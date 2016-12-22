Незаконные и нелегитимные

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Верховный представитель ЕС по международным делам Федерика МОГЕРИНИ назвала выборы в ДНР и ЛНР нелегитимными.

Процесс мирного урегулирования в Украине на основе минских договоренностей поставлен под сомнение выборами 2 ноября, которые прошли в части Донецкой и Луганской областей под контролем ДНР и ЛНР.

Процесс трудно было назвать выборами. Очевидцы отмечают: на многих участках отсутствовали урны и списки избирателей, бюллетени можно было распечатать на принтере, а для привлечения избирателей была развернута торговля овощами по символической цене 1 гривна за килограмм.



Тем не менее ЦИК ДНР оперативно сообщил о победе на выборах "главы ДНР" - премьер-министра этого образования Александра Захарченко, а на "парламентских выборах" победила общественная организация "Донецкая Республика". Соответственно, без сюрпризов в ЛНР победили бывший "премьер-министр" Игорь Плотницкий и общественная организация "Мир Луганщине".



Именно Захарченко и Плотницкий представляли ДНР и ЛНР на трехсторонних переговорах в Минске, и их подписи стоят под протоколом, в котором говорится, что местные выборы на этих территориях должны произойти по украинскому законодательству. Там же стоит подпись посла России в Украине Михаила Зурабова.



После выборов МИД России заявил, что "уважает волеизъявление жителей юго-востока Украины", а "избранные представители получили мандат для решения практических задач по восстановлению нормальной жизни в регионе". "С учетом состоявшихся выборов крайне важно предпринять активные шаги по налаживанию устойчивого диалога между центральными украинскими властями и представителями Донбасса в русле достигнутых в Минске договоренностей", - говорится в заявлении МИДа России.



При этом наблюдатели расходятся во мнениях, является ли такая формулировка признанием выборов, а также ДНР и ЛНР как самостоятельных республик.



США и ЕС считают выборы нелегитимными и заявляют, что они не будут признаны. "Эти выборы незаконны и нелегитимны, они противоречат духу и букве минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины", - заявила Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам. Она пригрозила России новыми санкциями в случае признания "выборов" и заявила, что в соответствии с минскими договоренностями выборы в Донбассе должны были пройти 7 ноября по украинскому избирательному законодательству, что является "единственным способом восстановить демократический мандат местной власти в Украине".



Представитель канцлера Германии Ангелы Меркель заявил, что после признания Россией псевдовыборов "возможность отмены санкций против РФ исключена". Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил, что признание Россией этих выборов "является пощечиной Евросоюзу".



"Фарс под дулами танков и автоматов, который сегодня провели две террористические организации в части Донбасса, - это ужасное событие, которое не имеет ничего общего с реальным волеизъявлением", - заявил президент Украины Петр Порошенко.



Совет Национальной безопасности и обороны Украины принял 4 ноября решение внести в Верховную раду законопроект об отмене закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (так называемый закон об особом статусе Донбасса). Вместо особого статуса специальным законом будет определен порядок экономической и финансовой деятельности на этих территориях. Как заявил корр. "БР" бывший министр экономики Украины Павло Шеремета, еще с лета самопровозглашенные республики не перечисляют налоги в бюджет Украины.



В настоящее время Украина, не получая оплаты, продолжает снабжение газом самопровозглашенных территорий, на которых проживают 3 млн. человек и сосредоточено 15% промышленного потенциала страны. "Это миллиарды долларов, которые мы никогда не получим", - заявил премьер-министр Арсений Яценюк. По его словам, поставки газа в ДНР и ЛНР могут быть остановлены. При этом он заявил, что "своих граждан Украина не бросит". Руководство самопровозглашенных республик утверждает, что начаты переговоры о поставках газа с Россией.



Отметим, что перспектива хоть в какой-то форме содержать отколовшиеся республики вызывает отрицательную реакцию в украинском обществе.