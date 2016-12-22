Два конца одной цепи

Александр АЛЕСИН

Россия намерена усилить контроль за белорусско-казахстанским транзитом

Ожидается, что негативный эффект от западных санкций в полной мере скажется на российской, а значит, и на белорусской экономике в первой половине следующего года.

Подводя итоги развития народного хозяйства страны за первое полугодие 2014 г., премьер-министр РБ Михаил Мясникович в начале августа отметил, что из восьми важнейших параметров прогноза выполнено семь.



Невыполненным оказался только один, но весьма значимый для экспортоориентированной страны показатель: экспорт товаров и услуг. Было отмечено, что ухудшение условий внешнеэкономической деятельности не позволило обеспечить выполнение прогнозных заданий по данной позиции за январь - май 2014 г. (снижение составило 1,8% при прогнозе роста на первое полугодие 6,1-7%).



Месяц спустя, согласно данным официальной статистики, вектор движения национальной экономики не изменился. Хотя по итогам 7 месяцев прирост ВВП ускорился до 1,6%, показатели внешней торговли товарами и услугами за январь - июнь 2014 г. так и не достигли прогнозного уровня.



За 6 месяцев объем внешней торговли товарами и услугами, рассчитанный по методологии платежного баланса, составил 43 млрд. 375,7 млн. USD (экспорт - 21 млрд. 989, 3 млн. USD, импорт - 21 млрд. 386,5 млн. USD). К уровню января - июня 2013 г. из расчета в текущих ценах объем внешней торговли товарами и услугами составил 97,2%, экспорт - 98,9%, импорт - 95,5%.



При этом сальдо внешней торговли товарами и услугами за январь - июнь 2014 г., рассчитанное по методологии платежного баланса, оказалось положительным и составило 602,7 млн. USD, или 1,7% от ВВП. В январе - июне 2013 г. сальдо было отрицательным в размере 165,6 млн. USD.



Как считают в Белстате, определяющее влияние на формирование общего стоимостного объема экспорта товаров и услуг оказывают внешнеторговые операции с товарами, доля которых в январе - июне 2014 г. составила 84,1%. Вклад услуг остается невысоким (15,9%), по сравнению с январем - июнем 2013 г. доля услуг увеличилась на 0,4 процентного пункта.



Отрицательное сальдо внешней торговли товарами, рассчитанное по методологии платежного баланса, в январе - июне 2014 г. составило 121,8 млн. USD (экспорт - 18.482,5 млн. USD, импорт - 18.604,3 млн. USD).



Расчет по методологии внешней торговли дает несколько иную картину: экспорт товаров за первое полугодие 2014 г. составил 18.801,5 млн. USD, импорт - 19.668 млн. USD, сальдо - минус 866,8 млн. USD.



Более того, согласно последним данным Национального статистического комитета, за июль отрицательное сальдо выросло еще на 371 млн. USD (в июне его рост составил 135,8 млн. USD). Таким образом, в январе - июле 2014 г. дефицит внешней торговли товарами достиг 1,37 млрд. USD. Правда, по сравнению с семью месяцами прошлого года отрицательное сальдо внешней торговли товарами снизилось почти на 1 млрд. USD.



Общий же стоимостный объем экспорта за рассматриваемый период по сравнению с январем - июнем 2013 г. из расчета в текущих ценах уменьшился на 1,6%, или на 295,7 млн. USD.



По мнению экспертов, сокращение стоимостного объема экспорта товаров обусловлено прежде всего падением средних цен на отечественную продукцию на внешнем рынке. По сравнению с январем - июнем 2013 г. средние цены на нее снизились на 3,7% (для сравнения: цены импорта снизились всего на 0,9%).



Товарная масса экспорта, напротив, увеличилась на 2,3% (импорта - уменьшилась на 5,3%). Однако все не так однозначно. Например, зафиксировано увеличение физических объемов экспорта инвестиционных (на 1,9%) и промежуточных товаров (на 7,5%), но снижение поставок энергетических товаров (на 0,2%). В то же время рост экспорта прочих промежуточных товаров (на 16,4%) сопровождался снижением загранпоставок потребительских товаров (на 11,1%), в том числе продовольственных (на 9,3%).



Что касается динамики средних цен экспорта, то их снижение было отмечено в группе инвестиционных и промежуточных товаров (на 5,3%), в том числе энергетических (на 0,8%). Одновременно наблюдался рост экспортных цен в группе потребительских товаров (на 2%), в том числе продовольственных (на 5,4%).



