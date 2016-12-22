Бочка меда с ложкой дегтя

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Петр ПОРОШЕНКО подписал закон о ратификации соглашения.

Ратификация Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза состоялась, но в этот же день украинские депутаты приняли закон об особом статусе Донбасса, и он вызвал разочарование в рядах всех, кто боролся за европейское будущее и единую Украину.

Ратификация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС состоялась синхронно в Верховной раде Украины и Европарламенте 16 сентября. Президент Петр Порошенко тут же подписал закон о ратификации и заявил: "Поручаю правительству уже завтра утвердить план выполнения соглашения и воплощать его с первой же минуты". Соглашение вступает в силу 1 ноября.



Спикер Верховной рады Александр Турчинов заявил: "Соглашение дает Украине исторический шанс, завоеванный кровью". Председатель Европарламента Мартин Шульц на заседании Европарламента в Страсбурге сказал, что в этот день осуществились мечты украинцев, выходивших на Майдан.



Представляя соглашение депутатам Европарламента, депутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский заявил: "Это сильное символическое послание по отношению к общим европейским ценностям. Но соглашение об ассоциации не конечная цель. Украина имеет европейское будущее, и оно должно быть защищено от российского давления". "Украина, добро пожаловать в новые отношения!" - добавил он.



За соглашение проголосовали 355 депутатов Верховной рады, что является конституционным большинством. Постановление "О европейском выборе Украины" поддержали 298 депутатов. Начата ратификация документа парламентами европейских стран.



"Голосование за ратификацию является цивилизационным выбором Украины. Мы исправляем ошибку, которая была допущена 350 лет тому назад. Украина - это Европа, так сказал и сделал украинский народ. Под этим соглашением в первую очередь стоит подпись всей Украины. Тяжело, что это соглашение скреплено кровью. Но таков выбор, такова борьба и такова плата за свободу, демократию и независимость. Это только начало великого европейского пути. Его эффективность и результативность зависят только от нас", - заявил после подписания премьер-министр Украины Арсений Яценюк.



Европарламент проголосовал за соглашение об ассоциации не единогласно. За высказались 535 депутатов, воздержались 35. Против проголосовали 127 депутатов, преимущественно из Греции, Великобритании и Франции. Это представители либо крайне правых, либо крайне левых партий, ультранационалистов и евроскептиков. Из широко известных фигур соглашение не поддержали отец и дочь Жан-Мари и Марин Ле Пен, которые являются лидерами ультраправого "Национального фронта".



Возникает новый украинско-европейский орган - Совет ассоциации. Пока о его составе ничего не известно, а о полномочиях поступает противоречивая информация. Заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалый заявил, что орган будет уполномочен вносить поправки в текст соглашения, депутаты Европарламента утверждают, что для внесения поправок необходимо вновь начинать переговоры и заново голосовать за текст соглашения.



В этих деталях как раз и скрывается дьявол, ибо российское руководство до последнего требовало внести в текст поправки в связи с возможным возникновением торговых осложнений с Украиной. Однако накануне подписания, во время встречи 12 сентября в Брюсселе министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра экономразвития России Алексея Улюкаева и еврокомиссара по торговле Карела де Гюхта, России предложили компромиссный вариант.



В результате достигнутого соглашения режим свободной торговли между Украиной и ЕС откладывается на год - с запланированной даты 1 ноября на 31 декабря 2015 года. При этом украинские товары по-прежнему будут поступать в ЕС беспошлинно, а пошлины на европейские товары на украинском рынке сохранятся, так что в результате этой договоренности в выигрыше оказались украинские компании, которые получили отсрочку от возникновения на рынке жесткой конкуренции с европейскими производителями.



На следующий день, 17 сентября, правительство Украины приняло план имплементации соглашения. "Опыт разных стран, прошедших такой же путь, показывает, что реформы, имеющие отношение к ассоциации, не несут в себе никаких угроз для третьих сторон, а наоборот, обеспечивают перспективы всем. Успешная страна - это перспектива для всех партнеров Украины в вопросах и торговли, и стабилизации политики", - заявил, выступая на заседании Кабмина, глава представительства ЕС в Украине Ян Томбиньский.



