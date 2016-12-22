ОГП предлагает двухходовку

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№ 47 (1130) 1-7 декабря 2014 г.
Такое решение большинством голосов принял политсовет ОГП 25 ноября. "Мы зафиксировали позицию, что главным является сценарий президентской избирательной кампании, а не процедуры", - рассказал на партийном сайте ucpb.org лидер ОГП Анатолий Лебедько.
Слова о процедуре - это выпад против лидеров пяти оппозиционных структур, подписавших 17 ноября проект соглашения о процедуре созыва Конгресса демократических сил (см. "БР" № 46/2014). Напомним, тот документ подписали Белорусская социал-демократическая партия ("Грамада"), движение "За свободу", кампания "Говори правду!", Партия БНФ и оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия". Объединенная гражданская партия и Белорусская партия левых "Справедливый мир", хотя и участвовали в переговорах, документ не подписали.
При изложении ситуации в прошлом номере автор допустил ошибку, указав, что "когда участники пресс-конференции показывали документ журналистам, то было видно, что место для подписи БПЛ "Справедливый мир" на бумаге указано, а вот для ОГП - нет". После публикации фотографии документа на сайте Партии БНФ стало известно, что строка с названием партии ОГП (на белорусском языке - АГП) открывала список субъектов коалиции сразу после текста с изложением процедуры, но остальные субъекты коалиции были указаны на следующем листе бумаги - из-за этого возникло ложное впечатление. Приносим свои извинения.
Что же касается сценария, утвержденного политсоветом ОГП, то речь идет о символическом формировании инициативной группы по выдвижению политзаключенного Николая Статкевича кандидатом в президенты "и фиксации попытки ее регистрации".
Статья 68.1 Избирательного кодекса прямо указывает наличие судимости в качестве причины для отказа в регистрации кандидата в президенты. После отказа Центризбиркома зарегистрировать Н. Статкевича кандидатом в президенты ОГП намерена предпринять попытку регистрации демократического кандидата. На сайте ucpb.org сообщается: "По мнению членов политсовета, на сегодняшний день нет других кандидатов, кроме Николая Статкевича и Анатолия Лебедько".
Также указано, что ОГП оставляет за собой право выйти из избирательной кампании на любом этапе.
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