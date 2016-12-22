Коалиция победителей делит портфели

Павлюк БЫКОВСКИЙ

Кто станет председателем Верховной Рады, пока еще не известно.

Верховная Рада нового созыва начнет работу в "20 числах ноября". Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на представителя партии "Батькiвщина".

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Центризбирком 12 ноября официально опубликовал в газете "Голос України" список 421 новоизбранных парламентариев: из них 225 -- по партийным спискам и 196 -- в мажоритарных округах. Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись в Украине 26 октября.



Партия "Блок Петра Порошенко" получила в общей сложности 132 мандата, "Народный фронт" -- 82, "Самопомiч" -- 33, "Оппозиционный блок" -- 29, Радикальная партия -- 22, "Батькiвщина" -- 19, ВО "Свобода" -- 6. От партий "Сильна Україна", "Заступ", "Воля" и "Правый сектор" избрано по одному депутату в мажоритарных округах.



На момент подготовки материала к печати 14 ноября еще продолжались переговоры по созданию правящей коалиции. Советник президента Юрий Луценко накануне написал в Facebook, что соглашение уже 14 ноября подпишут пять парламентских демократических партий. Роль оппозиции в Верховной Раде будут исполнять бывшие представители Партии регионов, которые сформировали "Оппозиционный блок".



Действующий премьер-министр Арсений Яценюк, который, как ожидается, сохранит за собой пост и после выборов, 14 ноября провел брифинг, на котором озвучил свои предложения по министерским портфелям. Кто станет председателем Верховной Рады, пока еще не известно. А. Яценюк сказал, что коалиция еще должна определиться.



Заместитель главного редактора интернет-издания "Украинская Правда", новоизбранный депутат Сергей Лещенко от "Блока Петра Порошенко" в интервью "БР" отметил, что впервые в украинском парламенте есть четкое проевропейское большинство, не будет Компартии и соратники Виктора Януковича из Партии регионов в значительной степени потеряли поддержку.



"В то же время коррупция в политике осталась, система выборов ею пропитана со времен Януковича. Итоги выборов примерно в трети мажоритарных округов были куплены", -- считает С. Лещенко, который ранее специализировался на журналистских расследованиях и борьбе с коррупцией. Он призывает отказаться от мажоритарных выборов, а в пропорциональных выборах -- от закрытых партийных списков.



Политик отмечает, что в ряде одномандатных округов были избраны на новый срок депутаты, которые были связаны с прежним правящим режимом. По словам С. Лещенко, это свидетельствует о том, что общество еще не до конца поменялось.



Депутат затрудняется строить прогнозы сколько времени просуществует новая правящая коалиция. В 2019 года в Украине должны пройти следующие президентские выборы. С. Лещенко не исключает, что к 2017-2018 году противоречия в коалиции станут очень явными. "Это в случае, если будет более-менее мирная ситуация и будет существенный прогресс в реформах, которые пройдут при общественной поддержке", -- он оговорил условия долгожительства правящей коалиции.