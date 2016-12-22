Хороший выбор — шанс на успех

Андрей ШИНГАРЕВ

Итоги выборов в Верховную раду дают Украине шанс на европейский путь развития и проведение успешных реформ. Такое мнение в интервью "БР" высказали белорусские политики.

"Для Украины это большой шанс, чтобы провести необходимые реформы. Эти реформы очень сложные, структурные и будут проводиться в ходе российско-украинской войны, но избранный состав Верховной рады, думаю, в состоянии наложить матрицу реформ на существующую ситуацию. Кроме того, необходимо провести кампанию по борьбе с коррупцией, потому что в Украине это огромная проблема, и без ее решения трудно надеяться на глубокое сотрудничество с ЕС", - считает председатель движения "За свободу" Александр Милинкевич.



Политик подчеркивает, что самое важное, конечно, не сама победа на выборах проевропейских и прореформаторских сил, а успех того переустройства Украины, которое они будут осуществлять.



"Проблема в том, что у реформаторов обычно не так много времени. Народ ждет, что очень быстро наступит лучшая жизнь, что будет стабильно, будут большие зарплаты. Сделать это непросто", - констатирует лидер движения "За свободу".



Успехи Украины в области реформ и евроинтеграции должны положительно повлиять на Беларусь и подвигнуть белорусов наконец-то сделать цивилизационный выбор между Западом и Востоком.



"Ну не получится сделать из Беларуси Швейцарию, как мечтают многие, потому что мы на границе, где борются и противостоят друг другу две цивилизации. Поскольку мы, без сомнения, европейцы (по истории, по культуре, по менталитету), нам нужно задуматься над этим. Вечно жить в расчете на дешевую нефть и газ - это не путь. Это разгильдяйство, это отсутствие чувства реальности. Я думаю, для белорусов очень важно понять, что наш путь - дорога к Европе. Никто не говорит, что завтра мы можем вступить в ЕС, - для этого нужно много сделать, и мы пока к этому не готовы. Но необходимо определиться с этой дорогой и спокойно по ней идти", - уверен А. Милинкевич.



Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Виталий Рымашевский также считает, что результаты выборов в Верховную раду вселяют надежду на реальные перемены в Украине.



В. Рымашевский обращает внимание на то, что на парламентских выборах в Украине не выявлена какая-либо одна доминирующая политическая сила. Значительных успехов достигли три структуры: "Объединение "Самопомощь", символизирующее приход в украинскую политику новых людей; "Народный фронт", который возглавляют Арсений Яценюк и Александр Турчинов, а также Блок Петра Порошенко. Президентский блок получил меньше голосов, чем ожидалось изначально, однако, с точки зрения одного из лидеров БХД, для политической ситуации в Украине это плюс.



"Это свидетельствует о том, что в Украине произошел переход массового сознания от постсоветского, посттоталитарного к сознанию свободных людей, что свое будущее украинцы связывают не с конкретной персоной, а с надеждами на свои собственные силы. Поэтому хорошо, что ни одна из политических сил не монополизировала власть, что они вынуждены будут создавать коалицию. Думаю, что это закрепит демократические принципы, которые добыла украинская революция", - считает В. Рымашевский.



По его словам, то, что победившие в Украине силы выступают за европейский путь развития, совершенно логично, так как именно этот путь вселяет надежду на лучшее будущее. Россия же сегодня является государством-агрессором, и при нынешней власти у него нет никаких перспектив.



"Беларусь также пойдет этим путем (евроинтеграции. - Прим. А. Ш.), потому что невозможно относительно небольшой стране отделиться стеной от большинства своих соседей. Причиной того, что Беларусь пока не идет этим путем, являются искусственные препоны, которые возводят сегодняшние белорусские власти при политической и финансовой поддержке Кремля", - считает В. Рымашевский.



Официальный Минск свою позицию по выборам в Верховную раду Украины высказал через МИД.



"Надеемся, что новый парламент, избранный в столь сложных условиях, сделает все возможное для возобновления полноценного общенационального диалога, сохранения единства Украины и дальнейшего поступательного развития братской страны, с которой Беларусь связывают столетия общей истории", - говорится в комментарии МИДа Беларуси.



"Мы с уважением относимся к выбору украинских избирателей. Беларусь готова продолжать всестороннее конструктивное сотрудничество со своим соседом и содействовать успешному продолжению мирного процесса в Украине", - заявляет белорусское внешнеполитическое ведомство.