Несмотря на достигнутый компромисс с Россией и принятый Украиной план по имплементации соглашения, Россия отреагировала на ратификацию Соглашения об ассоциации с ЕС с недоверием. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 19 сентября подписал постановление о введении ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, страной происхождения которых является Украина.



"Сегодня я подписал постановление, которым вводятся ввозные таможенные пошлины на украинские товары", - сказал Дмитрий Медведев выступая на Сочинском инвестиционном форуме 19 сентября. При этом он уточнил, что "речь идет о продовольствии, продукции легкой и обрабатывающей промышленности". По его словам, "эти пошлины будут введены, если Украина все таки начнет применять экономические статьи соглашения (об ассоциации с ЕС) раньше названного срока (начало 2016 года), то есть начнет или юридическую имплементацию, или фактическое применение этих положений".



Выстраданная ратификация Соглашения об ассоциации с ЕС была омрачена для украинцев и принятием закона об особом статусе Донбасса. Фактически на четверти территории Донбасса, которую сегодня не контролирует официальная украинская власть, создали самоуправляемые районы с возможностями для легализации в них в качестве местных депутатов и милиции сепаратистов из так называемых ДНР и ЛНР.



Закон о особом статусе Донбасса был принят за час до голосования по ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС в закрытом режиме. Он предусматривает проведение местных выборов в неподконтрольных украинским властям районах 7 декабря 2014 года, при этом на три года здесь вводится особый порядок местного самоуправления, гарантируется свободное использование русского и других языков, государство профинансирует поддержку социально-экономического развития этих районов.



Здесь же решением местных советов будут созданы отряды "народной милиции". Закон об амнистии предусматривает освобождение от ответственности "участников вооруженных формирований" и тех, кто противодействовал проведению антитеррористической операции. Не освобождаются от ответственности только те боевики, кто лично совершал особо тяжкие преступления и сбивал малайзийский "Боинг".



В соответствии с законом об особом статусе Донбасса Украина фактически финансирует и восстанавливает территории, находящиеся под контролем российских войск и сепаратистов. Аналитики считают, что альтернативой принятию этого закона было бы введение военного положения, отмена выборов и перевод страны на военное положение.



Популярный портал lb.ua провел опрос среди посетителей: как они относятся к закону об особом статусе Донбасса? "Если нет другой возможности остановить кровопролитие, то пусть будет" - так считает 21% опрошеных, а 28% - "за то, чтобы прекратить АТО, отгородиться от оккупированых территорий, и пусть делают там что хотят, но не за наши деньги". Еще 16% поддерживают проведение антитеррористической операции "до победного конца". Не понимают, "за что тогда погибали люди, за что разбомбили города", 14%.



Впрочем, ни минские договоренности, ни очень лояльный к сепаратистам закон не могут остановить кровопролитие в Донбассе. Только 16 сентября, единственный день, в украинской армии и добровольческих батальонах никто не погиб. Вечером 17 сентября активизировались боевые действия в Луганской области. В городе Счастье, контролируемом боевиками, ситуация дошла до гуманитарной катастрофы, и жители ходят за едой и лекарствами в соседний Первомайск, контролируемый украинскими военными. В Счастье взорвана ГЭС, которая обеспечивала электричеством половину области. Тяжелые бои идут за аэропорт Донецка, практически полностью разрушенный. А ведь в 2012 году, перед чемпионатом Европы по футболу, аэропорт был реконструирован.



Волонтеры, обеспечивающие украинскую армию всем необходимым, констатируют: боевые действия продолжаются, а помощь от украинских граждан армии после минского соглашения о прекращении огня и принятия закона об особом статусе Донбасса начинает уменьшаться. "Люди меньше привозят вещей, на наши счета приходит в разы меньше денег. Но количество погибших за дни "мира" уже исчисляется десятками, враг постоянно атакует, и останавливаться мы не собираемся", - пишет известный волонтер, возглавляющий инициативу "Армия SOS" Юрий Касьянов. Он призывает людей продолжать поддерживать украинскую армию, вплоть до зимних вещей и буржуек.