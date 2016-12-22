Обещают хороший климат

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№ 38 (1121) 29 сентября - 5 октября 2014 г.
Фактические результаты саммита оказались достаточно скромными, впрочем, глобальных решений от встречи в Нью-Йорке и не ожидали. Саммит изначально воспринимался как мероприятие, которое должно создать дополнительный импульс для подписания нового всеобъемлющего соглашения о климате в 2015 г. в Париже.
"Я призываю все правительства взять на себя обязательство заключить в 2015 г. в Париже действенное универсальное соглашение по климату и со своей стороны предпринять все возможное, чтобы не допустить повышения глобальной температуры более чем на 2 градуса", - заявил, открывая саммит, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
В ходе саммита была принята Декларация о лесах, в рамках которой страны пообещали к 2020 г. наполовину сократить потери лесов, а к 2030-му остановить эту тенденцию, в том числе с помощью лесонасаждений.
Предполагается, что меры, предусмотренные документом, могут привести к сокращению к 2030 г. выбросов углекислого газа на 4,5-8,8 млрд. тонн в год, что эквивалентно выбросам углерода, которые производит 1 млрд. автомобилей.
Декларация была одобрена государствами, представителями транснациональных корпораций, различных отраслей промышленности, а также организаций гражданского общества. Впрочем, данная декларация не является юридически обязательным документом.
Одним из важнейших результатов саммита стало обещание заметно пополнить Зеленый климатический фонд, предназначенный для помощи развивающимся странам в борьбе с последствиями изменения климата. Сообщается, что правительства Франции и Германии пообещали внести в фонд по 1 млрд. USD, о новых вложениях в фонд, хоть и менее значительных, сообщили Швеция, Финляндия, Южная Корея, Дания, Норвегия и Мексика.
В свою очередь представители крупного бизнеса в ходе саммита пообещали увеличить инвестиции в экологически чистые технологии. Ряд крупных нефтяных и газовых компаний объявили о решении объединить свои усилия с правительствами и международными экологическими организациями, с тем чтобы сократить выбросы метана.
Коалиция мэров 200 городов с общим населением 400 млн. человек заявила о готовности ежегодно сокращать эмиссию парниковых газов на 12,4-16,4%. А международный союз железных дорог объявил о запуске инициативы по снижению эмиссии парниковых газов в этой отрасли - на 75% к 2050 г.
В саммите приняли участие около 120 глав государств и правительств, бизнесмены, финансисты, ученые и активисты экологического движения. Белорусскую делегацию на саммите возглавлял премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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