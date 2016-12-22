C Новым годом!!!

Четверг
22 декабря 2016
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№ 50 (1133)
22-31 декабря 2014 г.
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№ 50 (1133) 22-31 декабря 2014 г.
Дорогие читатели и рекламодатели!
Примите наши самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
Благодарим вас за то, что были с нами, и надеемся, что и в будущем году мы будем вместе! Пусть новый год принесет всем много счастья и хороших новостей!
А первый номер еженедельника "Белорусы и рынок" в 2015 году выйдет в понедельник, 5 января.
До встречи в новом году!
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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