Война отступила, но и мира тоже нет

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Разглядеть будущее ДНР и ЛНР.

Появились первые результаты переговоров трехсторонней группы по Украине, которая уже провела несколько встреч в Минске.

Военные действия затихают, идет обмен пленными. Что делать дальше с ДНР и ЛНР, остается неясным.

Во время переговоров в Минске, прошедших 5 и 19-20 сентября, подписаны протокол и меморандум, выполнив которые, стороны надеются остановить кровопролитие. Первым пунктом и протокола, и меморандума значилось прекращение огня. Именно трехсторонняя группа в составе бывшего президента Украины Леонида Кучмы, посла России в Украине Михаила Зурабова и посла ОБСЕ Адельхейд Тальявини смогла почти остановить войну. Произошло это не сразу.Протокол от 5 сентября самопровозглашенные ДНР и ЛНР выполнять не собирались. Уже после 5 сентября украинские военные оставили городки Ждановка, Углегорск, Розовка и Юнокоммунаровск. Не прекращались стягивание военной техники и одиночные выстрелы в сторону Мариуполя. Все это время представители ОБСЕ фиксировали нарушения режима прекращения огня.То, что протокол не остановит применения огня, было ясно сразу после его подписания. Тогда посол России в Украине Михаил Зурабов заявил: "Технически довольно сложно обеспечить режим прекращения огня, мы понимаем, что с обеих сторон высок уровень недоверия".А представители ЛНР и ДНР заявили, что "рассматривают протокол как основу для будущих возможных переговоров".В рядах руководства самопровозглашенных республик нет единства, и оно меняется едва ли не еженедельно. Самопровозглашенный губернатор ДНР Павел Губарев заявил журналистам, что вообще не признает прекращение огня.При этом украинская сторона до 19 сентября выполнила такие свои обязательства по протоколу, как принятие закона о временном самоуправлении на некоторых территориях Луганской и Донецкой областей, назначив там выборы, а также гарантировала отсутствие уголовного преследования сепаратистов и готова была организовать гуманитарные конвои на территории самопровозглашенных республик, где в городах назревают голодные бунты.Единственный пункт протокола от 5 сентября, на выполнение которого пошли обе стороны, - при посредничестве ОБСЕ и волонтеров удалось наладить обмен пленными, которые в протоколе названы "удерживаемыми лицами". Их с каждой стороны, по словам Леонида Кучмы, насчитывалось более 1.000 человек. Удалось договориться об обмене "всех на всех", хотя, по сведениям с украинской стороны, идет обмен 25 на 25, 60 на 60 или 70 на 70, так что не исключено, что после такого обмена кто-то останется в плену со всеми вытекающими последствиями.После 5 сентября военные действия не только не прекратились, но и усилились. Ежедневно украинские военные несли потери, уже 9 сентября пресс-центр АТО констатировал, что после объявления режима прекращения огня погибли 5 украинских военнослужащих и 33 получили ранения.Стало очевидно, что между противоборствующими сторонами необходимо проведение разделительной линии, которая находилась бы под контролем третьей стороны. И договоренность об этом была достигнута в Минске 20-21 сентября.В результате минских переговоров стороны пришли к соглашению о создании 30-километровой буферной зоны между Украиной и ДНР - ЛНР. Фактически это граница между территорией Украины и нелегальным анклавом, которую будут контролировать наблюдатели ОБСЕ. В случае реализации этого сценария прямые военные столкновения закончатся.На пресс-конференции 25 сентября президент Украины Петр Порошенко высказался по поводу минских договоренностей: "Мы очень близки к полному миру. Ранее о мире никто и не мечтал".Он заявил, что после прекращения огня более 1.200 украинских военнослужащих были освобождены из плена, а военные действия продолжаются в четырех районах - Дебальцево, Счастья, Бахмутки и Донецкого аэропорта. Причем украинские военные, укрывшись в подвалах полностью разрушенного здания, уже около месяца не сдают аэропорт, который постоянно обстреливает тяжелая артиллерия. Украинское телевидение называет аэропорт "Брестской крепостью".По словам Порошенко, гарантией устойчивого мира в Донбассе может стать "немедленный вывод всех российских вооруженных формирований из Украины", освобождение всех заложников и создание буферной зоны, возвращение контроля на всем периметре границы между Украиной и Россией, восстановление там пунктов пропуска, подконтрольных погранвойскам Украины.По словам Петра Порошенко, Украине нечем воевать. Около 65% военной техники выведено из строя; та, что стоит на хранении, - "консервные банки, к которым 30 лет никто не подходил". Сегодня украинские предприятия способны выпускать от 30 до 40 единиц боевой техники в сутки, а этого недостаточно, чтобы продолжать боевые действия.Тяжелые потери в живой силе и технике понесла украинская армия в конце августа. В 20-х числах месяца большая группировка российских войск, которые уже не скрывали своей принадлежности, начала наступление в разных направлениях в Донецкой и Луганской областях, окружив подконтрольный украинской армии Иловайск - районный центр, расположенный между Донецком и Луганском. В "котле" оказались, как теперь выяснилось, десятки тысяч военных. Вначале украинским военнослужащим предоставили гуманитарный коридор с условием, что они сложат оружие. Военные отказались выходить без оружия, и тогда украинских военнослужащих начали расстреливать. Человеческие потери под Иловайском пока оценить трудно, речь может идти о тысячах человек.