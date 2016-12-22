Ни слова о победе

Андрей ШИНГАРЕВ

Несмотря на то что на словах лидеры оппозиции демонстрируют практически единое понимание задач, стоящих перед демсилами, достижение консенсуса остается непростой проблемой.

Лидеры оппозиции заявляют о необходимости консолидации демсил в свете предстоящих президентских выборов и использовании избирательной кампании 2015 года для увеличения числа сторонников перемен.

"Самое главное на ближайших президентских выборах для демократических сил - это предъявить белорусскому обществу и всему миру цивилизационную ценностную альтернативу пути интеграции с Россией, которую осуществляет нынешний режим", - заявил в интервью "БР" председатель Партии БНФ Алексей Янукевич.



Для этого совершенно необходимо объединение демократических сил и выдвижение единого кандидата в президенты.



"В нынешней сложной геополитической ситуации в регионе очень важно, чтобы белорусское общество, та его часть, которая хочет перемен, говорило действительно одним голосом, для того чтобы этот голос был услышан как внутри страны, так и в мире", - подчеркивает политик.



О необходимости консолидации говорит и председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько.



"Даже в ситуации, когда нет свободных и честных выборов, нельзя просидеть эту кампанию на кровати, нельзя ее просто так пропустить. Ее надо использовать, чтобы увеличивать количество сторонников перемен в Беларуси", - подчеркивает А. Лебедько.



Лидер ОГП убежден, что эту задачу можно решить только совместными усилиями. "Поэтому мы всегда были за то, чтобы был единый кандидат, общее послание и единая стратегия", - подчеркивает он.



В свою очередь заместитель председателя гражданской кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев отметил в интервью "БР", что главное сегодня не просто выдвинуть единого кандидата, а объединиться на основе понятной идеи о том, как должна развиваться Беларусь.



"Мы считаем, что главная задача этих президентских выборов - сделать так, чтобы большинство в Беларуси поддерживало реформы и идеи мирных перемен. И, соответственно, были готовы эти мирные перемены продвигать и защищать", - заявил зампред "Говори правду".



Видна положительная динамика.



Несмотря на то что на словах лидеры оппозиции демонстрируют практически единое понимание задач, стоящих перед демсилами, достижение консенсуса остается непростой проблемой. Cейчас продолжаются переговоры о едином кандидате, а точнее - о Конгрессе демократических сил, на котором должен быть выбран единый кандидат от оппозиции.



"На сегодняшний день главная загвоздка - это выдвижение делегатов на конгресс. Понятно, что каждый хочет выдвинуть делегатов таким образом, чтобы победил его кандидат. Пока компромисс не достигнут", - констатирует А. Дмитриев.



А. Янукевич в свою очередь отмечает определенную позитивную динамику в этих переговорах.



"Сегодня появились новые компромиссные предложения. Они действительно могут соответствовать интересам всех участников процесса", - сообщил он, не став уточнять, какие именно это предложения.



А. Лебедько добавляет, что сейчас не только идут консультации между лидерами оппозиции относительно механизма выдвижения делегатов конгресса, но и началось обсуждение общего послания и самой стратегии демсил на выборах 2015 года. Председатель ОГП отмечает, что в итоге выбор определенной стратегии будет влиять и на избрание того или иного единого кандидата, которому предстоит эту стратегию реализовывать.



Политзаключенного - в лидеры?



А. Лебедько полагает, что оппозиция должна подготовить к 2015 году несколько сценариев своих действий. Безусловно, нужно будет заниматься трудной работой с избирателями, делать акцент в своем послании на экономическую и социальную составляющую - то, что волнует большинство населения в первую очередь.



Однако нельзя забывать и об активной части общества, людях, являющихся активными сторонниками демократических сил. "Они всегда выполняют роль локомотива, который тащит за собой весь состав. Для этих людей важно, чтобы была команда и кандидат, который в случае несправедливости на выборах возьмет на себя инициативу и будет отстаивать общие интересы, в том числе и через Площадь", - отмечает А. Лебедько.



"Поэтому надо иметь несколько сценариев развития ситуации и быть готовыми к каждому из них в зависимости от того, как складывается обстановка", - добавляет он.



Лидер ОГП считает, что многое будет зависеть от того, как поведет себя власть при регистрации кандидатов.



