучшит ситуацию - от 20 до 30% сократят стоимость энергоресурсов для наших предприятий и тем самым повысим конкурентоспособность", - заявил П. Прокопович.



Также вице-премьер пообещал уже в III квартале 2015 года начать снижение процентных ставок, чтобы сделать кредиты для субъектов хозяйствования более доступными. "Уже в 2016 году процентные ставки будут снижаться с 15 до 12%. Это с учетом того, что на 2016 год планируется уровень инфляции не более 9%", - заверил вице-премьер.



Тезисы П. Прокоповича, судя по всему, отражают наработки правительства для Программы социально-экономического развития на 2016-2020 годы. Вице-премьер сказал, что подготовка проекта должна завершиться в I квартале будущего года. П. Прокопович обещал показать его депутатам, внести в Администрацию президента "в октябре-сентябре", готовый документ вынести на утверждение Всебелорусского народного собрания, после чего он станет "законом для нас для работы в следующей пятилетке".



У парламентариев не нашлось вопросов для П. Прокоповича, но они были у журналистов. Вице-премьер несколько раз сказал, что вопросы о возможной девальвации белорусского рубля и ограничении продажи валюты журналисты задают не по адресу. При этом П. Прокопович высказал свое личное мнение, что девальвации не будет.



О совместном постановлении Совмина и Нацбанка о введении 30-процентного сбора на покупку валюты юридическими и физическими лицами на момент выхода П. Прокоповича к прессе не было известно, поэтому он избежал необходимости комментировать это решение.



Зато вице-премьер сообщил добрую новость для предприятий-экспортеров. По его словам, правительство готовит постановление о компенсации им потерь от девальвации российского рубля. "Компенсация будет как разница между курсом белорусского рубля к российскому (был, как вы помните, в начале года 290 BYR/RUB), и тем средним курсом, который сложился за 11 месяцев", - сказал П. Прокопович.



По его словам, компенсация будет выплачиваться из республиканского бюджета и рассчитываться из объемов обязательной продажи валютной выручки. П. Прокопович отказался оценить возможные расходы бюджета на данные выплаты.