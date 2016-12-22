Фактор СПГ

Подготовил Вадим АЛЕКСАНДРОВИЧ

Экономический спад в Европе привел к резкому падению спроса на природный газ.

Потребление газа в Европе за десять лет упадет почти на четверть. России грозит неопределенность в вопросе экспорта голубого топлива в Европу, полагает обозреватель американского издания Гай Чэзан.

Происходящие в Европе перемены могут уменьшить потребности континента в российском газе, а это ослабит статус России как энергетической сверхдержавы.



Недавно лидеры РФ и ЕС провели встречу в Хабаровске. Ее целью было налаживание взаимоотношений. Им был нанесен серьезный ущерб в результате январского отключения российского газа, заставившего тысячи жителей Центральной и Восточной Европы дрожать от холода в своих домах.



ЕС хотел получить заверения в том, что такое никогда не повторится. Россия отказалась это сделать. Вместо этого президент Дмитрий Медведев выразил сомнение в том, что у страны-транзитера Украины хватит денег для оплаты поставляемого из России газа. Это был намек на то, что грядут новые перебои в поставках.



Однако за этой бравадой скрывается обеспокоенность России. Экономический спад в Европе привел к резкому падению спроса на природный газ, а январский кризис заставил страны ЕС искать альтернативы российскому экспорту.



Вдобавок к этому многие аналитики пересматривают в сторону уменьшения свои прогнозы по потреблению газа в Европе, а это имеет далеко идущие последствия для российской экономики, основу которой составляет экспорт сырья и полезных ископаемых. "Время высоких темпов роста потребления газа в Европе прошло", - заявил на днях на пресс-конференции в Берлине глава немецкой энергетической компании E.ON Ruhrgas AG Бернхард Ройтерсберг.



Такие заявления вызывают страх в Кремле. Государственная газовая монополия - ОАО "Газпром" - является крупнейшей в России компанией, и ее выручка от экспорта составляет примерно десятую часть всего ВВП страны. В последнее десятилетие она стала символом растущей российской уверенности в себе и увеличения международного влияния страны.



По мере роста цен на нефть и газ росли и амбиции "Газпрома". Компания рассчитывала на увеличение к 2015 г. своей доли на европейском газовом рынке с 25% до одной трети. Прошлым летом она хвасталась тем, что к 2015 году станет самой дорогой в мире компанией с объемом капитализации в размере 1 трлн. USD.



Но когда рецессия уменьшила газовые аппетиты Европы, фортуна повернулась к "Газпрому" спиной. Консалтинговая фирма IHS Global Insight прогнозирует, что в текущем году спрос на газ в Европе уменьшится почти на 10%. "Газ-



пром" в ответ на это резко сократил производство. В апреле объем добычи упал на 28% - до самого низкого уровня за десятилетие. Сегодня рыночная капитализация "Газпрома" составляет примерно 85 млрд. USD.



"По итогам текущего года доходы "Газпрома" сократятся на 30-40%, - утверждает директор газовых исследований из Оксфордского энергетического института Джонатан Стерн. - В Европе никогда не было столь драматичного снижения спроса".



Экспорт "Газпрома" ближе к концу нынешнего года должен вновь увеличиться. Цены на газ в долгосрочных контрактах на его поставку привязываются к ценам на нефтепродукты, но с отставанием на 6-9 месяцев. Поэтому в предстоящие несколько месяцев те цены, по которым потребители рассчитываются с "Газпромом", резко упадут. Многие страны в связи с этим отсрочили процесс закупок.



Но газовая корпорация может натолкнуться на растущее давление со стороны покупателей, которые будут настаивать на изменении условий традиционных долгосрочных контрактов, особенно в связи с появлением альтернативных источников поставок газа. В ближайшие годы на мировых рынках громко заявит о себе Катар, причем значительная часть его газового экспорта придется на Европу. Многие аналитики также ждут усиления конкуренции между поставщиками сжиженного природного газа (СПГ) и теми, кто поставляет его по трубопроводам.



"Если глобальная рецессия затянется или если темпы восстановления будут медленными, то рынок окажется "залитым" СПГ, - говорит Пьер Ноэль из исследовательской организации Electricity Policy Research Group при Кембриджском университете. - Сейчас для России время крайне неудачное".



Да и сама Россия действует не лучшим образом. Ее репутации надежного поставщика энергоресурсов был нанесен серьезный удар из-за отключений газа прошедшей зимой и в январе 2006 г., хотя некоторые аналитики считают, что Украина виновата в этом не меньше. Жесткие заявления Д. Медведева, прозвучавшие на саммите РФ - ЕС, вряд ли успокоят европейских партнеров России.



Да и долгосрочные перспективы у "Газпрома" далеко не радужные. Евросоюз поставил цель снизить к 2020 г. объем выбросов парникового газа на 20%. ЕС хочет на 20% обеспечивать свои энергетические потребности за счет возобновляемых источников, таких как солнечная и ветровая энергия. Кроме того, он поставил цель к 2020 г. повысить энергоэффективность на 20%.



Многие полагают, что цели эти слишком амбициозны. Но если они будут достигнуты, положение на энергетическом рынке Европы может измениться. Представители IHS Cambridge Energy Research Associates говорят, что если цели по возобновляемым источникам и энергоэффективности сделать обязательными и если в будущем году цены на нефть и газ повысятся, то общий объем потребления газа в ЕС к 2020 г. может уменьшиться на 16%, а к 2030 г. - на 35%.



Выступая на днях в Берлине, Б. Ройтерсберг сделал схожий прогноз. Если указанных целей ЕС удастся достигнуть, сказал он, и если в будущем году цена барреля нефти увеличится до 100 USD, то потребление газа в Европе в 2020 г. будет на 22% меньше нынешнего уровня, а потребность в импорте уменьшится на 5%.