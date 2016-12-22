"Возьмите хоть так..."

Александр АЛЕСИН

Падение платежеспособного спроса на белорусские товары в России может лишить наши заводы основного источника выручки.

Как сообщило на днях БЕЛТА, Министерство экономики РБ, анализируя итоги социально-экономического развития Беларуси в январе - октябре 2008 г., пришло к выводу, что по большинству важнейших показателей в стране сохраняются тенденции ускорения темпов роста по сравнению с соответствующим периодом 2007 г.

Не вызывают больших нареканий (кроме отрицательного сальдо) и общие результаты внешнеэкономической деятельности. Основным торговым партнером Беларуси по-прежнему была Россия, на долю которой пришлось 48,3% всего объема внешнего товарооборота. Согласно данным Белстата, поставки белорусских товаров в РФ по итогам 9 месяцев текущего года возросли на 35,1% - до 8,591 млрд. USD - и составили в объеме экспорта страны 32,2%.



А мы в Россию продать хотим.



Между тем анализ статданных в разрезе отдельных товарных позиций приводит к выводу, что за благополучными валовыми показателями кроются набирающие в последнее время силу опасные тенденции. Настолько опасные, что они способны уже в ближайшее время поставить крест на белорусском экономическом чуде.



Согласно данным за 9 месяцев 2008 г., из вывезенных за рубеж 46,7 тыс. белорусских тракторов (на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.) в страны дальнего зарубежья было отгружено 13,3 тыс. шт. (на 6,1% меньше прошлогоднего уровня), или 28,48% от общего объема экспорта. В страны СНГ их поступило 33,4 тыс. шт. (+34,9% к уровню 2007 г.), или 71,52% от общего количества экспортированных. В том числе в Россию - 21 тыс. шт. (+41,9%), или 44,97%.



Таким образом, Россия, как видим, по-прежнему является основным рынком для МТЗ, и от объемов продаж восточному соседу во многом зависит здоровье нашего индустриального гиганта. Казалось бы, эти объемы растут стремительно. Но стоит рассмотреть ситуацию с экспортом тракторов в РФ в III квартале 2008 г. в разрезе месяцев, как она начинает приобретать совсем другой оттенок.



Всего в союзное нам государство за рассматриваемый период было отгружено 6,3 тыс. минских "железных коней", в том числе в июле и августе - по 2,2 тыс. (88% к июню), в сентябре - 1,9 тыс. (86,36% к июлю, августу). В первом полугодии ежемесячная отгрузка составляла в среднем 2,45 тыс. шт. Таким образом, прослеживается явное замедление экспорта в Россию.



На первый взгляд намного отраднее выглядит ситуация с зарубежными поставками седельных тягачей. Всего c января по август этих транспортных средств было вывезено 6.348 шт. (+16,4%). Правда, картину несколько смазывает мизерный их экспорт в страны дальнего зарубежья - всего-то 269 шт., или 4,24% от экспорта тягачей (тут и прибавка 51,1% по сравнению с прошлогодним не радует).



Но вот в СНГ их было поставлено 6.080 шт. (+15,3%), или 95,77% от всего вывезенного количества. В том числе в Россию - 4.909 шт. (+13,7%), или 77,33% от всего экспорта. А помесячная отгрузка "траков" в РФ в III квартале выглядела таким образом: всего - 1.542 шт., в том числе в июле - 465 шт. (71,78% к июню), в августе - 530 (113,97% к июлю), в сентябре - 547 (103,21% к августу).



Таким образом, голые цифры вроде бы говорят о положительной динамике по этой товарной позиции. Но воздержимся от чрезмерных восторгов. Во-первых, имеется информация о том, что значительная часть поставок седельных тягачей для разгрузки складов производилась с отсрочкой оплаты и, следовательно, не дала прибавки выручки. А во-вторых, среднемесячная их отгрузка в первом полугодии была заметно больше (561 шт.).



Что же касается грузовых автомобилей, то за 9 месяцев их было продано за рубеж 10.102 шт. (-1,5%). В том числе за пределы СНГ - 606 шт., что на 33,8% меньше прошлогоднего уровня при доле в общем количестве поставок чуть менее 6%. В страны СНГ поступило 9.496 грузовиков (+1,6%), или 94% от совокупного экспорта. В Россию из этого количества было отгружено 7.075 шт. (-0,1%), что составило 70,04% от общего объема продаж грузовых авто. При этом в III квартале их было экспортировано 2.280 шт., в том числе в июле - 745 (87,96% к июню), в августе - 694 (93,15% к июлю), в сентябре - 841 шт. (121,18%).



Комментируя сентябрьский "всплеск", аналитики, как и в предыдущем случае, говорят о массированных поставках с отсрочкой платежей. Позволяя сократить товарные остатки, такого рода стратегия отнюдь не спасает от "вымывания" оборотных средств. Что, собственно, по некоторым данным, и случилось уже c Минским автомобильным заводом.



Покупатель голосует рублем.



Наряду с замедлением зарубежных поставок основных белорусских инвестиционных товаров в III квартале произошло и сокращение экспорта непродовольственных товаров народного потребления, несмотря на более-менее благополучную статистику зарубежных поставок с начала года. Это, к примеру, относится к таким популярным еще в недавнем прошлом отечественным изделиям, как холодильники и телевизоры.



Например, "домашних фабрик холода" с января по сентябрь 2008 г. было экспортировано 735,9 тыс. шт. (+0,6% к прошлогоднему уровню). Причем поставки в дальнее зарубежье были исчезающе малы: 18,1 тыс. шт. (-2,6%), или 2,46% от совокупного экспорта. Подавляющее количество холодильников 717,8 тыс. шт. (+0,6%), или 97,54%, поступило в страны СНГ. В том числе в Россию - 515,4 тыс. шт. (-4,7%), что составило 70,04% всей зарубежной отгрузки.







Динамика экспорта холодильников в РФ в III квартале такова. Всего их поставлено 234,6 тыс. шт., в том числе в июле - 74,4 тыс. (135,77% к июню), в августе - 92,8 тыс. (124,73% к июлю), в сентябре - 67,4 тыс. (72,63% к августу).



С "горизонтами" и "витязями" дело обстояло примерно так же. За 9 месяцев их продажи на внешний рынок составили 292,8 тыс. шт. (+4,1%). Экспорт за пределы СНГ - 500 шт. (+33,1%), или 0,17% от всех зарубежных поставок. Поставки на рынок Содружества - 292,3 тыс. шт. (+4%), что составило 99,83% суммарного экспорта. Из этого количества в Россию поступило 287,8 тыс. шт. (+6%), или 98,02% внешних поставок. Отгрузка на российский рынок в III квартале происходила следующим образом. Всего - 93,8 тыс. шт. По месяцам: июль - 28,5 тыс. (109,2% к июню), август - 33,3 тыс. (116,8 к июлю), cентябрь - 32 тыс. (96,1% к августу).



Между тем, как показывает статистика, даже снижение темпов экспорта не заставило директоров многих предприятий оперативно скорректировать соответствующим образом графики производства. Оно и понятно: страх перед вышестоящим начальством сильнее, чем угроза оставить подведомственные предприятия без оборотных средств и парализовать их работу.



Чтобы не быть голословными, приведем статданные. Так, выпуск в сентябре 2008 г. машин кузнечно-прессовых составил к августу 2008 г. 120,2%, грузовых автомобилей всех видов - 104,4%, тракторов - 100,1%, автомобильных прицепов и полуприцепов - 106%, плит электрических бытовых - 122,3%, холодильников и морозильников - 100,8%, телевизоров - 113,6%.



Запас, который беду чинит.



В результате по многим видам продукции машиностроения и металлообработки отмечено значительное увеличение остатков готовой продукции на складах.



В частности, для машин кузнечно-прессовых отношение запасов готовой продукции на 1 ноября 2008 г. к запасам на 1 ноября 2007 г. составило 192,3% (отношение запасов на 1 октября 2008 г. к запасам на 1 октября 2007 г. равнялось 78,9%), для грузовых автомобилей - 196,4% (150%), автобусов - 123,6% (88,8%), тракторов - 139,1% (74,7%), подшипников - 121,8% (105,7%), плит электрических бытовых - 209,5% (228,3%), мотоциклов - 282,6% (400%), холодильников и морозильников - 206,7% (177,1%),



Представление о размерах средств, омертвленных в запасах, дает перевод натуральных показателей по некоторым позициям в стоимостные с использованием средних цен экспорта этих товаров в СНГ. Результат нехитрых расчетов выглядит следующим образом: грузовые автомобили - порядка 118 млн. USD, тракторы - более 66 млн. USD, холодильники и морозильники - 16 млн. USD.



Можно предположить, что отнюдь не меньших сумм выручки лишаются предприятия-поставщики и за счет вынужденного введения для своих неплатежеспособных российских покупателей отсрочек на месяц-полтора в оплате отгруженной продукции.



Все вышеизложенное еще раз подтверждает выводы тех экспертов, которые говорят, что продолжающееся снижение темпов экспорта белорусской промпродукции в Россию практически гарантированно ведет к нарушению нормальной работы флагманов отечественной индустрии.