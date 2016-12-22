Кризис - финансовый, выбор - политический

Татьяна МАНЕНОК

Направления известны. Осталось выбрать куда идти. Фото С. Костина

Активизация отношений с международными финансовыми институтами - один из эффективных инструментов стабилизации экономики Беларуси в условиях мирового финансового кризиса.

На это обратил внимание руководитель германской консультативной группы экономических реформ в Беларуси доктор Рикардо Джуччи 14 ноября на XI минском форуме "Соседство и безопасность: перспективы Беларуси в Европе".

Беларуси в связи с мировым финансовым кризисом уже приходится сталкиваться с рядом негативных факторов: это проблемы с привлечением прямых западных инвестиций, сложности с экспортом товаров и т. д., отметил эксперт.



Но именно сейчас для Беларуси, невзирая на мировой кризис, наступил самый благоприятный момент для развития сотрудничества с международными финансовыми институтами, считает Р. Джуччи. Всемирный банк, входящая в его состав МФК, а также ЕБРР готовы инвестировать в белорусскую экономику, в том числе в банковский сектор, сельское хозяйство и т. д. Причем эти институты готовы предоставлять кредиты на льготных условиях. "Пока Беларусь реализует с ними мало проектов, но сейчас идеальный момент, чтобы усилить привлечение инвестиций", - подчеркнул Р. Джуччи.



В качестве еще одного инструмента поддержания экономической стабильности эксперт назвал реформирование экономики.



Начавшиеся в прошлом году процессы реформирования экономики, связанные с желанием привлечь иностранные инвестиции, должны быть не просто продолжены, "они должны перейти в наступление", заявил эксперт. Тем более что в стране имеется достаточно много привлекательных для инвесторов объектов. "Чем агрессивнее будут действия в этих направлениях, тем быстрее придут в Беларусь иностранные инвесторы", - заявил Р. Джуччи.



Он также обратил внимание на необходимость проводить в Беларуси устойчивую макроэкономическую политику, в том числе налоговую. "Причем все эти инструменты нужно использовать одновременно... Главный акцент при этом - экономические реформы", - подчеркнул эксперт.



С этим выводом никто не спорил. Однако не все согласились с тем, что в условиях кризиса можно делать ставку на приватизацию.



Генеральный директор компании International Trade Marketing Gmbh (Германия) Дирк Трёндле заметил, что белорусскому правительству по итогам форума в Лондоне будет сложно привлечь реальных инвесторов. Несмотря на сохранившийся интерес к белорусской экономике, вопрос в другом: как сами инвесторы оценивают сегодняшнюю ситуацию?



Следует различать интересы финансовых и стратегических инвесторов, заметил Д. Трёндле. Первые, как правило, инвестируют в развитие предприятий, модернизируют их и выставляют на продажу по более высокой цене. Но сегодня финансовые инвесторы сами сталкиваются с серьезными проблемами. "Сейчас они заняты собой и не хотят слышать ни о каких новых объектах для инвестиций", - сказал Д. Трёндле.



Стратегических инвесторов интересуют в основном рынки, их завоевание. Они нацелены на то, чтобы дешевле производить и затем реализовывать товары в Россию или в страны Европы. Но и они в условиях кризиса имеют серьезные проблемы и интереса к новым инвестициям не проявляют.



Как долго продлится эта ситуация? "Надеюсь, в следующем году будет лучше. Но до конца этого года ситуация не изменится", - считает Д. Трёндле. Он порекомендовал правительству Беларуси сейчас больше думать о том, как "агрессивнее презентовать страну в момент, когда ситуация изменится к лучшему". "Надо думать о дебюрократизации, сопровождая все это хорошей стратегией пиара", - резюмировал Д. Трёндле.



В свою очередь ректор Московской бизнес-школы Павел Данейко заметил, что в условиях мирового кризиса привлечь деньги будет чрезвычайно сложно. "Еще недавно казалось, что решить проблему дефицита платежного баланса для Беларуси было несложно. Привлечь 5 млрд. USD - разве это было проблемой для Беларуси? А сейчас - да, потому что изменился доступ к деньгам", - констатировал эксперт.



Сейчас кризис, и никто не знает, что будет дальше. "Если случается пожар, его локализуют. Теперь же, несмотря на все усилия, локализовать не удается. Финансовая система построена на доверии. Сегодня никто не инвестирует, потому что не доверяют друг другу. Пока не достигли дна, никто инвестировать не будет", - отметил П. Данейко.



Эксперт обратил внимание на весьма неблагоприятные перспективы роста дефицита платежного баланса Беларуси в связи с кризисом, в частности, на падение инвестиционного спроса в России, которое ведет к сокращению производства инвестиционной продукции в Беларуси.



По его словам, девальвация рубля позволила бы снять проблемы с платежным балансом и внутренним рынком. "Это, конечно, неприятная новость для нас, но "жизнь в кредит" на ближайшие годы закончилась во всем мире, закончилась она и в Беларуси. Значит, нужно будет стимулировать потребление белорусских товаров, и через девальвацию это вполне возможно", - сказал экономист.



По его словам, "когда рынки падают, остается один инструмент - цена продукции. Это, в свою очередь, упирается в вопрос издержек, а при нынешнем курсе рубля для Беларуси это не очень хорошо".



"Если не провести радикальную девальвацию курса белорусского рубля, то мы не сможем вернуться в ситуацию 1998 года, когда белорусские товары со свистом уходили на российский рынок, потому что были чрезвычайно конкурентоспособны", - отметил П. Данейко. При этом он выразил убеждение, что ползучая девальвация бессмысленна. "Это вопрос политического выбора: или рабочие места, или сохранение банковской системы", - констатировал эксперт.