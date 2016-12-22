Инвестор как пугало?

Татьяна МАНЕНОК

БНПА предлагает создать общественный совет по содействию приватизации. Перспективы белорусской приватизации обсуждали в конце октября на президиуме Белорусской научно-промышленной ассоциации (БНПА).



Железные аргументы.



Приватизация в Беларуси в последнее время была не просто заморожена - более того, начался обратный процесс: национализация предприятий через выкуп государством акций в обмен на господдержку или их долги.



Но летом этого года правительство неожиданным образом "выстрелило": приняло программу приватизации, в которую вошли практически все крупные промышленные монстры.



Почему еще недавно этот процесс был тихим и точечным, а сейчас не просто реанимирован - получил новый мощный импульс, пояснила начальник управления реформирования государственной собственности Фонда госимущества Государственного комитета по имуществу (ГКИ) Ирина Барковская.



Прежняя осторожная приватизационная политика была обусловлена опасениями, что этот процесс может вызвать в обществе социальные потрясения и взрывы, рассказала она. Но такая политика негативно сказалась на промышленных предприятиях. Стареют основные фонды, денег на их обновление нет, а государство тянуть на себе весь этот груз больше не может.



Точно так же крайне осторожно государство относилось и к продаже акций уже созданных ОАО - опасаясь, что "уйдут наши акции, пропадут предприятия, что инвестор придет только для того, чтобы погубить их". "Это достаточно обоснованные опасения, если смотреть на примеры России. Но, в конце концов, по-прежнему продолжать бояться этого нельзя - можно погубить экономику", - заявила И. Барковская.



Год назад правительство проанализировало состояние конкурентоспособности отечественных товаров и сделало вывод: нельзя позволять, чтобы импорт заполонял наш рынок, а белорусские предприятия деградировали. "В рамках по достижению положительного сальдо были поддержаны наши предложения по активизации процессов приватизации в стране", - подчеркнула представитель Госкомимущества. И добавила: "Даже мы не ожидали, что нас настолько поддержат".



Для приватизации предложено большое количество минпромовских предприятий, объединений, "к которым нам еще пару лет назад не давали и подступиться". "Чем нас одергивали всегда? Не дай бог будет недовольство коллектива - 20 тысяч человек выйдут на улицы Минска", - пояснила представитель ГКИ.



Самая большая проблема, с которой столкнулось ФГИ на этапе акционирования, - учет имущества: до 70% имущества некоторых предприятий не было паспортизировано. Понятно, предприятия не хотели увеличивать налогооблагаемую базу. Однако теперь им придется навести идеальный порядок в своем хозяйстве.

