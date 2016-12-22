Встреча в Минске не состоялась

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Чтобы вернуться в Минск и опять начать о чем-то договариваться, стороны должны хотя бы прекратить боевые действия.

Минск, похоже, так и не сможет пожать лавры славы "города, где был достигнут мир".

На протяжении всей прошлой недели стороны заключения минских соглашений объявляли все новые и новые даты встречи трехсторонней группы в составе бывшего президента Украины Леонида Кучмы, посла ОБСЕ Адельхейд Тальявини, лидеров сепаратистских республик - спикера ЛНР Алексея Корякина и "полномочного представителя ДНР" Дениса Пушилина, посла России в Украине Михаила Зурабова.



Украина настаивала на проведении встречи 9 декабря, тогда же должны были объявить "день тишины" в зоне проведения АТО. На дате 9 декабря настаивал президент Петр Порошенко, он считал, что "день тишины" может продолжиться соглашением о прекращении огня. С этой датой не соглашались сепаратисты.



"Накопились вопросы, требующие более глубокой проработки", - заявил журналистам представитель ДНР в минской контактной группе Денис Пушилин и предложил перенести встречу на 12 декабря. Но "день тишины" продержался ровно час, а 11 декабря Леонид Кучма заявил: "В условиях, когда вторая сторона не может обеспечить режим прекращения огня, считаю встречу нецелесообразной".



Главной проблемой переговоров является не дата, а повестка дня, которую никак не могут согласовать, сообщил Денис Пушилин. Очевидно, что непризнанные республики рассчитывают вынести на обсуждение экономические проблемы, которые нарастают там как снежный ком. Украина пытается уйти от покупки угля в непризнанных республиках.



Попытка закупить необходимый для ТЭЦ уголь в ЮАР закончилась провалом: как выяснилось, африканский уголь на украинских ТЭЦ горит плохо. Украина начинает вводить режим экономии. В регионах происходят веерные отключения электроэнергии, в том числе в жилом секторе, в Киеве отключают электричество и на предприятиях. Перенесены и продлены каникулы в школах.



Украина перестала платить пенсии жителям ЛНР и ДНР, впрочем, и непризнанные республики не платят Украине за потребляемые свет, газ и воду. При сегодняшнем состоянии экономики России ей не потянуть депрессивную территорию, на которой проживают более 2 млн. человек. Если экономические связи непризнанных республик с Украиной оборвать, их экономика, основанная на экспорте угля и стали, просто обвалится.



И самопровозглашенные республики уже не хотят отсоединяться совсем. "Сейчас не в наших интересах отказываться от тех экономических связей, которые еще существуют с Украиной. Пока нам будет выгодно использовать гривну, мы будем это делать", - заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий накануне переговоров. Переход на собственную валюту, к чему так стремилось руководство непризнанных республик, откладывается на неопределенное время.



"Минские договоренности не выполняются ни по одному пункту", - заявил 9 декабря специальный представитель МИДа Украины Дмитрий Кулеба. К украинцам приходит понимание, что переговорами ничего не достигнешь. Нарастает недовольство минскими соглашениями, которые сепаратисты и не думают выполнять, продолжается милитаризация страны. За последнее время численность украинской армии выросла со 130 до 230 тыс. человек, объявленный военный призыв увеличит ее до 250 тыс. Изыскиваются средства на увеличение военных расходов.



Появились заявления о том, что путем переговоров проблема Донбасса не может быть решена. Командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко заявил в интервью порталу liga.net: "Нам нужно уйти от этого позорного и бесперспективного минского формата. Ни один пункт не выполнен".



У Семенченко есть свое видение, как покончить с сепаратистами: "Выбиваем оттуда террористов, помогаем уехать жителям, которые хотят жить в России, и потом все отстраиваем". Он считает: если объявить, что страна находится в состоянии войны, запросить международную поддержку, то весь Донбасс можно освободить в течение 2015 года.



Чтобы вернуться в Минск и опять начать о чем-то договариваться, стороны должны хотя бы прекратить боевые действия. Но руководство сепаратистов не в состоянии выполнить свою часть минских соглашений: судя по тому, что между сепаратистскими группировками начались вооруженные столкновения, оно не контролирует вверенную ему территорию.