C Новым годом!!!

Редакция "БР"

Дорогие читатели и рекламодатели! Примите наши самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством! Благодарим вас за то, что были с нами, и надеемся, что и в будущем году мы будем вместе! Пусть новый год принесет всем много счастья и хороших новостей!

А первый номер еженедельника "Белорусы и рынок" в 2015 году выйдет в понедельник, 5 января.

До встречи в новом году!