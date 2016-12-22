Интриги процедуры

Павлюк БЫКОВСКИЙ

Проект соглашения подписали пять лидеров оппозиционных структур. Фото БЕЛАПАН

Проект соглашения о процедуре созыва Конгресса демсил подписали 17 ноября пять лидеров оппозиционных структур. Два участника многомесячного переговорного процесса свои подписи под документом не поставили.

Соглашение подписали Белорусская социал-демократическая партия ("Грамада"), движение "За свободу", кампания "Говори правду!", Партия БНФ и оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия". Не подписали документ, хотя участвовали в переговорах, Объединенная гражданская партия и Белорусская партия левых "Справедливый мир". Лидеры последних подвергли критике заявление для прессы о подписании соглашения и заявили, что речь идет о выдвижении кандидата от кампании "Народный референдум" - ее проводят все подписавшие документ организации, кроме БХД.



В тот же день, 17 ноября, была созвана срочная пресс-конференция (журналистов приглашали за полтора часа до ее проведения. - Прим. П. Б.). На ней председатель Партии БНФ Алексей Янукевич сообщил, что для реализации соглашения в рамках коалиционной "семерки" нужна подпись хотя бы одного субъекта - ОГП или БПЛ "Справедливый мир". Но если они не подпишут соглашение, "мы будем обсуждать дальнейшие сценарии в кругу тех субъектов, которые готовы работать вместе".



Интересно, что лидеры ОГП, БПЛ "Справедливый мир" и БХД постфактум заявили, что не знали о намерении других участников коалиции придать гласности факт подписания данного протокола. Представители БХД не отрицают, что подписали документ, но утверждают, что существовала договоренность до 1 декабря дать время ОГП и БПЛ "Справедливый мир" подумать, а до этого времени "решение не реализовывать и не публиковать".



Текст документа о процедуре не был опубликован, но когда участники пресс-конференции его показывали журналистам, то было видно, что место для подписи БПЛ "Справедливый мир" на бумаге указано, а вот для ОГП - нет.



Предполагаемое время проведения конгресса - 28 марта 2015 года, но, как следует из комментариев участников пресс-конференции, они надеются успеть провести форум хотя бы до конца мая. Президентские выборы, напомним, должны пройти до конца ноября 2015 года.



В интервью "БР" политолог Валерий Карбалевич сказал, что в истории с определением единого кандидата от демократических сил все будет зависеть от того, как субъекты коалиционной "семерки" будут действовать дальше. "Если ОГП и БПЛ "Справедливый мир" протокол не подпишут, то это будет означать раскол. Если стороны достигнут компромисса, это будет шаг вперед. С позиции сегодняшнего дня оценить документ нельзя ни со знаком плюс, ни со знаком минус", - сказал эксперт.