ОГП предлагает двухходовку

Павлюк БЫКОВСКИЙ

Анатолия ЛЕБЕДЬКО и Николая СТАТКЕВИЧА видит ОГП кандидатами в президенты.

Двух кандидатов — Николая Статкевича и Анатолия Лебедько — решил поддержать на президентских выборах 2015 года политсовет Объединенной гражданской партии.

Такое решение большинством голосов принял политсовет ОГП 25 ноября. "Мы зафиксировали позицию, что главным является сценарий президентской избирательной кампании, а не процедуры", - рассказал на партийном сайте ucpb.org лидер ОГП Анатолий Лебедько.



Слова о процедуре - это выпад против лидеров пяти оппозиционных структур, подписавших 17 ноября проект соглашения о процедуре созыва Конгресса демократических сил (см. "БР" № 46/2014). Напомним, тот документ подписали Белорусская социал-демократическая партия ("Грамада"), движение "За свободу", кампания "Говори правду!", Партия БНФ и оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия". Объединенная гражданская партия и Белорусская партия левых "Справедливый мир", хотя и участвовали в переговорах, документ не подписали.



При изложении ситуации в прошлом номере автор допустил ошибку, указав, что "когда участники пресс-конференции показывали документ журналистам, то было видно, что место для подписи БПЛ "Справедливый мир" на бумаге указано, а вот для ОГП - нет". После публикации фотографии документа на сайте Партии БНФ стало известно, что строка с названием партии ОГП (на белорусском языке - АГП) открывала список субъектов коалиции сразу после текста с изложением процедуры, но остальные субъекты коалиции были указаны на следующем листе бумаги - из-за этого возникло ложное впечатление. Приносим свои извинения.



Что же касается сценария, утвержденного политсоветом ОГП, то речь идет о символическом формировании инициативной группы по выдвижению политзаключенного Николая Статкевича кандидатом в президенты "и фиксации попытки ее регистрации".



Статья 68.1 Избирательного кодекса прямо указывает наличие судимости в качестве причины для отказа в регистрации кандидата в президенты. После отказа Центризбиркома зарегистрировать Н. Статкевича кандидатом в президенты ОГП намерена предпринять попытку регистрации демократического кандидата. На сайте ucpb.org сообщается: "По мнению членов политсовета, на сегодняшний день нет других кандидатов, кроме Николая Статкевича и Анатолия Лебедько".



Также указано, что ОГП оставляет за собой право выйти из избирательной кампании на любом этапе.