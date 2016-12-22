Вместо согласований

Юрий БЕХТЕРЕВ

Порядок государственных закупок в Беларуси упрощается за счет сокращения процедуры их согласования.

В соответствии с Указом № 618 от 17.11.2008 г. "О государственных закупках в Республике Беларусь" в целях предоставления большей самостоятельности и повышения ответственности принятие решений по вопросам госзакупок предоставлено руководителям

госорганов и самих закупающих организаций. Отменяется многоступенчатая процедура согласований с различного уровня государственными органами. При этом ликвидируется институт межведомственных комиссий, экспертных советов, участвовавших в принятии таких решений, отменяется необходимость согласования принимаемых решений с вышестоящими госорганами.



В документе уточняется также понятие "государственные закупки", сохраняется возможность их централизации, определяются принципы ее осуществления.

Четко определен перечень видов процедур государственных закупок: конкурс (открытый, закрытый; может быть двухэтапным), запрос ценовых предложений, оформление конкурентного листа, а также, как альтернатива указанным процедурам, - закупка из одного источника.



Также откорректирован перечень товаров (работ, услуг), при приобретении которых процедуры конкурсной системы закупок не применяются.



Отдельные государственные органы наделяются дополнительными полномочиями. Так, на Министерство финансов возлагается обязанность регистрации договоров о государственных закупках, Национальному статистическому комитету поручается ведение единой статистической отчетности по вопросам госзакупок.



Кроме того, устанавливается ответственность должностных лиц всех уровней, участвующих в процедурах закупок: руководителей госорганов (организаций) - персональная, вплоть до освобождения от занимаемой должности за необеспечение требований законодательства о госзакупках; председателей и членов комиссий, созданных для проведения конкурсов (иных видов процедур закупок), других специалистов заказчика, участвующих в процессе осуществления государственных закупок, - дисциплинарная, административная, уголовная и (или) иная за нарушение правил в сфере государственных закупок, причинившее вред государству, организациям или гражданам.



Как сообщает пресс-служба президента, указ в целом направлен "на совершенствование порядка государственных закупок в республике с учетом типовых международных требований к распорядителям бюджетных средств по эффективности их использования".



Комментируя указ по просьбе корр. "БР", юрисконсульт юридической компании "Белсис" Антон Смирнов отметил, что новый указ устанавливает наиболее важные общие положения и принципы осуществления государственных закупок, в которых усматривается тенденция к уточнению понятий и границ сферы применения указа, дебюрократизации и упрощению процедуры госзакупок. Документ устраняет нормы об административных санкциях в отношении юридических лиц за осуществление госзакупок без применения установленной процедуры, устанавливая при этом единую административную ответственность для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и в ряде случаев повышая их ответственность.



В целом, по его мнению, пока рано говорить о том, какие преимущества даст новый порядок госзакупок, поскольку Совету министров еще предстоит утвердить Положение о порядке выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении государственных закупок на территории Республики Беларусь с учетом требований нового указа, которое заменит Положение, утвержденное Указом № 529 от 25 августа 2006 г.



В свою очередь, юрисконсульт ООО "Юридические технологии" Василий Ряузов обратил внимание на то, что указом изменен существующий порядок регулирования госзакупок в части исключений из сферы действия данного документа: исключены закупки на сумму менее 50 базовых величин (на настоящее время - 30 БВ) и отдельные виды закупок, регулируемых иными актами законодательства.



Важно также, что сформирован перечень отечественных производителей, закупки товаров у которых будут совершаться свободно. По мнению юриста, данный перечень будет дополнен в целях поддержки иных предприятий и отраслей промышленности.

Благодаря новому указу появилось определение "закупки товаров при строительстве".



Специалист выразил надежду на то, что другие важные проблемы, в частности проведение фиктивных и формальных закупок, завышение или занижение цен на конкурсах, частое незнание процедуры закупок теми сотрудниками юридических лиц, которые их проводят, - будут разрешены благодаря принятию данного указа. Также, по его мнению, в ближайшем будущем следует ожидать изменения ст. 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, так как нормы нового указа и КоАП должны быть скоррелированы.



Основные положения документа вступят в силу через два месяца после его официального опубликования. Если процедуры закупок начаты или договоры на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключены до вступления в силу указа, то госзакупки товаров (работ, услуг) завершаются по прежнему законодательству.

