Ходорковский готов бросить вызов Путину?

Андрей ШИНГАРЕВ

Михаил Ходорковский не прочь стать президентом РФ.

О своей готовности при необходимости стать президентом России заявил экс-глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский, проживающий сейчас в Швейцарии.

"Мне было бы неинтересно быть президентом Российской Федерации, если бы страна развивалась нормально. Но если встанет вопрос о том, что надо преодолеть кризис и провести конституционную реформу, главная часть которой состояла бы в перераспределении президентской власти в пользу суда, парламента и гражданского общества, эту часть работы я готов был бы выполнить", - заявил М. Ходорковский в Париже на праздновании 70-летия газеты Le Monde.



Позже в эксклюзивном интервью Le Monde М. Ходорковский пояснил, что он имел в виду, хотя снова постарался избежать конкретики относительно своих политических планов.



По его словам, нынешний политический режим в России с неизбежностью приведет страну к кризису. Разрешение же этого кризиса может пойти двумя путями: либо к власти придет новый авторитарный правитель, чего Россия уже не переживет, либо будет проведена институциональная политическая реформа, под которой понимается "переход к более сбалансированной модели власти".



"Человек, который будет осуществлять этот переход, как и любой другой претендент на подобного рода политические посты, должен не только иметь достаточно серьезный управленческий опыт, но он еще и не должен хотеть этой работы. Действия, которые он должен будет совершить, - это действия, обратные инстинкту управленца: не собирать вокруг себя власть, а раздавать ее. И в этом смысле у страны не будет так много кандидатов. Если бы такую работу пришлось выполнять мне, я бы захотел ее выполнить как можно быстрее. Думаю, я бы за два года справился. После этого уже можно будет работать нормально", - сказал М. Ходорковский.



Это заявление прозвучало на фоне возрождения М. Ходорковским проекта "Открытая Россия" - общественной организации, которая была учреждена как фонд еще в 2001 г., но в ходе разгрома российскими властями ЮКОСа ликвидирована.



По словам М. Ходорковского, задача данного движения - объединение и самоорганизация проевропейски ориентированной части российского общества. "Утверждение "Россия - не Европа" - это ложь, выдуманная теми, кто хочет обосновать свое право пожизненно править страной, наплевав на закон и справедливость", - подчеркнул он в своих тезисах, подготовленных к старту нового проекта.



"Открытая Россия" не собирается участвовать в выборах как самостоятельная политическая сила, однако планирует поддерживать отдельных кандидатов на выборах в Госдуму 2016 г. "вне зависимости от того, какую политическую силу они представляют".



Напомним, в начале 2000-х М. Ходорковский возглавлял крупнейшую в РФ нефтяную компанию ЮКОС и являлся самым богатым человеком в стране. В 2003 г. он был арестован, обвинен в хищениях и неуплате налогов. Правозащитники считали преследование М. Ходорковского политически мотивированным.



Проведя в тюрьме 10 лет, в декабре 2013 г. М. Ходорковский был неожиданно помилован В. Путиным и сразу же фактически депортирован в Германию. Сейчас он живет в Швейцарии, где получил вид на жительство.



Достойное поведение М. Ходорковского во время суда и тюремного заключения создало бывшему олигарху большую популярность в либерально мыслящей части российского общества, и теперь он воспринимается многими как главный политический оппонент В. Путин.



Сам М. Ходорковский сразу после освобождения из тюрьмы заявил, что не намерен идти в политику, однако планирует заниматься общественной деятельностью.