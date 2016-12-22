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Шотландия остается

№ 37 (1120) 22-28 сентября 2014 г.

Павлюк БЫКОВСКИЙ

Явка на референдум была рекордной для Соединенного Королевства - 84,5%.

Явка на референдум была рекордной для Соединенного Королевства - 84,5%.

Соединенное Королевство сохранится, но федерализируется. Таков политический итог прошедшего 18 сентября референдума о независимости Шотландии.

По опубликованным 19 сентября официальным данным, за независимость Шотландии проголосовали предсказанные социологами 45%, против - 55%. "Би-би-си" отмечает, что явка на референдум была рекордной для Соединенного Королевства - 84,5%.

Интересно, что столица Шотландии Эдинбург в основном проголосовала против отделения от Великобритании, а область Глазго с одноименным административным центром, который является третьим по величине городом королевства, стали оплотом сторонников независимости ("за" проголосовали 53%).

Поражение на референдуме признал в интервью "Би-би-си" лидер кампании за независимость Шотландии от Великобритании, один из руководителей Шотландской национальной партии Никола Стерджен. После оглашения результатов референдума премьер-министр Шотландии Алекс Салмонд заявил о признании выбора шотландского народа и призвал всех остальных уважать этот выбор. По его словам, в целом референдум стал триумфом демократии.

Лидер кампании "Нет, спасибо" (за сохранение единства королевства) Алистер Дарлинг, комментируя итоги референдума, заявил, что победу его единомышленники получили с незначительным перевесом и Лондон должен учесть нужды и проблемы тех 45% избирателей, которые хотели отделиться от Великобритании.

Премьер-министр страны Дэвид Кэмерон приветствовал итоги шотландского референдума и признался, что счастлив, что Соединенное Королевство осталось единой страной. При этом он пообещал, что план дальнейшего укрепления самоуправления для Шотландии будет готов уже к январю. По словам Д. Кэмерона, остальные части Соединенного Королевства - Англия, Уэльс и Северная Ирландия - также заслуживают расширения самостоятельности в их собственных делах.

США, ЕС и НАТО приветствуют решение шотландцев не отделяться от Великобритании.

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