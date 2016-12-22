Сюрпризы от избирателя

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Лидером по партийным спискам оказалась партия "Народный фронт" во главе с премьер-министром Арсением Яценюком.

Парламентские выборы в Украине закончились довольно неожиданно.

В результате лидером по партийным спискам оказался не Блок Петра Порошенко (БПП), а "Народный фронт" во главе с премьер-министром Арсением Яценюком - партия, которая организовалась накануне выборов и сумела обогнать всех конкурентов.



Главная сенсация - стремительная потеря рейтинга партией "Блок Петра Порошенко". Некоторые социологи давали ей 33-35% голосов избирателей, а получила она только 21,83% (по данным после обработки 99,72% бюллетеней) и оказалась на втором месте.



Эта партия - такой же новичок в политике, как и "Народный фронт", и ее рейтинг - это рейтинг президента, который, как оказалось, стремительно снижается, тогда как рейтинг исполнительной власти в лице Арсения Яценюка растет. Причины этого социологам предстоит выяснить, но главный фактор здесь лежит на поверхности: народ недоволен Петром Порошенко как главнокомандующим Вооруженными силами страны. Недовольны украинцы и результатами работы главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, которую выдвигал Петр Порошенко.



Тем не менее за счет депутатов, победивших в мажоритарных округах, фракция БПП в Верховной раде будет самой многочисленной. Идут также переговоры с независимыми депутатами-мажоритарщиками о вступлении во фракцию. Таким образом, фракция Блока Петра Порошенко может составить 130-140 депутатов. Но единственное, что будет удерживать этих людей вместе, - высокий личный рейтинг главы государства. В случае резкого падения рейтинга Порошенко возможен и выход из фракции ряда депутатов, особенно бизнесменов, которых там немало.



Благодаря популярности Арсения Яценюка, отсутствию одиозных персонажей в списке и самоотверженной работе в правительстве и парламенте "Народный фронт" занимает первое место в голосовании по партийным спискам - у него 22,16%. У НФ тоже немало депутатов-мажоритарщиков, есть также желающие вступить во фракцию из числа независимых депутатов. Фракция в Верховной раде составит 80-85 депутатов. Именно эта фракция, вероятно, станет ядром парламентской группы по сотрудничеству с Беларусью. Создание такой группы намерен инициировать в Раде депутат фракции Игорь Гузь.



Партия "Самопомощь" получает 10,98%, и ее фракция составит около 30 человек. По одномандатным округам итог выборов для этой партии скромный, но ее третье место по партийным спискам украинцы называют еще одной сенсацией выборов. Список возглавляет журналистка Ганна Гопко, соавтор "Реанимационного пакета реформ для Украины". В партийном списке комбат батальона "Донбасс" Семен Семенченко, бывший министр экономики Павел Шеремета, эксперты негосударственных фондов, руководители профессиональных ассоциаций. Партия огласила декларации о доходах всех фигурантов партийного списка, свои доходы и расходы на избирательную кампанию. И украинское общество отреагировало на такую прозрачную политику - в нем огромный спрос на новые лица, не связанные с прежней номенклатурой.



Довольно большую фракцию, которая, впрочем, не будет определять итоги голосования, составит в Верховной раде Оппозиционный блок. По пропорциональной системе он займет около 30 мест в парламенте, в него, как ожидается, вступят 35-40 мажоритарщиков. Большая часть Харьковской области, Донбасса и часть Одесской и Херсонской областей проголосовали за бывших соратников Виктора Януковича по Партии регионов.



Радикальная партия Олега Ляшко с результатом 7,45% получит около 20 мандатов и даже не сможет создать свою фракцию - по мажоритарным округам от этой политической силы не прошел ни один депутат. Масштабы "черного пиара", который был направлен на Ляшко во время избирательной кампании, беспрецедентны даже для Украины. С другой стороны, невнятные фигуры, которые О. Ляшко тянул в парламент своей харизматической личностью, были хуже любого "черного пиара".



Для "Батькивщины" Юлии Тимошенко результат 5,68% - очень печальный, ведь в парламенте предыдущего созыва партия имела 85 мандатов. Теперь у нее будет около 20 мандатов, и только кардинальная реформа партии, привлечение новых политиков и отход от единоличного лидерства Юлии Тимошенко могут дать ей шансы в будущем.



Однако в случае разочарования украинцами новой властью есть вероятность, что их симпатии перейдут не к новым политикам, а вернутся к старым. Похоже, Юлия Тимошенко успела сильно пожалеть о том, что в начале парламентской кампании не уступила лидерство в партии Арсению Яценюку и Александру Турчинову и фактически своими руками развалила ее, отправив всех известных политиков, профессионалов и харизматических личностей в команды соперников. Тимошенко пообещала во всем поддерживать правительство Украины и не быть к нему в оппозиции, но, похоже, понимание текущего политического момента пришло к ней с опозданием.



Партии "Свобода" и "Правый сектор" по спискам в парламент не прошли, но первая получила 6 мандатов по мажоритарным округам. Причина поражения этой команды - слабая работа ее выдвиженцев в правительстве и практически бездействие генпрокурора-свободовца Олега Махницкого. Работой этого должностного лица украинцы очень недовольны.



Два мандата получил "Правый сектор": его лидер Дмитрий Ярош и пресс-секретарь Борислав Береза будут в Раде и уже пытаются создать депутатскую группу.



В парламенте впервые в истории Украины нет коммунистов. А процесс ликвидации Партии коммунистов Украины продолжается, по всей стране сносят памятники Ленину.



В парламенте не будет большинства ни у одной партии, и победителям придется договариваться о коалиции.



Существует два варианта коалиционного соглашения - подготовленные "Народным фронтом" и Блоком Петра Порошенко. Команда президента видит в качестве коалициантов "Самопомощь", а "Народный фронт" согласен пригласить в коалицию и Юлию Тимошенко.



По сообщениям украинских аналитиков, сейчас происходит дележка портфелей. На многие позиции претендует "Народный фронт": премьерство Яценюка, кресло министра внутренних дел Арсена Авакова, кресла министра финансов и юстиции, желательно и спикерство Александра Турчинова. Блок Петра Порошенко, имеющий больше всего голосов, претендует на кресло спикера, портфели ведущих министров и нескольких вице-премьеров.



В пятницу Блок Петра Порошенко поддержал предложение президента о выдвижении Арсения Яценюка на должность премьера. При этом в БПП заявили, что, по последним данным, фракция блока составит 150 депутатов, из которых 132 избраны в общегосударственном и одномандатных округах, а также 18 самовыдвиженцев, которых партия поддержала на выборах.



В украинском парламенте 450 депутатов. 225 депутатов Верховной рады избираются по партийным спискам и 225 - по одномандатным округам.