Сегодня в городах, граничащих с зоной проведения АТО, находится более 1,8 тыс. тел военнослужащих, из них около 300 неопознанных. Об этом сообщил заместитель губернатора Днепропетровской области Святослав Олейник. Волонтеры продолжают поиск тел в районе Иловайска, там их, по разным оценкам, находится от 300 до 400.Сегодня в украинском обществе нет однозначной оценки того, что произошло под Иловайском и кто из военных командиров виновен в произошедшем. Одни батальоны храбро сражались, другие были полностью разгромлены, а третьи покинули поле боя под руководством высоких военных чинов. Высланное подкрепление не успело подтянуться.Руководители АТО оказались не способны вовремя отреагировать на формирование "котла". Но трагедия, очевидно, сделала украинские власти более сговорчивыми на переговорах, настолько, что де-факто они признали стороной переговоров руководство ДНР и ЛНР, подписи которого стоят в сентябрьских документах после подписей членов трехсторонней контактной группы."Для Украины важно было остановить российское наступление в условиях разгрома боеспособных частей армии и добровольческих батальонов. В случае продолжения войны количество жертв могло бы уже исчисляться десятками тысяч. Но важно и то, что у Москвы нет ответа на вопрос, что делать дальше с оккупированными территориями, как будет вести себя население там, где российские войска не ждут", - пишет известный украинский обозреватель Виталий Портников.Очевидно, что Кремль не собирается ни признавать ДНР и ЛНР, ни присоединять их к себе, пишет Портников. Скорее всего, речь идет о формировании на этих территориях некоего аналога Приднестровья.Но ключевой вопрос: за чьи деньги собирается существовать донбасское "Приднестровье"? Журналист пишет, что после всего произошедшего недопустимо, "чтобы за наши деньги нас объявляли "карателями" и "бандеровцами". У Украины нет сил освободить часть оккупированных областей, но нет и возможности их содержать."Платить придется Москве", - делает вывод Портников, оговариваясь, что адресная помощь гражданам, которые хотели бы переехать на "большую землю", должна присутствовать.Из самопровозглашенных республик идет непрекращающийся поток беженцев в Украину. Более 70% студентов Донецкого университета, в котором учились 14 тыс. человек, хотели бы вместе с университетом и своими преподавателям переехатьи в Запорожье. Молодежь не хочет получать дипломы ДНР и оставаться там."Украинский бюджет финансирует территории, на которых установлен украинский флаг. Украина будет финансировать территории, где есть мир, где есть украинская власть, органы местного самоуправления, которые выбраны легитимно", - заявил на пресс-конференции Петр Порошенко.Таким образом, самопровозглашенным республикам, статус которых ни на каких переговорах пока даже не обсуждался, предлагают решать свои экономические проблемы самостоятельно.О характере власти, которая сформировалась в самопровозглашенных республиках, поступают самые неутешительные сведения. Смесь позднего СССР и элементов военного коммунизма не приводит в восторг даже тех, кто призывал Россию спасать Донбасс от мифических "бандеровцев". Там прекратили работу многие предприятия, банки, случаются постоянные перебои в системе жизнеобеспечения городов. В магазинах пусто, у населения нет денег. Людей похищают без суда и следствия, особенно тяжело приходится тем, кого подозревают в сотрудничестве с властями Украины. На нужды обороны у людей конфискуют собственность и деньги.Роман украинского писателя Александра Ирванца "Рiвне/Ровно (Стiна)", написанный в 2001 году, оказался пророческим. В нем Украина также оказалась разделенной на две части. Герой романа, писатель Шлойма Ецирван, оказался в западной части города, под защитой контингента НАТО. НАТО смогло остановить "российско-украинскую агрессию" на ЗУР - Западноукраинскую Республику. Он живет, наслаждаясь всеми благами западной цивилизации, но не имеет никаких сведений о родственниках, которые остались в Социалистической Республике Украине. Город разделяет стена, по ее сторонам - два противоположных мира.Вот только протянулась стена через западноукраинский город Ровно. "Въезд и выезд за пределы Стены регламентировался трехсторонним соглашением о Западном секторе и был крайне сложным. Через каждый из двух пропускных пунктов, а находились они в местах пересечения Стены и улиц Соборной - Ленинской и Бандеры - Московской, разрешался неограниченный и беспрепятственный проезд как граждан Социалистической республики Украины, так и граждан ЗУР..."Что-то подобное, вероятно, возникнет и вдоль разделительной линии Украины с ДНР и ЛНР. Статус самопровозглашенных республик наверняка станет предметом следующих переговоров, главное, чтобы противоборствующие стороны определились относительно своих позиций, да и сами граждане этих республик получили возможность выразить свое мнение свободно, а не под дулами автоматов.