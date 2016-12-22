Открыли второй фронт

Андрей ШИНГАРЕВ

Целью первых американских ударов стали объекты в районе города Ракка на северо-востоке Сирии и неподалеку от сирийско-иракской границы.

Серию воздушных ударов по позициям террористической группировки "Исламское государство" в Сирии нанесли на минувшей неделе США при поддержке своих союзников.

Союзниками США в этой военной операции являются пять арабских государств: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Бахрейн и Катар. Не исключено, что к коалиции присоединятся и другие страны.



"Сила нашей коалиции демонстрирует всему миру, что эта борьба - борьба не одной лишь Америки. Народы и правительства стран Ближнего Востока не приемлют "ИГ" и выступают за мир и безопасность, которых заслуживают и этот регион, и весь мир", - заявил в этой связи президент США Барак Обама.



Целью первых американских ударов стали объекты в районе города Ракка на северо-востоке Сирии и неподалеку от сирийско-иракской границы. Отдельные удары были нанесены по позициям связанной с "Аль-Каидой" группировки "Хорасан" в сирийской провинции Алеппо. Бомбежкам подверглись также нефтеперерабатывающие заводы, захваченные "ИГ". В авианалетах участвовала авиация ВВС и ВМФ США, использовались штурмовики, бомбардировщики и крылатые ракеты типа "Томагавк".



Авиаудары по позициям террористов в Сирии ознаменовали открытие второго фронта в войне, которую ведет против "Исламского государства" возглавляемая Соединенными Штатами коалиция. Ранее бомбардировки велись только по позициям боевиков в Ираке, о чем международные силы попросило официальное иракское правительство в Багдаде. Расширение военных действий против исламистов на сирийскую территорию стало абсолютно логичным решением, так как известно, что большинство баз и подразделений "Исламского государства" находится именно в Сирии, где уже три года идет полномасштабная гражданская война.



Но ситуации в Ираке и Сирии отличаются, ведь военная операция против исламистов в Сирии началась без официального согласия правительства в Дамаске. Впрочем, следует помнить, что речь идет о территориях, контроль над которыми в ходе гражданской войны правительство Башара Асада уже давно утратило.



О бомбардировках сирийской территории официальный Дамаск был предупрежден Белым домом за несколько часов до их начала, а сама военная операция была воспринята сирийскими властями с пониманием. На второй день бомбежек министр по вопросам национального примирения Сирии Али Хайдар заявил в интервью Reuters, что США, осуществляя авиаудары по позициям террористов, движутся в правильном направлении, а сами удары "не были нацелены на сирийские военные объекты и мирных граждан".



На этом фоне обращает на себя внимание позиция Москвы. МИД РФ отреагировал на военную операцию антитеррористической коалиции в Сирии рядом критических заявлений, в которых подчеркивалось, что действия против террористов должны проходить исключительно в рамках международного права: то есть либо при наличии официального согласия правительства Башара Асада, либо с санкции Совета безопасности ООН.



Внешнеполитическое ведомство России пространно намекнуло на то, что США пытаются решить "собственные геополитические задачи", напомнило Белому дому о "международно- правовой ответственности" и вообще усомнилось в военной эффективности авиаударов по террористам. Однако при этом прямого "осуждения" операции не прозвучало. Очевидно, что необходимость борьбы с террористами Москва под сомнение ставить не может.



Исламистская террористическая группировка "Исламское государство", под контролем которой находятся значительные территории в Ираке и Сирии, известна своей крайней жестокостью. Боевики "ИГ" устраивают массовые казни представителей этнических и религиозных меньшинств без различий пола и возраста, публично обезглавливают заложников и обращают женщин в рабство. После публичного обезглавливания террористами американских журналистов Джима Фоли и Стивена Сотлоффа Барак Обама пообещал уничтожить "Исламское государство", которое назвал "раковой опухолью". При этом он подчеркнул, что американские сухопутные войска в войне против исламистов использоваться не будут.



В сентябре авиаудары по позициям террористов в Ираке наносили также французские ВВС, однако, по заверению официального Парижа, в сирийской части военной кампании Франция принимать участие пока не планирует.



Между тем эксперты подчеркивают важность поддержки операции против террористов в Сирии арабскими государствами.



Профессор Университета Джонса Хопкинса эксперт в области урегулирования конфликтов Дэниел Сервер в интервью "Голосу Америки" подчеркнул, что формирование антитеррористической коалиции с участием арабских государств может сыграть ключевую роль в уничтожении "Исламского государства".