"Я не исключаю варианта, который сейчас обсуждается: мы берем инициативу на себя и выдвигаем человека, который либо был в тюрьме и по каким-то причинам не имеет возможности участвовать в кампании, либо находится в тюрьме. Я бы не исключал и этого сценария, потому что это не сценарий власти. Да, он больше обращен к активной части общества, но он делает акцент на отсутствии честных выборов и проблеме политзаключенных", - пояснил А. Лебедько.



Стоит отметить, что идея выдвижения в качестве единого кандидата на выборах человека, обладающего неоспоримым моральным авторитетом, бывшего или действующего политзаключенного, выдвигалась в среде демсил не раз. Недавно с подобным предложением выступил экс-кандидат в президенты, узник совести Николай Статкевич.



"Предлагаю выдвинуть кандидатом в президенты оппозиционного лидера, который имеет "политическую судимость" или даже который находится в тюрьме по политическим мотивам. В случае прогнозируемого отказа власти зарегистрировать такого кандидата оппозиция могла бы развернуть акции протеста во время агитационной кампании (не дожидаясь дня голосования), а затем объявить о бойкоте выборов и непризнании самого факта выборов. Это позволит оппозиции сохранить свой авторитет и нанести режиму моральный и политический урон", - говорится в открытом письме Н. Статкевича, присланном из могилевской тюрьмы.



Геополитический фактор.



А. Янукевич считает, что, рассуждая о сценариях на 2015 год, прежде всего следует учитывать фактор геополитической ситуации. По его мнению, в ходе президентской кампании нужно сосредоточиться на работе с людьми, чтобы увеличить поддержку идей и ценностей демократических сил в обществе.



"Если ситуация будет разворачиваться так, как она разворачивается сейчас, то абсолютно очевидно, что сценарий Площади несуразен, неосуществим и может быть даже вредным для Беларуси", - уверен лидер Партии БНФ.



В случае если внешние условия изменятся, можно будет рассматривать различные сценарии. Однако если события будут развиваться так, как они развиваются сегодня, то самым главным будет показать всем, что именно белорусское общество является гарантом независимости Беларуси.



"Я считаю, что на выборах 2015 года вопрос будет стоять не о том, кто будет руководить в Беларуси. Вопрос будет стоять о том, будет ли страна управляться из Минска или из Москвы. Угроза, исходящая от Кремля, не вызывает никаких сомнений. Наша общая задача состоит в том, чтобы отстоять независимость и показать, что гарантом белорусской независимости является не Александр Лукашенко, а белорусское общество, воля белорусского народа", - подчеркнул А. Янукевич.



На тот факт, что президентская кампания будет проводиться в условиях внешней угрозы со стороны Москвы, обращает внимание и Н. Статкевич. Он полагает, что российская угроза может связать руки оппозиции. "В такой ситуации оппозиции, возможно, придется отказаться от борьбы за победу во время выборов", - отмечает политзаключенный.



В этом случае оппозиция должна сделать ставку на достижение задачи-минимум: нанесение режиму неприемлемого "политического, международного и морального урона". Достижение задачи-минимум также связано с оказанием давления на власть путем массовых акций протеста.



Сценарии власти.



А. Дмитриев считает, что в 2015 году не следует ожидать повторения 2010-го в смысле либерализации политического климата. По его словам, будущая президентская кампания будет настоящей "войной за умы людей".



А. Лебедько уверен, что в 2015 году у власти на руках определенно будет несколько сценариев возможных действий.



Если оппозиция будет вести себя пассивно или вовсе проигнорирует президентскую кампанию, то власть запустит сценарий с либерализацией.



"Будут какие-то подсадные кандидаты для создания ощущения, что есть альтернатива. Тогда власть сможет пойти на то, чтобы разрешить достаточно свободную работу с населением, даст возможность даже посмотреть частично, как подсчитываются голоса".



Однако власть будет готова и к жесткому, силовому варианту кампании. По словам политика, власти будут готовы пустить в ход сценарий, нацеленный на усиление страха перед белорусским Майданом, - "вплоть до реализации каких-то провокаций, которые позволят власти включать силовые инструменты".



"Поэтому нужно быть готовыми ко всему", - убежден А. Лебедько.