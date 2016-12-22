Семь партий проходят в Верховную Раду

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Выборы состоялись.

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины состоялись 26 ноября.

Выборы прошли на всей территории страны, контролируемой властями. Гражданам Украины, проживающим в Крыму, бойцам, участвующим в Антитеррористической операции (АТО), и беженцам также была предоставлена возможность принять в них участие.



Беженцы, или, как их называют в украинском законодательстве, "перемещенные лица" (а таких в Украине сейчас более 450 тыс.), могли проголосовать, предоставив заявления в окружные избирательные комиссии, жители Крыма - в ближайших украинских населенных пунктах. Многие командиры в зоне АТО сами составляли списки бойцов и передавали их в окружные комиссии. А вот на территориях, подконтрольных ДНР и ЛНР, парламентские выборы не проходили. В этих образованиях власти готовятся к выборам в местные Советы.



Победу на выборах заранее предсказывали Блоку Петра Порошенко. "Это группа людей, которой президент подарил свой высокий рейтинг ради поддержки в будущем", — отмечает известный украинский журналист Микола Княжицкий.



Вероятно, так оно и есть. Аналогично Радикальная партия Олега Ляшко — это только группа граждан, которой подарил свой высокий рейтинг Олег Ляшко, а партия "Батькiвщина" - группа граждан, с которой поделились своим рейтингом не очень популярная сегодня Юлия Тимошенко и значительно более популярная летчица Надежда Савченко. Так уж повелось в украинской политике, что на выборах там происходит борьба не столько идеологий и программ, сколько харизматических личностей, являющихся олицетворением определенных политических взглядов.



В парламенте нового созыва усилили свои позиции сторонники демократического, европейского пути развития страны. Суть разногласий между партиями - в политических оттенках, а в главном накануне выборов все выступали за одно и то же: единство страны, интеграцию в Евросоюз, искоренение коррупции, подъем экономики.



Пророссийские силы теперь будут в оппозиции. Серьезный удар они получили буквально накануне выборов: в розыск была объявлена Раиса Богатырева, министр здравоохранения при президенте Викторе Януковиче. Ее обвиняют в растратах и хищении крупных сумм из госбюджета. Арест наложен на имущество Богатыревой, стоимость которого впечатляет даже не самый бедный электорат.



По последним опубликованным Zn.ua данным опроса GfK Ukraine, почти три четверти граждан Украины (72%) приняли бы участие в выборах в Верховную раду, если бы те состоялись 19 октября - последнее воскресенье перед реальным днем голосования: 55% точно пошли бы голосовать, 17% наверняка проголосовали бы.



Социологи предсказывали, что пять партий преодолевают пятипроцентый барьер и проходят в Верховную раду, но все опросы на выходе из избирательных участков (exit-poll) оказались более щедрыми — в парламент пройдут семь избирательных списков, в том числе выходцы из Партии регионов, которые сформировали "Оппозиционный блок". Среднее значение exit-poll для Блока Петра Порошенко — 23%, "Народного фронта" — 21%, "Объединение "Самопоміч" — 12,7%, "Оппозиционный блок" — 7,9%, Радикальная партия — 6,6%, ВО "Свобода" — 6%, ВО "Батьківщина" — 5,7%.



Компартия Украины, "Сильная Украина", "Правый сектор" и "Гражданская позиция" в Верховную раду, исходя из данных exit-poll, не попадут.



"Демократические выборы в Верховную раду в Украине состоялись! Поздравляю украинцев", — заявил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.



Что касается мажоритарных выборов в одномандатных округах, то во многих из них еще предстоит второй тур.



Предварительные итоги голосования по партийным спискам появляются на сайте Центризбиркома (cvk.gov.ua) в режиме реального времени по мере обработки бюллетеней для голосования. Данные по округам Центризбирком обещает сообщить 29-30 октября.