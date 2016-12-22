Все на местах

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Большая часть портфелей глав комитетов досталась партиям "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт".

За неделю Верховная рада сформировала Кабинет министров и назначила глав основных парламентских комитетов.

На должности избраны профессионалы, министрами работают трое в прошлом иностранных граждан. Им было предоставлено украинское гражданство.



Одна из главных проблем в Украине - коррупция в системе Министерства здравоохранения. "Откаты", воровство бюджетных денег, взятки чиновникам от импортеров лекарств за прохождение лицензирования стали обычным делом.



Эти и другие проблемы украинского здравоохранения взялся решать бывший министр труда, здоровья и социальной защиты Грузии Александр Квиташвили. Уже в следующем году он намерен реформировать украинскую систему здравоохранения на манер грузинской, где лицензия на импорт лекарственного средства выдается бессрочно.



В Грузии разрушена "аптечная мафия" - теперь гипермаркеты имеют право продавать безрецептурные лекарства, и цены на них в Грузии на 40% ниже, чем в Украине. Назначение А. Квиташвили благосклонно встречено публикой, ведь он смог цивилизованно реформировать грузинскую систему медпомощи, которая была не лучше украинской.



Министром экономического развития и торговли назначен литовец Айварас Абромавичюс. До этого назначения А. Абромавичюс управлял фондами компании East Сapital в объеме 3,6 млрд. USD, является одним из ее партнеров. Уже несколько лет живет в Киеве, так как женат на украинке. 38-летнего А. Абромавичюса называют одним из лучших управляющих активами в Центральной и Восточной Европе и хорошим знатоком экономик постсоциалистических стран.



Еще одна бывшая иностранка в правительстве - министр финансов, женщина с украинскими именем и фамилией - Наталья Яресько. Украинка, родилась в США, работала в Госдепартаменте, специализируясь на экономике СССР. Некоторое время в начале 90-х Яресько работала в посольстве США в Украине, но потом уволилась с госслужбы и основала собственный инвестфонд.



Н. Яресько свободно говорит по-украински, ее дети родились в Украине. Несколько раз ее называли самой успешной женщиной-предпринимателем Украины. По ее словам, самое главное сегодня - разработать проект бюджета и изменения в Налоговый кодекс, которые парламент планирует принять еще в нынешнем году. По словам Н. Яресько, в правительстве собрана "профессиональная команда технократов", которая планирует "изменить страну навсегда".



Министр аграрной политики Украины, 37-летний Алексей Павленко никогда не работал на селе. Наоборот, после получения блестящего образования по специальности "экономика", в том числе в бизнес-школе в Голландии, трудился в крупных компаниях, некоторые из них, правда, имели отношение к производству и распределению продуктов питания. И этот министр является партнером в инвестфонде.



Кабмин Украины поражает своей молодостью. Должность министра кабинета министров заняла 30-летняя кандидат юридических наук Анна Онищенко. Со студенческой скамьи Анна работала на различных должностях в компаниях, в том числе "Укрнафте". В предыдущем кабинете министров работала замминистра юстиции.



Единственный представитель старой гвардии в кабмине - вице-премьер Валерий Вощевский, который работал в правительствах Виктора Януковича и Николая Азарова главой государственной службы автомобильных дорог.



В собственности вице-премьера имеется кондитерская фабрика в Чернигове. Интересно, что вице-премьер выдвинут Радикальной партией, глава которой Олег Ляшко громче всех требовал люстрации и увольнения замешанных в коррупции чиновников. А против В. Вощевского в бытность его госслужащим возбуждалось уголовное дело.



Неоднозначную реакцию вызвало создание Министерства информационной политики Украины. Руководить им назначили инженера по специальности и журналиста по профессии 39-летнего Юрия Стеца.



Ю. Стец прошел в Верховную раду от партии "Блок Петра Порошенко" и сложил с себя депутатские полномочия. О том, стоит ли журналистам бояться "министерства информации" (в отличие от Беларуси, в Украине его не было), Стец заявил, что "министерство будет обеспечивать две ключевые задачи: разработку информационной политики и обеспечение информационной безопасности вследствие информационной войны со стороны России. Если мы сейчас не дадим ответа на эти вызовы, мы их не успеем дать. Страна находится под угрозой уничтожения".



Ю. Стец уверяет, что министерство создается только на время проведения АТО и после окончания войны будет упразднено.



У остальных пяти новоназначенных министров примерно такой же жизненный путь: молодые успешные менеджеры, имеющие, кроме украинского, еще и европейский или американский диплом о высшем образовании. На своих местах оказались ключевые в нынешних условиях министры - министр обороны Степан Полторак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр иностранных дел Павел Климкин.



Верховная рада избрала вице-спикеров. Ими стали Андрей Парубий - комендант Майдана и бывший глава Совета по национальной обороне и безопасности Украины, избран по спискам "Народного фронта", и новое лицо - Оксана Сыроид из партии "Самопомощь". Парубий официально отказался от государственной охраны. Впервые за всю историю Украины в президиуме Верховной рады заседает женщина.



Ни один представитель оппозиции не был избран главой парламентского комитета, которых в Раде 27, хотя оппозиционный блок претендовал на 3-4 комитета, но как-то неудачно, его представители желали, например, возглавить комитет по правам человека.



Большая часть портфелей глав комитетов досталась партиям "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт".