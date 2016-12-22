Цель есть, средств пока нет

Ирина КРЫЛОВИЧ

Сальдо внешней торговли товарами и услугами по итогам 9 месяцев остается положительным

Рост ВВП в 2015 году составит 2-2,4%, инфляция должна снизиться до 12% - такие цели ставят перед собой правительство и Нацбанк на следующий год.



Экономическое развитие Беларуси в следующем году будет происходить в сложных условиях, связанных с замедлением экономического роста в странах - основных торговых партнерах вследствие усиления геополитической напряженности и реализации взаимных экономических санкций России и Запада, заявил министр экономики Николай Снопков 3 октября на заседании Совмина, где рассматривался прогноз экономического развития на будущий год. Поэтому главная особенность прогноза - его целевой характер, подчеркнул министр и отметил, что прогноз социально-экономического развития на 2015 год ориентирует все органы госуправления на выполнение напряженных показателей.

Ориентация - на перевыполнение.



"Главной целевой задачей последнего года пятилетки" Н. Снопков назвал "наращивание экспорта и формирование положительного сальдо".



По прогнозу правительства прирост экспорта в 2015 году должен составить 4,3% к ожидаемому уровню 2014 года. Какой именно уровень экспорта правительство ожидает в этом году, при этом не сообщается. Между тем при прогнозе роста на 8,6% к уровню 2013 года за 8 месяцев экспорт товаров и услуг снизился по отношению к аналогичному периоду 2013 года на 1,1%, и пока нет уверенности в том, что до конца года он достигнет прошлогоднего уровня.



Однако обращает на себя внимание тот факт, что прогноз по росту экспорта на 2015 год по сравнению с прогнозом на текущий год понижен почти вдвое. Оказывается, это сделано с прицелом на перевыполнение.



"Мы планируем его (рост экспорта. - Прим. И. К.) несколько выше темпов прогноза. Полагаем, для этого есть все основания", - заявил на заседании премьр-министр Михаил Мясникович и отметил, что, в частности, стабилизировался рынок калийных удобрений, фактически завершается модернизация деревообработки, значительные резервы по экспорту услуг имеют белорусские строители.



Рост доходов - минимально-положительный.



По сравнению с текущим годом снижен и прогноз по росту ВВП. Если в этом году правительство "замахнулось" на рост в 3,3%, что опять-таки пока удается выполнить лишь наполовину (1,6% по итогам 8 месяцев), то в следующем выбран более скромный целевой ориентир - 2-2,4%.



Как указывает пресс-служба правительства, данный рост будет обеспечен за счет роста добавленной стоимости: в промышленности - на 1,3-1,6%, в сельском и лесном хозяйстве - на 1,3-1,7%, строительстве - 1,0-1,3%, сфере услуг - 3,3-3,7%.



При общем росте инвестиций в основной капитал всего на 0,7% из них 50% будет использовано на модернизацию, главным принципом которой, по словам Н. Снопкова, остается вложение средств не в стены, а в оборудование.



Общие предполагаемые вложения в экономику составят 240 трлн. BYR. В сельское хозяйство будет направлено около 15 трлн. BYR бюджетных средств. В числе приоритетов также национальная оборона, образование, здравоохранение. Однако планируется значительно сократить бюджетную поддержку транспорта и жилищно-коммунального хозяйства (то есть планируется повысить тарифы, чтобы увеличить возмещение затрат за счет населения?).



Что же касается основной социальной составляющей прогноза на выборный 2015 год, то сохранится положительная динамика роста доходов населения, уверял Н. Снопков. При этом рост реальных доходов закладывается ниже прогноза на текущий год. В 2015 году правительство прогнозирует рост реальных доходов населения на уровне 1,7-2,1%, в текущем же году он планировался в 3%, а за 7 месяцев составил 3,6%.



Жестко, но гибко.



Реальный рост доходов, это, как известно, рост, который учитывает темпы инфляции. И если главным целевым ориентиром для себя правительство считает показатель по росту экспорта, то Нацбанк в следующем году своей главной целью видит снижение инфляции до 12%.



"Основной целью монетарной политики на 2015 год предлагается установить замедление инфляционных процессов. Прирост потребительских цен в следующем году необходимо удержать в размере 12%", - заявила на заседании глава Нацбанка Надежда Ермакова.



"С учетом текущей интенсивности инфляции и планируемого на следующий год увеличения административно регулируемых цен это сложная задача ", - заключила она.



Задача действительно сложная, так как в этом году точно такого же целевого ориентира по инфляции - 12% - достичь не удалось. Вернее, этот уровень был пройден уже в августе и по итогам года инфляция может составить 16-18%.



Именно поэтому ставка рефинансирования, которая в настоящее время составляет 20%, до конца года, вероятно, меняться не будет. Об этом за день до проведения совещания сообщил первый заместитель правления Нацбанка Тарас Надольный.



"Все будет зависеть от уровня инфляции. Она пока ниже ставки. Пока мы не ожидаем повышения. И, думаю, вряд ли будет снижение", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможном изменении ставки рефинансирования в ближайшее время.



Но в следующем году, как сообщила Н. Ермакова на заседании Совмина, Нацбанк сохранит жесткую денено-кредитную политику, при этом рассчитывает продолжить снижение ставки рефинансирования, как и в целом ставок на финансовом рынке.



"В прогнозируемых макроэкономических условиях ставка рефинансирования может составить 15-16% на конец следующего года или 17-18% в среднем за год. При этом ставки по вновь выдаваемым кредитам на конец 2015 года могут снизиться до 20-21%", - сказала глава Нацбанка.



Н. Ермакова также сообщила, что предполагаемое среднегодовое значение обменного курса белорусского рубля в 2015 году составит 11.300-11.400 BYR/USD. Это означает, что Нацбанк планирует сохранить темп девальвации на уровне этого года, то есть предположительно 14-15%.



"Такое изменение стоимости национальной валюты позволит поддержать ценовую конкурентоспособность белорусской продукции", - пояснила Н. Ермакова. По ее словам, в случае резких изменений на мировом валютном рынке Нацбанк намерен гибко подходить к формированию динамики обменного курса в пределах, обеспечивающих ограниченное влияние на рост цен.



Задействовать всех.



Насколько велика будет способность Нацбанка к "гибкости", определит предвыборный фон следующего года, а также состояние золотовалютных резервов, недопущение снижения которых Нацбанк также видит одной из важных для себя задач в следующем году.



Конкретные параметры ЗВР на будущий год после совещания названы не были, между тем масштабные объемы погашения внешнего госдолга в следующем году могут стать серьезным вызовом для белорусской экономики и ее регуляторов. Как ранее сообщалось, выплаты по внешнему госдолгу в 2015 году составят более 4 млрд. USD. Таких выплат Беларусь еще не осуществляла.



Как подчеркнул на заседании Совмина М. Мясникович, выплата внешних долгов является приоритетом на 2015 год. И, сказав, что "мы определили и механизмы, и источники" погашения, он тут же уточнил, что ситуация может несколько усложниться в связи с так называемым большим налоговым маневром Российской Федерации (см. стр. 1, 7).



Он также призвал всех искать в следующем году иностранные инвестиции. " Чтобы эффективно работать с зарубежными инвесторами, нужно задействовать возможности всех регионов, - сказал М. Мясникович. - Мы провели целую серию, считаю, успешных переговоров в Соединенных Штатах Америки, есть принципиальная договоренность с Международным валютным фондом, чтобы выходить с ним на новую программу".



Между тем за день до заседания Тарас Надольный опроверг существование каких-либо договоренностей с фондом о программе. По его словам, в рамках последних встреч в Вашингтоне вопрос новой программы МВФ затрагивался, "но пока конкретные действия по началу ее отработки не предпринимаются".



К нам едет ревизор.



Отметим, что миссия МВФ, которая пока по своему статусу носит плановый технический характер, предположительно начнет работу уже на текущей неделе.



И прогноз на будущий год, уж слишком консервативный для последнего года пятилетки, который является и годом президентских выборов, возможно, был представлен в пятницу специально к приезду миссии МВФ. Такое уже бывало, когда для МВФ правительство писало очень сдержанный прогноз, а затем президент требовал напрячься до невозможности и обеспечить более высокие темпы роста. Симптоматично также, что премьер-министр уже сегодня ожидает более высоких темпов роста экспорта, чем заложено в прогнозе.



К тому же, как показывает практика, утвержденный президентом прогноз уже не является обязательным для выполнения, причем даже самим президентом. Так, например, вопреки всем утвержденным прогнозам и бюджету 2012 года, которые не предвещали никаких бед с ростом зарплат, была неожиданно поставлена задача по доведению заработной платы "до докризисного уровня" в долларовом эквиваленте.



Поэтому сегодня, когда страна остро нуждается в деньгах, чтобы достичь поставленной цели - получить новый кредит МВФ, - можно и еще больше понизить показатели. По крайней мере, до уровня текущего года, так как без массированной денежной накачки выполнение представленных правительством даже сдержанных прогнозов в следующем году представляется проблематичным.



А уж если цель будет достигнута и деньги получены, то власти в нашей стране отлично знают, как ими распорядиться в год президентских выборов.