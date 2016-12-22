С новым парламентом — по европейскому пути

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Состав Рады обновлен более чем наполовину.

Приступила к работе Верховная рада. Из 427 депутатов 302 входят в коалицию "Европейская Украина". Состав Рады обновлен более чем наполовину.

Коалиционное соглашение между партиями парламентского большинства - "Блоком Петра Порошенко", "Народным фронтом", Радикальной партией, "Батькiвщиной" и "Самопомочью" - было подписано буквально накануне первого заседания.



Документ более чем из 70 страниц включает в себя констатацию европейского пути Украины, отмену внеблокового статуса страны и вступление в НАТО, создание новой избирательной системы по пропорциональному принципу, отмену депутатской неприкосновенности и облегчение процедуры импичмента президента, восстановление территориальной целостности страны. Все депутаты, которые вошли в коалицию, подписали личное обязательство следовать этим принципам.



Основные должности коалицианты распределили заранее, и потому голосование по кандидатурам спикера парламента и премьер-министра прошло очень быстро.



Спикером избран 36-летний Владимир Гройсман, ранее работавший в правительстве вице-премьером по гуманитарным вопросам. До этого дважды избирался мэром областного города Винница, на вторых выборах за его кандидатуру проголосовали 77% избирателей.



В. Гройсмана называют креатурой президента, ведь именно в Виннице находится одна из принадлежащих Петру Порошенко кондитерских фабрик, там живут его родители. В Винницкой области на выборах в Раду в мажоритарном округе победил сын П. Порошенко Алексей. За В. Гройс- мана проголосовали 359 депутатов. "Наша задача - построить проевропейскую, процветающую, конституционную страну", - сказал Гройсман депутатам.



Представляя премьер-министра Арсения Яценюка, президент Петр Порошенко сформулировал программу новой украинской власти и основные вызовы, которые стоят перед страной.



П. Порошенко отметил, что за год украинская нация мощно консолидировалась. Подавляющее большинство граждан хотят вступления страны в ЕС, в три-четыре раза возросло количество сторонников вступления в НАТО. Рекордно возросло количество тех, кто считает украинский язык единым государственным.



"Искусственный раздел Украины на Восток и Запад, по национальному, конфессиональному, языковому признаку преодолен и отходит в прошлое", - сказал президент. Сто процентов украинцев сейчас за единую страну, и это, по словам П. Порошенко, хороший ответ тем силам на Востоке или Западе, которые "советуют нам федерализироваться".



Трудно убеждать инвесторов вкладывать деньги в воюющую страну. "Но не было бы счастья, да несчастье помогло", - сказал Порошенко, комментируя мобилизацию "всего мира на поддержку Украины".



Подавить коррупцию внутри страны - один из основных вызовов для нового правительства и парламента, и П. Порошенко обратил внимание, что в последние месяцы в этом направлении уже много сделано.



"Перед Украиной встали вызовы и угрозы, которых не было со времен Второй мировой войны, и в то же время очень ответственный украинский народ предоставил украинскому государству уникальный шанс, впервые избрав в парламент проевропейское конституционное большинство", - сказал Порошенко.



Задание парламента и правительства - использовать этот шанс. П. Порошенко вспомнил, что год назад в Киеве началась революция достоинства - "восстание против тирании". "Прошел год, а кажется, что прошла целая эпоха, так сильно изменилась страна, так сильно изменился мир вокруг нас", - сказал он.



Президент считает, что угроза со стороны России "просматривается на много лет вперед", поэтому нужно не только стремиться вступить в блок НАТО, но и повышать собственную обороноспособность - вернуть уроки военной подготовки в школы и отложить планы по переходу армии на контрактную систему.



Президент еще раз высказался в поддержку минского протокола и предложенного в нем мирного плана - "как безальтернативной базы, которая признана всем миром". "Никому не нужен Донецк, Луганск или Донбасс. Целью было расколоть страну и стереть ее с карты мира, уничтожить нас как великий европейский народ", - сказал П. Порошенко. Ведущиеся сегодня военные действия он назвал "Отечественной войной 2014 года за независимость Украины".



Кандидат на пост премьера Арсений Яценюк был краток: "Страна в войне, люди в беде. Мы стоим перед внешней агрессией. Уважаемый господин президент! Вот вам моя рука для проведения всего того, что вы сказали с этой трибуны", - заявил он.



А. Яценюк набрал 341 голос, после чего президент, премьер-министр и спикер пожали друг другу руки и обнялись.



В ближайшее время президент должен представить парламенту кандидатуры министров. Портфели министров и глав парламентских комиссий и комитетов коалиция распределила не до конца, но очевидно, что самые важные министерские посты поделят между собой победители - "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт".



Президентская партия "Блок Петра Порошенко" обратилась в известное рекрутинговое агентство, чтобы подобрать на должности министров топ-менеджеров из мировой элиты. Сам П. Порошенко не против того, чтобы приглашать в правительство иностранцев и в ускоренном порядке предоставлять им украинское гражданство.



Известно, что некоторые топ-менеджеры согласны на работу в украинском правительстве и даже готовы сменить гражданство.



У партии "Народный фронт" согласованы два министерских портфеля - министров внутренних дел и юстиции. Главой МВД остается ближайший соратник Арсения Яценюка Арсен Аваков, Минюста - Павел Петренко.



Не стала коалиция искать новых людей и на должности министров культуры и образования. Решено, что актер Евгений Нищук, который был ведущим на сцене Майдана, хорошо справится со своими обязанностями министра культуры, как и доктор филологических наук Сергей Квит с обязанностями министра образования.



Партия "Самопомочь" от министерских портфелей отказалась, но она претендует на то, чтобы возглавить большое количество комитетов и комиссий в парламенте.



Не претендует на министерские портфели и "Батькiвщина". Ее лидер Юлия Тимошенко заявила, что при необходимости партия сможет делегировать в министерство своих представителей-специалистов.



Радикальная партия будет поддерживать Арсения Яценюка на посту премьер-министра и работу Кабмина, заявил ее лидер Олег Ляшко. Пока и эта партия вслух о претензиях на министерские или парламентские посты не заявила, но, возможно, ее представитель получит портфель министра спорта и по делам молодежи.