Если же говорить о структуре отечественного экспорта по странам, то топ-12 основных покупателей белорусских товаров в первом полугодии возглавляет Россия, купившая их на 7.608 млн. USD (что составляет 40,46% всех загранпоставок). Далее следуют: Украина - 2.067,9 млн. USD (11,1%), Великобритания - 1.849,9 млн. USD (9,83%), Германия - 900,1 млн. USD (4,79%), Нидерланды - 846,2 млн. USD (4,5%), Италия - 616,0 млн. USD (3,28%), Литва - 579,8 млн. USD (3,08%), Польша - 487,4 млн. USD (2,59%), Бразилия - 435,8 млн. USD (2,32%), Казахстан - 397,4 млн. USD (2,11%), Китай - 303,6 млн. USD (1,61%), Латвия - 278,6 млн. USD (1,48%)



Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что в первом полугодии текущего года основным покупателем белорусской высокотехнологичной продукции по-прежнему была Россия. На ее долю пришлось 60,49% всех экспортированных за отчетный период тракторов, 72,13% грузовых автомобилей, 95,85% седельных тягачей, 79,78% сельхозтехники, 64,96% частей и принадлежностей к автомобилям и тракторам.



Соответственно, на долю стран дальнего зарубежья в январе - июне пришлось лишь 20,52% всех экспортированных тракторов, 4% грузовых автомобилей, 3,04% седельных тягачей, 3,37% сельхозтехники, 21,77% частей и принадлежностей к автомобилям и тракторам.



Между тем наш самый крупный покупатель одновременно является и "поставщиком" самого крупного отрицательного сальдо: за январь - июль 2014 г. во внешней торговле товарами с братской Россией cальдо сформировалось отрицательным в размере 3,67 млрд. USD. А вот в торговле со странами Евросоюза, критически настроенными к белорусскому режиму, сформировалось положительное сальдо в размере 1,5 млрд. USD.



Отметим, что нынешние, прямо скажем, не весьма блестящие результаты работы народного хозяйства Беларуси (и внешней торговли в частности) достигнуты в условиях достаточно благоприятной ситуации в экономике ее основного торгового партнера и союзника - России.



Как следует из исследований российской промышленности, опубликованных британским банком HSBC (использует для оценки "Индекс менеджеров по закупкам" - PMI) и Институтом экономической политики имени Егора Гайдара - ИЭП (он рассчитывает "Индекс промышленного оптимизма"), в данном секторе экономики РФ вот уже несколько месяцев наблюдается рост.



Ссылаясь на динамику индекса PMI, авторы публикации в The Wall Street Journal делают вывод, что, несмотря на западные санкции из-за Украины, в августе российский промышленный сектор рос, причем уже второй месяц подряд, благодаря новым заказам.



По мнению главного экономиста московского отделения HSBC Александра Морозова, "в целом российская промышленность на удивление хорошо сопротивляется нескольким негативным тенденциям". Однако политика импортозамещения может поддержать индустриальный сектор российской экономики лишь в краткосрочный период.



В свою очередь, аналитики ИЭП указывают, что рост демонстрируют отрасли, ориентированные на внутреннее потребление, в частности предприятия пищевой промышленности, рассчитывающие на замещение части импортного продовольствия.



Улучшение настроений респондентов позволяет им утверждать: "Промышленность вполне естественно для текущего спроса и пока вопреки общеэкономической ситуации и прогнозам экспертов сохраняет положительную динамику. Прогнозы предприятий показывают желание и в дальнейшем поддерживать затухающий рост ВВП".



Эксперты считают, что улучшение настроений в отраслях, конкурирующих с импортом, и стабилизация выпуска в них являются сейчас следствием девальвации рубля. Ранее большинство аналитиков предполагали, что "девальвационный эффект" будет менее длительным, но сейчас у промышленности в РФ есть неплохие шансы дотянуть до I-II кварталов 2015 г., когда на пике будет проявляться конъюнктурный эффект от импортозамещения, связанного с "контрсанкциями" РФ в пищевой промышленности, августовского раунда девальвации рубля и остановки промышленного импорта из Украины.



Другое дело, что эффект от такой вынужденной политики окажется непродолжительным, а его суммарный результат для российской экономики в целом - негативным. Каким будет эффект для Беларуси, догадаться нетрудно.