Отсталоемкость

Александр АЛЕСИН

На складах - плюс, а в торговле - минус.

Причины экспортных неудач следует искать у себя.

Технологическая отсталость и неразворотливость ведущих белорусских предприятий - главная причина нарастания отрицательного сальдо внешней торговли.



Согласно последним данным Национального статистического комитета, индекс промышленного производства в Беларуси в январе - сентябре 2014 г. составил 101,2% к уровню девяти месяцев 2013 г. Однако отчетные показатели по конкретным секторам индустриального комплекса РБ весьма сильно разнятся. Так, если в горнодобывающей промышленности за 9 месяцев текущего года производство выросло на 43,2% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, то в обрабатывающей промышленности отмечено его снижение на 0,2%.



Если копнуть глубже.



Еще больше различаются статданные, характеризующие ситуацию в отдельных секторах самой обрабатывающей промышленности. В особенности это касается отраслей, выпускающих высокотехнологичную продукцию.



Например, производство машин и оборудования за январь - сентябрь 2014 г. составило 79,5% к уровню января - сентября 2013 г.; электрооборудования, электронного и оптического оборудования - 93,7%; транспортных средств и оборудования - 80,5%.



Причем наибольшее падение выпуска было зафиксировано по основным видам белорусской машиностроительной продукции. По ряду важнейших инвестиционных товаров картина выглядит следующим образом: станки для обработки металлов - 64,6%, самосвалы карьерные - 51,8%, грузовые автомобили - 67,4%, автобусы - 75,9%, тракторы для сельского и лесного хозяйства - 82,4%, комбайны зерноуборочные - 82%.



Примерно такая же ситуация и с потребительскими товарами длительного пользования: холодильники и морозильники бытовые - 77,6%, телевизоры - 41,6%, машины стиральные бытовые - 42,7%.



Практически все эксперты согласны в том, что причиной столь резкого падения темпов промпроизводства является существенное снижение внешнего спроса на белорусскую продукцию. И данные статистики подтверждают эту точку зрения.



По 20 товарным позициям, по которым зафиксировано наибольшее снижение экспорта в январе - августе 2014 г., внешнеторговая выручка по сравнению с январем - августом 2013 г. уменьшилась на 1,5 млрд. USD. В частности, зарубежные поставки шин уменьшились на 149,5 млн. USD, тракторов и седельных тягачей - на 121,7 млн. USD , грузовых автомобилей - на 120,1 млн. USD.



В результате в августе сложилось отрицательное сальдо внешней торговли товарами в размере 223,1 млн. USD. По итогам января - августа оно достигло 1 млрд. 552,1 млн. USD. При этом в текущем году наметилась стойкая тенденция постоянного увеличения от месяца к месяцу величины отрицательного сальдо во внешней торговле товарами. Так, в I квартале этот показатель был ниже нулевой отметки на 283,3 млн. USD, во II квартале - на 674,5 млн. USD, за два месяца III квартала (июль и август) - на 594,3 млн. USD.



Как отметил недавно на заседании научно-консультативного совета по вопросам развития экономики при президиуме Совета республики директор Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Беларуси Александр Червяков, "в результате мы имеем хронически отрицательное сальдо".



По его словам, в 2013 г. для создания ВВП в объеме 71 млрд. USD пришлось потратить 46 млрд. USD на импорт сырья, товаров и услуг. При этом выручка от реализации товаров и услуг на внешние рынки составила всего 44 млрд. USD.



Рубль рублю рознь.



Как заявил на днях на заседании президиума правительства премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович, в текущем году положение осложняется тем, что белорусские экспортеры несут значительные убытки из-за девальвации российского рубля. По его словам, хуже других обстоят дела у предприятий Министерства промышленности.



Понятно, что обесценивание национальной валюты РФ ведет к удорожанию белорусской продукции, а через это - к снижению спроса и объемов нашего экспорта в Россию, особенно продукции машиностроения (тракторов, большегрузных автомобилей и т. д.). А ведь эта страна является (и в перспективе останется) главным торговым партнером Беларуси. По данным Государственного таможенного комитета РБ, по итогам января - августа текущего года почти половина наших экспортных поставок пришлась на РФ, тогда как на Украину - только 7,8%, Германию - 5,5%, Великобританию - 4,5%, Китай - 3,9%. В другие страны - и того меньше.



Если же говорить об основных видах отечественной машиностроительной продукции, то сегодня на долю России приходится 51,65% всех вывозимых из Беларуси тракторов, 76,87% седельных тягачей, 71,85% грузовых автомобилей, 78,61% сельхозтехники, 65,59% частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов.



Столь тесную привязку к российскому рынку экс-глава Национального банка РБ Станислав Богданкевич расценил как полную экономическую зависимость одной страны от другой, "что обычно не допускается никаким государством". Не надо было связываться только с Россией, а надо было налаживать торговые связи со всем миром. Это главная задача, которая не была решена за 20 лет.



Еще одна угроза.



Здесь, очевидно, следует сказать и о том, что по мере нарастания экономических трудностей в РФ все больше нарастает протекционизм по отношению к своим предприятиям.



Подтверждением этого может служить и начало рассмотрения в первом чтении в Государственной думе проекта закона "О промышленной политике России", разработанного кабинетом министров. В нем предлагается на законодательном уровне закрепить финансовую поддержку промышленной деятельности в стране. Такая поддержка главным образом должна будет заключаться в форме предоставления бюджетных субсидий, инвестиций и гарантий.



Инвестирование промышленного сектора будет вестись как на федераль- ном, так и на региональном уровне (в зависимости от объемов и значимости предприятия). Если предприятие выпускает продукцию для регионального рынка, то для его развития и нормального функционирования будут привлекаться средства из бюджетов субъектов федерации. Если предприятие имеет выход на масштабные трансграничные рынки, то инвестирование и субсидирование будет проводиться на федеральном уровне.



При доработке законопроекта ко второму чтению предполагается обозначить меры стимулирования внутреннего спроса на продукцию машиностроения: развитие импортозамещения, лизинга гособорудования, расширение сферы концессионных соглашений. Таким образом, российские предприятия смогут получить на своем рынке дополнительные преференции относительно заграничных, в том числе и белорусских.



И скоро не будет.



Между тем, как заявляют эксперты, в том числе и упомянутый выше Александр Червяков, наращивание экспортного потенциала является жизненно обяза- тельным условием для развития белорусской экономики. Для чего необходимо не только максимально задействовать потенциал Евразийского экономического союза, но и повысить результативность работы по расширению присутствия отечественных предприятий на быстрорастущих и емких рынках стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.



Однако выход на альтернативные рынки осложняется внутренними проблемами и негативными условиями, в которых развивается и будет развиваться Беларусь. Это относительно высокая энергоемкость ВВП, которая почти в два раза выше, чем у Польши, Литвы и Латвии, высокая импортоемкость и низкая наукоемкость экономики, а также низкая конкурентоспособность, которая вызвана несоблюдением субъектами хозяйствования основных экономических законов.



В долгосрочной перспективе основными рисками, с которыми может столкнуться наша страна, могут стать медленные темпы трансформации экономики и сохранение ее высокозатратной структуры. Достаточно высоким остается риск нарастания технологического отставания при новой инновационной волне, которая сейчас набирает силу. Сюда же следует отнести относительно высокую зависимость экономического роста от внешних поставок и колебаний цен на энергетические и сырьевые ресурсы.



Таким образом, в обозримой перспективе значительного ускорения темпов белорусского экспорта ожидать не приходится.