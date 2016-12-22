Вопрос времени и жизни

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№ 22(857) 1 — 7 июня 2009 г.
Дело в том, что правительства индустриальных стран заняты сейчас борьбой с экономическим кризисом, и у них не хватает возможностей поддерживать продовольственные программы в тех государствах, где широкие слои населения по-прежнему голодают.
Международная организация ООН по сельскому хозяйству и продовольствию (FAO) сделала прогноз, согласно которому, в конце 2009 г. голод охватит 1 млрд. человек (15% населения мира). И хотя во второй половине 2008 г. основные продукты питания на мировых рынках подешевели, цены на них все еще значительно выше, чем до начала прошлогоднего подорожания.
По данным FAO, в 58 развивающихся странах цены на продовольствие в 80% случаев выше, чем год назад. Особенно драматична ситуация в африканских странах к югу от Сахары. Мировой экономический кризис только обостряет положение, поскольку многие жители региона, уехавшие на заработки в развитые страны, потеряли работу и не могут оказывать финансовую помощь своим семьям.
Кроме того, из-за кризиса сокращаются инвестиции и в аграрный сектор. Аналитики отмечают, что хронический дефицит инвестиций в сельское хозяйство развивающихся стран резко тормозит его развитие.
При этом численность населения на планете постоянно возрастает. Если же вспомнить еще и о том, что в среднесрочной перспективе урожаи сократятся вследствие изменения климата и дефицита пресной воды, то становится очевидным: проблема голода перерастает в структурную. Соответственно, очередное повышение цен на основные продукты питания неминуемо. Это лишь вопрос времени, резюмируют эксперты.
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